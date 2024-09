Storie da incubo di chi bada ai figli dei super ricchi

Ogni tanto cerco online qualche “lavoro figo” che mi permetta di trasferirmi all’estero e guadagnare decentemente. A quanto pare, il lavoro da “tata” possiede questi requisiti.

Ne comprendo il potenziale—soprattutto se si finisce a vivere in una casa pazzesca e a giocare tutto il giorno in un giardino enorme con dei bambini. Del resto sono per la maggior parte i super ricchi a potersi permettere questo tipo di servizio, e tutti sanno che dai ricchi non ci si può aspettare alcuna forma di razionalità—al massimo, qualche follia tipo la colonizzazione dello spazio.

Ma cosa implica davvero avere a che fare con la progenie di persone particolarmente abbienti? Ho chiesto a chi ha lavorato come au pair in famiglie facoltose quali sono state le loro esperienze peggiori e più bizzarre.

‘Il bambino mi ha minacciato con un coltello’

Lavoravo per una famiglia con una casa favolosa nel centro di Bologna. Il bambino aveva quasi sette anni ed era figlio unico. C’erano già stati alcuni problemi, ma verso la fine del mio periodo con loro mi ha minacciato con un coltello, sventolandomelo in faccia. La madre è arrivata e gli ha detto semplicemente, “Mettilo giù!”

Quello stesso giorno mi ha picchiato così forte sulla gamba con un cucchiaio di legno da lasciarmi dei lividi. Ai genitori non fregava nulla e non c’è mai stata alcuna conseguenza. Credo mi vedessero come un utile oggetto dalle fattezze umane. Emma.

‘La madre ha comprato un’intera palazzina alla figlia… solo per farle creare un suo giardino’

La famiglia per cui lavoro in Giappone gestisce una società immobiliare. Una delle cose più assurde è successa quando la figlia ha chiesto ai genitori “un giardino pieno di fiori” tutto suo. Avevano già un enorme e bellissimo giardino nella loro villa, ma non le era permesso andarci.

Così la ragazzina ha adocchiato un terreno vicino casa. Mi ha chiesto di iniziare a piantare piante insieme, ma le ho spiegato che non potevamo—perché il terreno non era di sua proprietà. Al che lei lo ha detto alla madre, che ha chiamato il proprietario per comprarlo. Il proprietario si è rifiutato, e la madre per convincerlo ha comprato l’intera palazzina in cui si trovava il terreno, e i terreni accanto, affinché sua figlia potesse avere il suo giardino. Jake.

‘I bambini mi lanciavano le feci’

Per pochissimo tempo, ho lavorato per una famiglia tra le montagne della Corsica. Il panorama era incredibile, la madre gestiva un ristorante, c’era una piscina. I due figli a primo impatto mi sono sembrati dolcissimi. Mi sembrava tutto bellissimo, ma le cose sono cambiate in fretta. Avevano tre cavalli e i ragazzini ne raccoglievano le feci per lanciarmele.

C’era anche un gatto randagio che girava per la tenuta. L’hanno preso e infilato in una gabbia senza acqua né cibo. Quando l’ho scoperto mi sono arrabbiata moltissimo. Poi urinavano ovunque, anche in piscina.

Ma la madre non li sgridava né rimproverava. Hanno persino minacciato di spararmi—non posso saperlo per certo, ma è probabile ci fossero armi in casa, visto che la famiglia andava a caccia con i cani. Tutto questo è successo in tre giorni, poi ho detto che me ne sarei andata. Non potevo farcela. Naomi.

‘Mi urlavano addosso se mettevo troppa acqua nella pentola per cuocere la pasta’

Ho lavorato come ragazza alla pari in una città vicino Boston. La famiglia era composta da una madre, una dottoressa con problemi di gestione della rabbia, un padre, CEO di un’azienda che urlava tutto il tempo, e tre ragazzi di 12, 15 e 18 anni. La famiglia era molto ricca ma non si capiva, considerato che tendevano a riutilizzare ogni cosa. Riutilizzavano persino i sacchetti per le deiezioni dei cani.

Più di una volta ho dovuto guidare fino alla scuola di uno dei figli per ridargli gli avanzi di mela della colazione così da non sprecarli. E mi hanno urlato addosso per aver messo troppa acqua nella pentola per cucinare la pasta. Lana.

‘La madre ha ritirato la figlia da scuola senza alcun permesso e sono diventata la sua unica fonte di istruzione’

Sono nel settore da quasi dieci anni, e recentemente mi è capitato di lavorare per una signora, avvocata, e la figlia di nove anni, a Santa Clarita Valley. Ero stata assunta come tata e per aiutare la figlia a leggere, ma in breve tempo sono diventata la sua insegnante privata. Dopo tre mesi, la madre l’ha ritirata da scuola e io sono diventata la sua unica fonte di istruzione.

Ho creato da zero un intero programma di studi, tra storia, matematica e tutto il resto, benché non sia un’insegnante qualificata. In generale, sua madre mi ha trattato malissimo: mi cancellava gli appuntamenti all’ultimo e ha persino trattenuto un po’ della mia paga. Isa.

‘Mi hanno sbattuto fuori di casa con una settimana di preavviso’

Ho cominciato a lavorare come ragazzo alla pari in Inghilterra, per imparare meglio l’inglese. La famiglia si era appena trasferita in un elegante quartiere nel Buckinghamshire. La casa valeva circa due milioni di euro. Avevano promesso di farmi usare la macchina, per poi rifiutarsi. Mi trattavano da schifo.

Dopo due mesi mi hanno intimato di andarmene, nonostante avessi firmato un contratto annuale. Quando ho chiesto di rivederlo hanno detto di averlo smarrito, ma penso fosse una bugia per evitare di pagarmi la liquidazione. Mi hanno sbattuto fuori di casa con una settimana di preavviso, ben sapendo che non avevo altro posto in cui andare. In quell’ultima settimana mi hanno vietato di toccare il loro cibo, a parte latte e burro. Peter.

‘Avevo la sensazione aspettassero di beccarmi distratta mentre ero con loro figlia’

Era il mio primo giorno di lavoro, e il padre ha detto che sarebbe uscito per quindici minuti. Un’ora dopo non era ancora tornato, quindi ho messo a letto la figlia per il pisolino. Dovevo andare in bagno, ma ho l’abitudine di portarmi sempre dietro il baby monitor per qualsiasi emergenza. Mentre ero in bagno, ho visto il padre andare in camera a prendere la bambina per portarla in un’altra stanza e cambiarle il pannolino.

Quando sono uscita, ha fatto un commento sul fatto che fossi andata in bagno durante il pisolino della figlia, dicendo che era “preoccupante.” Gli ho detto che la bimba era al sicuro, ma mi è sembrato proprio avesse aspettato apposta e volesse beccarmi mentre ero distratta. Mi sono licenziata subito. Jess.