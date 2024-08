La maionese veloce a prova di chef secondo Munchies School

Non c’è cosa più semplice di preparare in casa la maionese. Corretto? Assolutamente no, soprattutto se non sappiamo quei due o tre trucchetti che possono letteralmente salvarci da un pomeriggio fatto di frustrazioni e salse impazzite.

Come sempre ci viene in aiuto Munchies School e lo chef Matteo Fronduti, del ristorante Manna di Milano, che in poco meno di 3 minuti ci spiega tutto quello che dovete sapere per fare la maionese senza farla impazzire. E per farla davvero buona, soprattutto.

Videos by VICE

Munitevi di minipimer, uova, olio di semi, olio d’oliva e limone (sia buccia che succo). Il primo trucco per fare una buona maionese fatta in casa è l’uso dell’olio di semi: quante volte abbiamo visto le nonne fare questa salsa solo con olio d’oliva? Forse troppe. Il risultato è una salsa molto caratterizzante che rischia di sovrastare il cibo che dovrebbe solo accompagnare. Usare metà olio di semi invece aiuta a rendere la salsa più leggera.

Il consiglio, invece, per per non far impazzire la maionese è presto detto: bisogna utilizzare tutti gli ingredienti alle stesse temperature. Quindi se togliamo dal frigo le uova, assicuriamoci di farle arrivare a temperatura ambiente prima di utilizzarle.

Per l’uso del minipimer è tutto abbastanza semplice: iniziate a montare la maionese e appena iniziate a vedere che si sta creando la salsa, andate verso l’alto fino a quando tutti i liquidi non si saranno uniti, in un matrimonio felice di uova, olii e limone.

Qui sotto il video per scoprire come realizzare una maionese a prova di chef.