Na 17 jaar brengt Aphex Twin een nieuwe video uit en die is geregisseerd door een 12-jarige

Veel mensen zullen zeggen dat Aphex Twin een 12-jarige zo gek kreeg om zijn nieuwe video voor “CIRKLON3 [Колхозная mix]” te regisseren. Technisch klopt die informatie, het gaat inderdaad om een 12-jarige jongen en hij komt uit Dublin. Maar om Ryan Wyer te omschrijven als gewoon zomaar een 12-jarig jongentje is misleidend. Het jochie maakt al drie jaar vreemde, beangstigende, vage video’s met een dikke ruis. Deze gast heeft stijl. Denk bij zijn video voor Aphex Twin aan een techno-versie van de Blair Witch Project, maar eigenlijk is die vergelijking onzin. Het is in principe vooral een video waarin Ryan Wyer zijn vrienden zover heeft gekregen om merch van Aphex Twin te dragen en op a-ritmische wijze door de straat te dansen, inclusief Come to Daddy-masker en trillende iPhone-opnames. Het is precies zo creepy als al het andere dat Aphex Twin uitbrengt. Een uitmuntende productie dus van deze 12-jarige.

Het is de eerste track afkomstig van zijn nieuwe EP Cheetah die op 8 juli uitkomt. De video vind je hieronder.