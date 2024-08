Come esplorare il sesso se pensi di aver iniziato ‘troppo tardi’

Euphoria. Sex Education. Normal people. Film e serie TV ci fanno credere che l’unico momento accettabile per esplorare la nostra sessualità sia l’adolescenza. Ma per tante persone non è così.

Magari hai sempre pensato che il sesso non facesse per te, o nell’ambiente da cui provieni era un tabù. Magari hai scoperto da poco che il tuo orientamento sessuale non è allineato con le esperienze che hai avuto finora. Ci sono molte ragioni per cui potresti trovarti a esplorare il sesso a un’età più matura, e sono tutte valide.

Secondo la sessuologa belga Emilie Daems, misurare la tua sessualità con una linea del tempo immaginaria non ti sarà mai d’aiuto. “‘Arrivare tardi’ non è l’espressione giusta—parlerei piuttosto di ‘proteggere i propri limiti’,” ha detto. “Se la persona non si sente pronta, probabilmente c’è un motivo. Anche ciò fa parte della sessualità: stabilire dei limiti.”

Detto questo, la società comunque stigmatizza le persone che non hanno esperienze sessuali tipiche, quindi sentirsi un po’ incapaci è perfettamente normale. Abbiamo risposto ad alcuni dei problemi più comuni che ci si trova ad affrontare quando si intensifica la propria attività sessuale da adulti con alcuni consigli che speriamo siano utili.

“Non so da dove cominciare”

La sessualità non è soltanto una cosa che si vive con le altre persone—è prima di tutto un’espressione della relazione che hai con il tuo corpo. Toccarti con o senza sex toy ti aiuterà ad abituarti a determinate sensazioni e scoprire quali ti piacciono di più. “Più cose sai di te, più sarai in grado di comunicare desideri e limiti,” ha detto Daems.

Quando cominci a scoprire il sesso, di frequente ti troverai in territori inesplorati e fuori dalla tua comfort zone. È in quei casi che conoscere la tua intimità può fare la differenza. “È importante non sottovalutare l’influenza di esperienze meno che positive sullo sviluppo sessuale di una persona,” ha aggiunto la sessuologa. “La conoscenza di sé e una comunicazione aperta possono risparmiarti un sacco di guai.”

“Come si diventa bravi a letto?”

Al contrario di quanto si crede, essere bravi a fare sesso non è un “talento.” È una tecnica che si impara studiando la teoria e mettendola in pratica, come ogni altra. Al di là dello scambio di sensazioni fisiche e fluidi corporei, il sesso è anche una questione di psicologia, empatia, intelligenza emotiva—cose che, se arrivi al sesso più tardi, avrai avuto più tempo per imparare e sviluppare.

Per consigli e trucchetti, “non aver paura di leggere libri e articoli sull’argomento o di parlare a un/a sessuologo/a,” Daems suggerisce. Se hai la vagina o vuoi imparare a far godere una persona con la vagina, Daems consiglia il sito omgyes.com. Altrimenti c’è la nostra serie Best You’ve Ever Had, una guida sex-positive per persone di ogni genere e ogni kink.

Anche il porno può rappresentare una fonte di informazioni sul sesso—ti permette di farti un’idea di diverse pratiche, scoprire cosa ti eccita e cosa no ed esplorare la sessualità con i tuoi ritmi. Ma presta attenzione a consumare pornografia etica, in cui il consenso è richiesto e le persone coinvolte sono ricompensate in maniera corretta.

“Spesso il porno etico è a pagamento, ma è molto meglio,” ha avvisato Daems. “E non devi preoccuparti di stare contribuendo a un sistema di sfruttamento mentre ti masturbi.”

“Alcune pratiche sessuali mi intimidiscono”

Succede a tutti. Prenditi il tuo tempo ed esci dalla tua zona di comfort poco alla volta. Alcuni atti sessuali possono sembrare assurdi a primo acchito, ma potrebbero farti tutt’altra impressione nella passione del momento. Agli ormoni non importa della società sessuofobica in cui siamo cresciuti.

“Tutto quello che fai per la prima volta è stressante perché non sai come andrà,” ha detto Daems. “Fortunatamente, a questo punto dovresti aver già imparato cosa ti piace tramite la masturbazione, e questo ti dà una buona base per fare sesso con un’altra persona.”

A volte, proverai una cosa nuova e sarà bellissimo, altre volte meno. Ma è così per chiunque—e non c’è un’altra strada. Lascia spazio per le delusioni e lasciati alle spalle le aspettative: il piacere non ha nulla a che vedere con la perfezione.

“La mia inesperienza mi imbarazza”

Potresti sentirti un po’ in imbarazzo, ma è sempre meglio parlare sinceramente con un partner. Non deve essere una conversazione pesante, basta parlare di cosa hai fatto e cosa ti piacerebbe fare. “Porsi in modo vulnerabile può dare anche un senso di novità e fare da catalizzatore per l’eccitazione sessuale,” ha spiegato Daems.

