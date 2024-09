Consigli per non essere un fallimento totale su Tinder – scritto da una ragazza a uso dei ragazzi

È piuttosto frequente sentire i ragazzi lamentarsi di quanto sia difficile usare Tinder quando hai un pisello. Da donna questo non mi sorprende, dato che ignoro il 95 percento dei profili che mi si presentano in quel carosello umano senza fine che è l’app. Ma se ti stai chiedendo perché i tuoi match sono scarsi e perché quelli che ottieni spesso spariscono dopo qualche scambio di battute, qui troverai qualche considerazione frutto della mia esperienza. Magari ti tornano utili. O magari ti fanno cancellare Tinder.

Quello che può succedere se ti dimentichi di controllare Tinder per circa un giorno. Abbiamo molte opzioni, ed è essenziale che te ne ricordi.

Capisco che usare Tinder non sia facile. Lo uso da quasi un anno. Prima di cancellare la app, qualche settimana fa, avevo centinaia di match, una gangbang su Tinder Social all’attivo, e così tanti numeri telefonici e profili snapchat bloccati da aver perso il conto. In tutte le ore che ho passato su Tinder ho notato alcuni comportamenti ricorrenti. Questi:

LE FOTO DI GRUPPO COME FOTO PROFILO

Nessuno vuole perdere tempo a cercare di capire chi sei. Specialmente se usi una foto di gruppo come foto principale—cosa fin troppo comune—stai inevitabilmente andando incontro a un rifiuto. Non farlo.

Tra le migliaia di profili che ho visto, deduco che molti abbiano paura dei selfie. Fatti un selfie, regalati un’immagine del tuo corpo, un’altra foto (o due) che ti ritrae, e magari un meme, per bilanciare un po’.

COME SCRIVERE UNA BIO CHE NON FACCIA SCHIFO

Quando si tratta di bio, meglio non esagerare. Dicci un paio di cose su di te, o scrivi una o due frasi che mostrino che sei un tipo creativo, divertente, o un qualsiasi altro tratto distintivo. L’altezza non è una cosa obbligatoria (al contrario di quanti molti di voi sembrano pensare). Personalmente nel caso fosse un mio dubbio te lo chiederei direttamente. I profili sotto sono esempi di cose che non dovrebbero essere messe in una bio.

1. “Ho una mia attività e sei macchine”: mi sa che hai sbagliato app d’incontri.

2. “Metti un cuore se ti piace parlare anche di cose che vanno oltre i reality e il gossip…*emoji con una macchina di polizia* e no tossici”: wow, bel modo di insultare gente a caso su una app d’incontri.

3. [troppe parole troppo poco elaborate]: vomitare testi i canzoni e in fondo infilarci a caso una lista delle attività che ti piace fare.

4. “Ho una mia idea delle donne. Dimostrami che mi sbaglio”: sei appena riuscito a far capire a tutte le donne su Tinder che sei un misogino. In bocca al lupo.

UNA BREVE NOTA SUGLI ANIMALI NELLE FOTO DI TINDER

Gli animali sono adorabili, puri e per molti versi molto meglio degli esseri umani. Sono d’accordo. Per dirla tutta: mi è successo di mettere cuori a ragazzi solo grazie a un gatto o un cane carino, e molte mie amiche hanno fatto lo stesso. Può funzionare, dipende dalla ragazza. Tuttavia, c’è modo e modo di inserire i tuoi amici pelosi nel profilo Tinder.

Nei profili sopra, ci troviamo davanti al modo sbagliato: startene accanto a degli animali morti per terra, come prova della tua mascolinità; un selfie molto ravvicinato di te con un cavallo; tu che sventoli un pesce in faccia a una ragazzina. *niente cuore*

I ragazzi sotto sanno il fatto loro. Guarda questo adorabile gatto (orbo?); guarda questo tizio super fisicato in sella a un cavallo in un posto splendido. *cuore*

RIMANENDO IN TEMA FOTO, PARLIAMO DI ALCUNI DI QUESTI OGGETTI INANIMATI

Ah, l’ostentazione. Sono sicura che alcune donne ne siano attratte, ma sono altrettanto convinta del fatto che molte ti trovino melenso. Tizio a sinistra: Ok, sei uno chef, abbiamo capito, complimenti per le bistecche. Tizio a destra: la tua sala non è neanche così impressionante, e il fatto che tu credi meriti di essere sfoggiata su Tinder è triste. Scoperemo su quel tavolino Ikea? O cos’altro stai cercando di comunicare con quella foto?

