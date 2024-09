Fotografie dalla Tauro Night di Roma

C’è chi ai concerti resta fermo e passa tutto il tempo col braccio alzato a fare video e rovinare la serata a tutti quelli che ha dietro e chi, invece, chiude gli occhi e si lascia trasportare da quello che succede. Solo che ogni tanto “quello che succede” è “aprire un buco nel pubblico e poi lanciarsi molto forte gli uni contro gli altri”, come è stato alla prima Tauro Night a Roma. “Tauro Night”, quindi—ma perché? Perché non era solo un concerto dei Tauro Boys per spingere dal vivo i pezzi di Alpha Centauri, cioè il loro ultimo progetto, ma una festa con un po’ di amici.

I primi sono stati i DJ di FUCKYOURPARTY, cioè quel collettivo a cui è capitato addosso il SoundCloud rap italiano quando l’algoritmo della piattaforma ha deciso di far partire la loro “Rieti Chiama” proprio dopo “Medicine” di Side. Scelta più che sensata dato che è proprio lì, sul SoundCloud italiano, che i Tauro e il loro beatmaker principale Close Listen hanno costruito la loro estetica, il loro stile e il loro seguito attorno a parole come “nostalgia”, “malinconia”, “post-internet”, “melodia”, “pop punk”.

È poi venuto il momento del live del Wing Klan. Soci dei Tauro dai tempi del liceo, Tommy Toxxic e Joe Scacchi hanno fatto un bel mischione di estratti dai loro brani insieme e dai loro dischi solisti, Ghost e Marketing. Una bella botta di oscurità prima di accendere le luci del rap di Pava, Prince e Maximilian, che data l’occasione speciale sono rimasti sul palco per un’ora e mezza. A un certo punto è salito sul palco come guest Nick Name, dietro alle basi di alcuni brani del trio come “Argentina” e “Liebe”: il producer ha accompagnato alla chitarra i Tauro per versioni acustiche di “Dieci Ragazze”, con il sample dei Sum 41 come nella primissima versione demo, e “2004-2005” in una versione super emo.

Abbiamo qua sotto qualche scatto della serata a cura di Jacopo Severgnini. Dopo averli guardati, sappiate che potrete essere anche voi nella stessa situazione questo venerdì al Circolo Magnolia di Milano per la seconda Tauro Night—e sul nostro Instagram c’è un modo per venirci con un trattamento speciale.

