I consigli non richiesti che nessuna neomamma vuole ricevere

Il parto è un’esperienza estremamente personale. A prescindere da quanti libri avessi letto e con quante persone avessi parlato prima di partorire, non ero per nulla preparata alle ondate di ansia, terrore e puro amore che mi hanno travolta quel giorno. È bellissimo, ma fa anche una gran paura e può farti provare un estremo senso di solitudine.

Questo per dire che quando diventi madre per la prima volta ti serve un sacco di supporto non invadente, perché hai veramente tanto da gestire. Eppure, di fatto, non funziona così e tantissime persone ti diranno cosa dovresti e non dovresti fare, anche se non sanno nulla delle circostanze in cui ti trovi.

Da persone sconosciute per strada ad amici, amiche e parenti di buone intenzioni, fino a gente a caso su gruppi Facebook, è molto probabile ricevere una valanga di consigli su cameretta, giocattoli, cibo, allattamento, dottori, abitudini—tutto. Mi è capitato di sentire una pressione enorme nel fare la cosa giusta, anche quando ricevevo troppe informazioni per capire cosa significhi davvero “la cosa giusta.”

Nel mio caso, la soluzione è stata la terapia. Mi ha aiutato a sintonizzarmi con cosa era davvero importante per me e la mia bambina e a imparare che non esistono madri perfette, solo madri brave abbastanza. Perché essere una brava madre significa prima di tutto vivere in armonia con te stessa e il tuo bambino.

Ecco alcune delle cose che ho imparato strada facendo.

Gravidanza e ideali di bellezza

Durante la mia gravidanza, sono stata abbastanza bene—niente nausea o dolore, ho iniziato a rendermi davvero conto fisicamente di essere incinta quando la bambina ha iniziato a calciare. Sono dunque rimasta molto attiva, facevo sport e lunghe camminate, mangiavo qualsiasi cosa e ho bevuto un bicchiere di vino occasionalmente. L’unica cosa a cui ho rinunciato sono state le sigarette. Non ho preso troppo peso, nonostante la prima cosa che le persone mi chiedevano era sempre “quanto peso hai preso?”

Non è fantastico parlare a una persona incinta del suo peso? Nel mio caso, i commenti erano per lo più adulatori—le persone mi dicevano che avevo un bell’aspetto e un viso luminoso. Ma per piacere, gente, non fate commenti sull’aspetto fisico di una persona incinta.

Parto vaginale e parto cesareo

Ho fatto un parto cesareo perché la bambina aveva cambiato posizione all’ultimo momento e dunque non poteva uscire dal canale vaginale. È stato uno shock, per me. Ero determinata ad avere un parto “naturale” e la gente continua a dirmi che era una decisione meravigliosa, importante per la salute della nascitura. Quando ho saputo che non sarebbe più stato possibile, ero devastata—ho pianto e mi sono preoccupata moltissimo. In realtà, non ce n’era motivo. L’operazione è andata bene, mi sono ripresa in fretta e mia figlia stava bene.

Non spetta a nessuno dire a una persona incinta come partorire (se non al personale medico in caso di complicanze, ma capite che è un altro discorso). Pazienza se non fai esperienza del “miracolo del parto naturale.” Io non ho nessun rimpianto.

Allattamento

Nella mia esperienza, l’allattamento è stato tutt’altro che magico. Mia figlia non aumentava di peso perché non riusciva a poppare, così i medici mi hanno consigliato di darle il latte in polvere. Ho lottato e provato di tutto, poi il mio corpo ha smesso di produrre il latte. Ho dato la colpa al mio medico, al fatto che fossi troppo giovane, ho fatto ragionamenti assurdi per spiegare questo cosiddetto “fallimento” a me stessa. Segretamente, ero felice di esserne uscita.

Quel periodo è stato difficile, mi sono sentita inadeguata. Ma, a sei mesi, quando di regola inizi comunque a diversificare la dieta di un neonato, mia figlia ha iniziato a mangiare qualsiasi cosa le offrissi. Non era dipendente dal seno come capita ad altri neonati.