IL SUPER LIKE È UN’ARMA A DOPPIO TAGLIO

Ogni volta che ricevevo la notifica di un superlike avvertivo un vago disagio—almeno finché non ho fatto un favore a me stessa e li ho disattivati. Non so perché—forse dipende dal tipo di ragazzi che attiro—ma nove volte su dieci quelli che hanno usato il superlike con me erano gli stessi da cui mai e poi mai mi sarei fatta sfiorare, figuriamoci spogliare. Non dico che a volte non funzioni: una volta sono uscita con uno dei superlike. Siamo finiti a letto un paio di volte e poi non mi sono più fatta sentire perché stava diventando un po’ possessivo. Ora, i superlike per me sono un campanello d’allarme.



In sostanza, se lo vuoi usare, fallo con morigeratezza. Io l’ho usato tre volte: due per sbaglio, e una volta per trollare un amico.

IL FASCINO DELL’UNIFORME NON È PROPRIO COSÌ UNIVERSALE

NIENTE GUARDIE. In più, cosa penserebbe il tuo capo se ti vedesse in uniforme su Tinder? Eh?

E LO STESSO VALE PER LE ARMI (ANCHE SOFTAIR)

Ok, almeno stai comunicando di essere una specie di fissato, permettendo a chi sta dall’altra parte di mettere una bella X. Grazie.

SII SINCERO FIN DA SUBITO SULLE TUE INTENZIONI

Nelle fasi in cui la persona dall’altra parte decide se vuole o meno accettare la proposta di un incontro, molti ragazzi sono poco chiari rispetto alle loro intenzioni. Se vuoi soltanto scopare, dillo apertamente invece di girarci intorno—penso che la maggior parte delle donne preferirebbe sapere cosa la aspetta, anziché presentarsi a un appuntamento per bere qualcosa e ritrovarsi cinque minuti dopo con uno che cerca di metterle la lingua in bocca.



Allo stesso modo, avviare una conversazione con frasi come “Ciao che fai? Io sono qui coi miei 20 cm in mano” o “Voglio scoparti come Lex Steele” (è successo davvero) potrebbe non essere la strategia migliore. A meno che uno non vada su Tinder con l’obiettivo di far scappare la gente. Quindi: meglio testare la situazione scambiandosi un po’ di messaggi—e, in caso la persona dall’altra parte sembri sulla tua stessa linea, farsi avanti con qualche frase un po’ più spinta. A tal proposito:

LE PRIME BATTUTE

Qui sopra, alcuni esempi da NON seguire se vuoi avere a che fare con una donna su Tinder: frasi stucchevoli, scherzoni e richieste di regali di compleanno rivolte a completi sconosciuti.



Se quella che cerchi è una risposta, la semplicità è la strategia migliore: una variante di “Ciao, come va?”, per esempio. In alternativa, puoi provare a chiederle qualcosa sul suo lavoro o sui suoi interessi espressi nella bio, o farle un complimento non viscido. Questi, per esempio, nel mio caso hanno funzionato:



IL PRIMO APPUNTAMENTO



Prima di tutto: non insistere perché una ragazza venga a casa tua la prima volta che vi vedete. O almeno non presentarla come l’unica opzione a disposizione. In generale, le persone non sono come la pizza da asporto: non puoi ordinarne una e fartela recapitare a casa. Non dico che non potrebbe funzionare, perché per alcune sarà così, ma è utile offrire opzioni più neutrali.

SII SINCERO FIN DA SUBITO SULLE TUE INTENZIONI/2

Anche se sei uno spacciatore.

NON ESSERE UN TIZIO BIANCO COI DREAD

Tagliati i capelli. O cancella l’account.

A VOLTE NON DIPENDE DA TE

Altra cosa importante da tenere a mente: a volte è l’altra persona il “problema”. Ci disinteressiamo, togliamo il match, ci ritroviamo sommerse di impegni, o semplicemente spariamo. A volte siamo lì solo per guardarci un po’ in giro.



L’ultima cosa che vuoi vedere entrando su Tinder dopo qualche giorno è una sfilza di messaggi da un tizio incazzato con te perché non gli hai ancora risposto. Se la conversazione col tuo match somiglia molto a un soliloquio, significa che c’è qualcosa che non va.



Se l’altra persona smette di risponderti o rimuove il match, non cercare di contattarla su altri social. Fidati, probabilmente era una cosa voluta, e insistere non farà che allontanarti da ogni possibile manifestazione futura di sesso o relazioni.



Segui Allison su Twitter.