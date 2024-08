Profession : « sommeliers de la beuh »

S’il existe une règle immuable en ce bas monde, c’est qu’après un joint, une grosse dalle vient vous envahir. N’écoutant que leur courage, les rappeurs belges Caballero et JeanJass se sont creusés les méninges pour éviter de se retrouver à errer dans Bruxelles à la recherche d’un snack ouvert. Dans High & Fines Herbes (diffusé sur VICELAND à partir de ce mardi), les deux compères mettent au point de petites recettes à base de weed, afin de combler leur faim et leur envie de défonce. Au gré des épisodes, la fine fleur du rap francophone – Alkpote, Romeo Elvis… – défile dans leur cuisine pour se lancer dans la confection de moules frites à la weed ou de croque-Monsieur au « beurre de Marrakech ».

Vice : comment vous est venue cette idée d’High & Fines Herbes ?

JeanJass : La bouffe et la weed sont deux passions que nous avons en commun depuis quelques années. Un jour, on a rencontré un cuistot, qui est devenu le chef officiel de l’émission, Jean-Baptiste Bonhomme. Un soir, on a brainstormé tous ensemble et le concept de High & Fines Herbes est sorti de notre cerveau. On s’est dit « Viens on le fait ! » et… on l’a fait.

A la base, êtes-vous des passionnés de bouffe ?

JeanJass : On est tous les deux Méditerranéens. Moi je suis à moitié marocain, et Caba est 100% catalan. Alors, de base, dans nos familles, la bouffe est quelque chose de très important. Ma mère et ma grand-mère sont d’excellentes cuisinières. Et je pense que pour Caba c’est la même chose.

Caballero : Exactement !

JeanJass : Sauf que chez lui sa passion pour la bouffe est un peu plus visible.

Et la weed, c’est aussi une vieille passion ?

Caballero : On se définit comme des sommeliers de la beuh. Au début, bien sur, on consommait comme des adolescents boutonneux. Et puis, au fil du temps, on a pris plaisir à consommer ça comme des hommes. Avant c’était un jeu, et maintenant c’est devenu une passion.

Donc vous ne fumez pas n’importe quoi ?

Caballero : Nous ne voulons que les meilleurs produits, cultivés avec des produits bio, bien rincés, bien séchés, bien manucurés. On veut la meilleure qualité – si possible de Californie. C’est tout ce que nous voulons dans la vie.

Y a-t-il certains types de weed qui se marient mieux avec la bouffe ?

Caballero : Malheureusement, nous n’avons pas encore assez d’expérience pour te répondre. Nous sommes dans la phase de recherches et de tests. Mais pour te rassurer, nos mélanges donnent de très bonnes choses. À chaque fois.

JeanJass : La vie porte des combinaisons infinies de plaisirs…

Du coup, quelle est votre combinaison préférée ?

Caballero : J’ai beaucoup aimé les pâtes au « pesto », où l’on ajoute de la beuh dans l’huile. Puis, on en effrite par dessus, comme si c’était un genre d’origan. Une grande réussite.

Faites-vous aussi des spécialités belges ?

JeanJass : On fait des moules frites ! Tu mets un peu de weed dans l’huile des frites et dans la casserole des moules pour assaisonner. Et tu remplaces le persil par de la beuh en gros.

Avez-vous une petite recette à conseiller ?

Caballero : Le croque-monsieur, c’est très bon et surtout, c’est très facile à faire : ça ne demande pas trop de concentration. En fait, tu incorpores la weed dans du beurre. Le beurre que tu vas utiliser c’est du « beurre de Marrakech ». Et ensuite on fait frire le croque-monsieur à la poêle, donc avec un peu d’huile et de weed.

C’est pas trop galère de doser la weed ?

Caballero : Il faut vraiment en mettre en faible quantité. Sinon tu te retrouves un peu avec l’effet des champi ! Ingérer du THC est beaucoup plus fort – et imprévisible – que de le fumer. Donc, oui, attention dans le dosage. Nous ne voulons pas mettre dans l’embarras toutes ces personnes qui vont vouloir reproduire les recettes à la maison. Il ne faut pas qu’ils se retrouvent scotchés sur le carrelage et que des ambulances viennent les chercher.

Vous avez reçu pas mal d’invités pour cette saison. Qui est votre guest de rêve ?

JeanJass : Moi, j’aimerais bien inviter Jean-Claude Van Damme.

Caballero : Ou alors une méga-star de la fumette, comme Wiz Khalifa, Action Bronson, Snoop Dogg…

JeanJass : J’aimerais bien inviter Bruce Willis aussi.

Et vous avez approché JCVD ?

JeanJass : Non, on a seulement réussi à rencontrer sa doublure officielle. Donc on progresse, tu vois. Nous finirons donc par rencontrer notre père.

Caballero : Notre père à tous.

Retrouvez High & Fines Herbes sur VICELAND, tous les mardis soir à 22 H 15.