Inoltre, lascia spazio all’ilarità. “I film e le serie TV non mostrano quasi mai i momenti imbarazzanti: non vedi mai una donna che sgattaiola verso il bagno con le mani tra le gambe,” ha detto Daems. “E il flato vaginale e tutti gli altri suoni buffi non si sentono mai.” Alcune situazioni possono essere divertenti se non le prendi troppo sul serio. Riderne insieme rafforzerà la vostra connessione e alleggerirà la percezione delle mancanze.

“Ho paura di essere deriso/a”

Meriti di stare con una persona che ti rispetta e che ti apprezza per quello che sei. Non permettere a nessuno di farti sentire in ritardo, non all’altezza, o risibile. “Se un partner sessuale si prende gioco di te, significa che non è la persona giusta,” ha detto Daems. Vale anche per te: non giudicare le persone in base al numero di persone con cui sono state a letto. Ciò che importa è la vostra connessione e quanto vi divertite insieme.

Più pensi alla tua inesperienza, più sarà un ostacolo. Allo stesso tempo, se la questione continua a ripresentarsi, potrebbe rappresentare un segnale di un problema emotivo più grande. In quel caso, “è sempre una buona idea parlarne con l’analista,” ha detto Daems.

“Come faccio a sapere come sto andando?”

Osserva il comportamento dell’altra persona. Fa’ domande prima, durante e dopo il sesso e tieni sempre presente il consenso prima di provare qualcosa di nuovo. Dà istruzioni tipo “più lentamente, più forte, sinistra, più in basso, sì, no.” E se ti serve una pausa o ti vuoi fermare, dillo forte e chiaro.

È meglio parlare troppo che troppo poco—tante persone lo trovano anche eccitante. “Più parli di sesso mentre sta andando bene, meno strano e imbarazzante sarà parlare di sesso nei momenti in cui non sta andando così bene,” ha detto Daems. Se ti intimidisce esprimere i tuoi desideri verbalmente, puoi comunicare con suoni, linguaggio corporale ed espressioni facciali.

In un certo senso, ogni nuovo partner è un territorio nuovo da esplorare, perché ogni individuo ha preferenze ed esperienze diverse. Scopri che cosa gli/le piace e scopri come potete darvi a vicenda più piacere possibile.

“Non so neanche usare il lubrificante”

Intanto, il lubrificante non è mai troppo. Molte persone con la vagina possono provare eccitazione mentale senza segnali fisici, ovvero senza produrre lubrificante naturale. In questi casi, “il lubrificante ti salva la vita!” ha esclamato Daems. “Ma occhio alla circostanza opposta: accertati sempre che l’altra persona sia eccitata.”

I lubrificanti a base di acqua funzionano bene con toy e preservativi, ma l’aspetto negativo è che devi riapplicarli più spesso perché si asciugano velocemente. I lubrificanti a base di silicone sono ottimi per fare sesso senza toy, ma non vanno sempre d’accordo con i preservativi. La loro parte migliore è la consistenza, più simile alla lubrificazione vaginale, e il fatto che si asciugano molto più lentamente.

“Ho il terrore di gravidanze indesiderate e malattie sessualmente trasmissibili”

Una vita sessuale attiva comporta molti potenziali rischi, ma non puoi lasciarti spaventare. Ci sono molte misure che puoi adottare per sicurezza: informati sulla prevenzione, proteggi te e le persone con cui hai rapporti, fa’ regolarmente esami di salute sessuale, anche quando non hai sintomi. Inoltre, abbi sempre con te contraccettivi e lubrificante. “Fare sesso con il preservativo e un’eccessiva frizione possono accrescere il rischio di lacerazioni,” ha aggiunto Daems. E questo non deve accadere.

“È anche importante usare la giusta taglia di preservativo,” ha detto Daems. “Se un preservativo è troppo grande, rischia di sfilarsi. Se è troppo piccolo, di rompersi.” Se hai il pene, prova diverse taglie e trova quella giusta per te. E se ti piace fare sesso con le persone con il pene, magari portati dietro un campionario vario da cui scegliere.

“Bisogna pensare a così tante cose. E se va tutto male?”

Quando si pensa al sesso, è facile perdersi tra ciò che pensiamo di dover fare e l’aspetto che pensiamo di dover avere mentre lo facciamo. Ma il sesso non c’entra niente con quello che si vede sui giornali. Non ha una struttura definita né un gran finale. A volte raggiungerai l’orgasmo in un minuto, altre volte no. Di tanto in tanto sarà anche tremendamente deludente, e questo non vale soltanto per le prime volte.

Invece di concentrarti sull’immagine dell’atto, prova a sentire tutte le sensazioni e vivere l’attimo. In questo modo ignorerai tutti i pensieri che ti spunteranno in testa. “Il sesso è, più di ogni altra cosa, un’esperienza mentale,” ha detto Daems. “Quindi se continui a pensare cose tipo ‘non sono capace’ o ‘non ho esperienza’ o ‘sembra che abbia la pancia’ avrai difficoltà a essere presente. Lasciati andare, segui il flusso e concentrati sui sensi tuoi e della persona che è con te.”