Non sono l’unica con una storia simile. Conosco diverse persone che hanno affrontato problemi simili e si sono fatte convincere da pressioni esterne. “Assumi un consulente dell’allattamento,” “Non mollare,” “Tieni il latte in freezer,” “Compra un tiralatte più tecnologico.”

Le persone fanno sentire in colpa le madri che non allattano al seno per almeno sei mesi (se non un anno) e osano somministrare loro il latte in polvere. Fatevi gli affari vostri! L’allattamento al seno non è obbligatorio, è per le madri che possono e vogliono farlo. Sappiamo che fa bene. Sappiamo, da ricerche, che dà un po’ di vantaggio a un neonato. Ma talvolta non è possibile.

La dieta del neonato

Le carote sono state la prima verdura che ho dato a mia figlia, per la precisione mezzo cucchiaino. Ma quando l’ho detto alle persone, sono piovute domande senza fine. “Dove hai comprato le carote?,” “sono carote biologiche?,” “le hai prese dalla campagna?” E così per qualsiasi cibo di cui facevo l’errore di parlare. Onestamente, non avevo tempo per andare a comprare costosissime carote biologiche, né potevo permetterlo sul lungo periodo. Queste discussioni sono senza senso e non aiutano nessuno.

I vestiti del neonato

Se passi del tempo online da neomamma (o gli algoritmi determinano che potresti essere interessata al tema), compaiono ovunque immagini di bebè con addosso vestiti beige, bianchi e colori pastello. Ma che senso ha comprare calze di lana costosissime per un neonato di tre mesi, se dopo altri tre mesi non gli entreranno più? E sono beige! Si sporcheranno in un secondo.

E già che siamo in argomento, c’è un tipo specifico di persone il cui scopo nella vita sembra giudicare come scegli di vestire tuo figlio o tua figlia. “Mettigli un cappellino, il museo è pieno di spifferi,” “È inverno, deeeeeevi coprirgli collo e bocca!” “È una bambina? Perché non è vestita di rosa?” PIANTATELA.

Come e quando dorme il neonato

Mia figlia ha sei anni, ora. Dorme quasi sempre da sola, non si succhia il dito e fa il pisolino al parco e alla materna. Ma nel periodo precedente, le persone mi hanno fatto credere che qualsiasi cosa—dal cullarla per farla addormentare al darle il ciuccio, persino lasciarla sola nella culla—l’avrebbe traumatizzata per sempre.

Bene, queste sono tutte abitudini normali che hanno funzionato bene per la mia generazione. Il sonno è una questione complicata—ogni neonato è diverso e devi provare diversi metodi per capire qual è il migliore per il tuo caso. La cosa più importante da fare è far dormire un bambino piccolo quanto ne ha bisogno, come lo fai poco importa.

Con mia figlia, il sonno è stato difficile all’inizio. Talvolta dovevo uscire di casa in piena notte con lei di due anni in braccio per farla addormentare. Il ciclo del sonno di un neonato può scompigliare la vita dei genitori, quindi non infierite. Come neo-genitore, non puoi che andare per tentativi. E se le cose si fanno difficili, non serve che il mondo ti ricordi che puoi rivolgerti a una figura professionale.

Ho dovuto imparare anche io a evitare i consigli non richiesti

Di recente, stavo parlando con un’amica che era ancora in ospedale dopo il parto. Le ho detto di affidare il neonato al personale infermieristico e chiedere degli antidolorifici per farsi almeno un paio di ore di sonno. Gliel’ho detto perché stavo pensando al fatto che non avrebbe avuto il lusso del sonno, una volta uscita dall’ospedale. Gliel’ho detto perché vorrei tanto averlo fatto io.

Poi ho pensato che forse lei voleva sentire il respiro del bambino vicino a lei, come è stato per me. Forse, ciò che le avevo appena detto era stupido e lei non l’aveva apprezzato. Avevo buone intenzioni, volevo aiutarla a non commettere gli errori che ho commesso io e ad avere la migliore esperienza possibile.

Ma ogni persona ha diritto a compiere le proprie scelte, anche se non sono ottimali o ciò che che qualcun altro avrebbe fatto. Mettiamo così tanta pressione sulle madri che talvolta ci dimentichiamo che vale anche per loro.