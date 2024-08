Per fare il Kimchi a casa ci vuole pazienza e tanto amore

Se siete andati a cena negli ultimi cinque anni, se avete guardato qualche programma di cucina negli ultimi mesi, avrete molto probabilmente sentito parlare di questa preparazione apparentemente impossibile da fare, chiamata Kimchi.

Il Kimchi non è altro che il piatto principe della cucina coreana, a base di verdure fermentate – in particolare viene usato il cavolo verza – molte spezie (fra cui sì, anche il peperoncino), che è alla base di molte pietanze tipiche nella Corea del Sud e del Nord. Pensate che il suo valore culturale l’ha resa anche un termine di contrattazione nella Guerra in Vietnam, proprio fra Corea e Usa.

Videos by VICE

Si può mangiare da solo, ma ci si possono fare anche degli ottimi pancake o lo troverete all’interno del riso fritto o sotto forma di crema spalmabile, manco fosse la nostra italianissima ‘Nduja.

Quindi come si fa il Kimchi e poi come lo potete utilizzare per ricette bomba (anche nei panini per dire)?

Fare il Kimchi a casa

Una cosa che in molti non sanno è che il kimchi si può conservare, e far fermentare ancora, o consumare abbastanza fresco. Certo la fermentazione gli dona la complessità che ci piace di questa preparazione, ma se non sapete aspettare lo capiamo benissimo.

Sostanzialmente per fare il kimchi a casa dovrete avere delle verdure – cavolo, per cominciare, va benissimo, ma sperimentate anche con altri ortaggi – e metterle in ammollo in acqua. Se avete tempo meglio farlo marinare tutto la notte. Poi dovrete farlo riposare almeno altri tre giorni insieme alle spezie e altri condimenti.

Qui sotto tutta la ricetta.

Le ricette con il Kimchi

Salsa al Kimchi

Una delle più grandi mosse da fare con il kimchi è quello di farci una salsa, che può accompagnare tutte le altre verdure, insalate o anche piatti di carne. Potete prendere il kimchi già fatto e ridurlo a purea con una sostanza cremosa tipo yogurt, oppure seguire questa ricetta.

Panino con brasato di manzo e Kimchi

Una volta che avete il vostro kimchi, potete conservarlo in frigo e tirarlo fuori all’occorrenza, mettendolo nei panini per esempio. Questo panino con brasato di manzo ha anche dei noodles fritti all’interno, giusto per non farci mancare nulla.

Qui la ricetta del panino

Kimchi con riso fritto

Grande specialità coreana: riso fritto e kimchi. In questa ricetta utilizziamo del riso avanzato del bacon, uova e zenzero.

Tutta la ricetta per il riso fritto con Kimchi

Pancake Kimchi e Salmone

I pancake di kimchi spesso li trovate nei ristoranti coreani come aperitivi o contorni. In questa ricetta cerchiamo di aumentare il grado sfida, utilizzando salmone – ad esempio quello avanzato da un’altra cena.

La ricetta dei Pancake con Kimchi e Salmone

Ravioli Coreani con Kimchi

Forse non lo sapete, ma i ravioli sono una specialità anche in Corea, soprattutto quelli Nord Coreani. Ecco, perché non unire due cose meravigliose in un unico piatto?

Come replicare questi ravioli a base di kimchi a casa

Altre preparazioni piccanti da provare:

Segui MUNCHIES su Facebook e Instagram