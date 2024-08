8 ricette di cucina mediorientale oltre al solito Hummus

Quando pensiamo alle ricette mediorientali come prima cosa ci vengono sempre in mente i classici Hummus e Falafel, ma la cucina del Medio Oriente — un’area vastissima che comprende le regioni dell’Asia Sud occidentale, Iran, una porzione di Turchia e l’Egitto — ha molto ma molto di più da offrire.



Abbiamo creato una raccolta dei migliori piatti mediorientali per colazioni, pranzi, snack… insomma, qualsiasi pasto della giornata che possa farti sentire almeno per qualche ora in queste terre meravigliose. A differenza di altre cucine, le ricette sono più semplici e versatili, quindi non troverai solo piatti di carne, ma anche ricette vegetariane, come Burekas o Yeralma Yumurta. Inoltre, abbiamo aggiunto anche alcune idee per una colazione salata e un dolce con cui concludere degnamente la cena.

Ricette Mediorientali: Vaavishkaa

In Iran questo piatto viene consumato a colazione, ma se sei intimorito da carne e uova di prima mattina puoi benissimo farlo diventare un pranzo. Accompagnalo con riso in modo da raccogliere tutto il sugo e farlo diventare un piatto completo.



La ricetta del manzo speziato con uova e cipollotti (Vaavishskaa)

Yeralma Yumurta di formaggio e patate

Per fare questo piatto ti serviranno pochi e semplici ingredienti. Puoi prepararlo velocemente per fare una colazione salata o come merenda per spezzare la fame. Una specie di toast aperto che ti metterà di buon umore.

La ricetta del Yeralma Yumurta di patate e formaggio

Burekas ripieni di patate dolci e formaggio

Questi triangolini di pasta filo croccanti sono lo snack tipico israeliano. Nella loro versione classica sono farciti con patate e formaggio, mentre in questa ricetta rivisitata sono state utilizzate le patate dolci e cosparsi di formaggio nella superficie per renderlo ancora più buono.



La ricetta del Burekas ripieni di patate dolci e formaggio

Borek turco ripieno di carne

In Medio Oriente – e anche nell’area balcanica in passato dominata dall’Impero Ottomano – esistono centinaia di tipologia di Borek: da quelli vegetariani a quelli con la carne, ed ognuno con una forma speciale. Nel ripieno di questo qui sopra c’è tantissima carne e peperoni verdi piccanti, una ricetta turca da urlo.

La ricetta di Borek turco ripieno di carne



Falafel di ceci: la ricetta facile

Un classico della cucina mediorientale: i falafel. Queste polpette fritte di legumi non ti faranno rimpiangere l’assenza di carne. Croccanti fuori e morbide dentro possono essere farcite in mille modi e con un botto di salsa piccante.



La ricetta dei Falafel di ceci fatti in casa super-semplici

Hummus: la ricetta pronta in 5 minuti

Un altro must della cucina mediorientale è l’hummus, nato in Libano e ora diffuso in tutto il Medio Oriente (e aggiungeremmo in tutto il mondo ormai). In questa ricetta ti sveliamo i segreti per un hummus cremosissimo. Preparane in grandi quantità quello che avanzerai sarà ottimo spalmato nel panino del giorno dopo.

La ricetta dell’Hummus pronto in 5 minuti

Maklouba: piatto tradizionale palestinese

Ci spostiamo in Palestina con questo piatto tradizionale: carne, riso e verdure vengono ammassate in una pentola che viene poi capovolta quando si serve il piatto – da qui il nome maklouba, in arabo ‘capovolto’. Un piatto mediorientale veloce e completo da mangiare sia caldo che freddo.

La ricetta del Maklouba

Tahchin: dolce iraniano con arancia, miele e zafferano

In Medio Oriente il riso è uno degli ingredienti ricorrenti non sono nelle piatti salati, ma anche in quelli dolci. Con questo timballo di riso dolce concluderai un pasto nei migliori dei modi.

La ricetta del Tahchin

