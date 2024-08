4 gazpachi per non rinunciare alle zuppe neanche col caldo

Molto prima della corrente alimentare crudista, c’era lui, il gazpacho andaluso, una zuppa fredda fatta di verdure crude o al massimo sbollentate. È considerato un grandissimo antipasto o comfort estivo per chi non riesce a fare a meno di zuppe o passate neanche col caldo. Il gazpacho è una grande ricetta per una serie infinita di motivi, non ultima il fatto che ne puoi preparare una ‘badilata’ e poi mettere in frigo – addirittura in freezer- e consumare a piacimento nel tempo.

La ricetta tradizionale del gazpacho è abbastanza semplice: peperoni, pomodori, cetrioli, cipolla e pane raffermo, che va primo ammorbidito in acqua per sfaldarlo per bene. Sempre molto tradizionale nel sud della Spagna l’Ajoblanco, rinominata spesso “Gazpacho bianco” fatto di aglio, mandorle e pane.

Qui oltre la ricetta originale del gazpacho ti diamo tre varianti per sbizzarrirti durante le belle giornate, senza per forza stare troppo davanti a fonti di calore. Perché, sembrerà un’ovvietà, ma cucinare senza stare troppo davanti ai fornelli è la chiave per non sudare un sacco durante le tue serate estive.

La ricetta del Gazpacho Verde

In questa ricetta di gazpacho si utilizzano sempre i pomodori, ma quelli verdi, che insieme a cetrioli e rape bianche restituiscono questo incredibile colore neon. Se sei un professionista in cucina puoi metterci anche dei fiori eduli e qualche pomodorino verde tagliato. Ottima per fare una bella foto per il tuo Instagram.

Preparare un gazpacho con pomodori verdi e rape bianche

Gazpacho con Gamberi e Mandorle

Per riprodurre a casa questa variante del gazpacho, devi innanzitutto mettere tutto in un frullatore: mandorle, paprika, pomodori, aglio, pane e 125 ml d’acqua. Si riduce in purea fino ad ottenere una consistenza liscia. Dopo che il gazpacho si è raffreddato – circa 2 ore – aggiungi i gamberi cotti in padella. Se sei vegano o vegetariano basta togliere la parte del gambero, e hai comunque un ottimo piatto estivo da scofanarti a cena.

La ricetta del gazpacho con gamberi e mandorle

Gazpacho di Lattuga

Nessuno direbbe mai che questo gazpacho fatto con la lattuga è un buon piatto, e invece siamo qui per minare le tue certezze. In questa ricetta non ci sono pomodori, ma oltre la lattuga ti serviranno erbe aromatiche, taccole, cipolla rossa, uvetta e fragole. Sicuramente non il solito gazpacho mangiato in un ristorante spagnolo durante l’Erasmus.

Come fare un gazpacho alla lattuga

Gazpacho di pomodoro tradizionale

Eccoci alla ricetta del gazpacho tradizionale. In questa ricetta i pomodori si mettono crudi nel mixer, ma tu puoi sbollentarli per circa un minuto se vuoi renderli più cremosi e digeribili. Attenzione a tagliare per bene i cetrioli: senza semi e senza buccia.

Per il resto goditi la ricetta tradizionale del Gazpacho

