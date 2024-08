Wat er gebeurt als je cocaïne en ketamine mixt

Als je je neus niet ophaalt voor een goed feest, of regelmatig in het gezelschap verkeert van mensen voor wie “lekker gaan” een levensmotto is, dan heb je misschien wel gehoord van CK – ook bekend als Calvin Klein. Het is een mix van cocaïne en ketamine, waarbij de drugs tot één poeder wordt gemengd, of los na elkaar wordt genomen.

Wat krijg je als je ketamine – de drug die de wereld in één groot trampolinepark verandert – mixt met cocaïne, de drug die ervoor zorgt dat een wildvreemde je om half vijf ‘s nachts zijn inloopkast laat zien? Volgens gebruikers is het een dromerige, euforische energiestoot die de kwaliteiten van beide drugs combineert, met een meer intensere high als resultaat.

Dat klinkt lekker, maar zoals alle drugcocktails kan CK risico’s en bijwerkingen hebben die variëren van slechte vibes tot een regelrechte fatale afloop. Daarom is het ontzettend belangrijk om goed geïnformeerd te zijn voor je eraan begint.

“Cocaïne en ketamine creëren samen een synergetisch effect, wat betekent dat de twee drugs samenwerken om elkaars effecten te versterken,” aldus James Giordano, professor Neurologie en Biologie aan de Universiteit van Georgetown in Washington DC.

“Mensen die CK doen zeggen dat ze een intens gevoel ervaren dat heel, heel goed voelt, heel plezierig,” vertelt Giordano aan VICE. Hij zegt dat de combinatie de snelle werking van een cocaïnehigh heeft, “en gecombineerd met de ketamine duurt het langer.”

Joseph Palamar, universitair hoofddocent Volksgezondheid aan de Universiteit van New York, zegt dat sommige mensen cocaïne en ketamine combineren uit praktische overwegingen: cocaïne biedt tegenwicht aan de dissociatieve mist die ze ervaren bij ketamine en maakt gebruikers een beetje scherper dan als ze alleen het paardenverdovingsmiddel hadden genomen. Ketamine verzacht de tandenknarsende babbelstroom die coke kan veroorzaken. “Het is dezelfde reden waarom veel mensen cocaïne gebruiken als ze alcohol drinken,” zegt Palamar. “Als je meer wil drinken, of je bent een beetje te dronken, dan loop je even naar de badkamer en doe je een lijntje coke. Het gaat om de praktische functionaliteit.”

Dus, hoe bewaak je de grens tussen een goede high en onveilig gedrag? Dit is wat je moet weten als je besluit CK te gebruiken.

Welke effecten ontstaan als je cocaïne en ketamine mixt?

Cocaïne en ketamine kunnen allebei euforie opwekken — door ze te combineren wordt hun effect op de hersenen nog eens extra versterkt. Cocaïne is een stimulerend middel dat inwerkt op het centrale en perifere zenuwstelsel en de hartslag en de bloeddruk verhoogt. Ketamine is een dissociatief hallucinogeen middel dat vooral effect heeft op de hersenen, met name een neurotransmitter met de naam glutamaat. Wetenschappers ontdekten dat keta helpt bij de wederopbouw van synaptische verbindingen bij mensen met depressie, en dit is waarom het op dit moment zo’n populaire experimentele medische behandeling is.

“Cocaïne is het gaspedaal voor dopamine, en ketamine haalt de rem af van het dopaminesysteem,” zegt Giordano. In lekentaal betekent dit dat je je er verdomd goed door voelt, dankzij een stortvloed aan dopamine, de neurotransmitter die gewoonlijk zorgt voor plezier en opwinding. Op zichzelf verhoogt cocaïne het dopamineniveau in de hersenen, net als het flink indrukken van het gaspedaal de snelheid van een auto verhoogt. Ketamine, aan de andere kant, vermindert het vermogen van de hersenen om de afgifte van dopamine te controleren, zoals een kapotte rem het vermogen van een bestuurder om langzamer te rijden zou wegnemen. “De drugs werken op elkaar in en dat verhoogt de dopamine-activiteit in de hersenen,” zegt Giordano.

“Het gebruik van zelfs een klein beetje cocaïne samen met een andere drug, zoals bijvoorbeeld ketamine, zal de effecten van beide drugs verhogen, en dat kan heel anders zijn dan de effecten van die twee drugs alleen,” zegt Giordano. “Het is niet alleen een kwestie van ‘A plus B’, maar meer ‘A maal B’, waarbij het effect groter is dan de simpele som van hun gelijktijdige toediening.”

Vanuit het oogpunt van de gebruiker is CK een scherpere, functionelere versie van de bovennatuurlijk aanvoelende ketaminetrance — het is makkelijker om een gesprek te volgen of om je op een drukke dansvloer te begeven, dan wanneer je alleen ketamine zou gebruiken. De high is een zachtere, dromerigere versie van de harde cocaïnebuzz. Ketamine verzacht namelijk door coke versterkte onaangename fysieke en mentale sensaties, zoals het ongeduld van wachten op een taxi, of iemand horen praten terwijl jíj net een verhaal wil houden. Als je genoeg CK neemt, kun je dubbel gaan zien als je je probeert te concentreren op een tv-scherm, wat normaal gesproken nogal alarmerend zou zijn – maar met CK op ervaar je dat heel lichtzinnig.

Wat zijn de gevaren van het mengen van cocaïne en ketamine?

Volgens Giordano: “De ingrijpende dopamine-gerelateerde gevolgen van het combineren van cocaïne en ketamine, zowel in de hersenen als in de rest van het lichaam… slaan in als een tijdbom.” En niet op een leuke manier.

“Het verhoogde dopamineniveau in de hersenen kan leiden tot veel neurologische problemen,” zegt hij. “Er kunnen fysieke en mentale problemen ontstaan, in sommige gevallen kun je zelfs in coma raken. Daarnaast kun je een hoog niveau van desoriëntatie meemaken, diepgaande hallucinaties, en een hele reeks andere door drugs veroorzaakte psychotische symptomen. De effecten van ketamine, samen met cocaïne, versterken echt de mogelijkheid van pieken in de bloeddruk, variaties in hartslag en samentrekking, en er is een verhoogde kans op een beroerte.”

Het blijft altijd een risico dat je drugs onzuiver zijn. Dat risico telt in dit geval dubbel, omdat je twee verschillende poeders gebruikt. “Ik zou in 2022 een beetje huiverig zijn om een poeder van wie dan ook aan te nemen, omdat er andere dingen in kunnen zitten,” zegt Palamar, die gespecialiseerd is in onderzoek naar uitgaansdrugs. “Elk poeder dat momenteel voorhanden is, zelfs ketamine, kan bijvoorbeeld fentanyl bevatten als je niet weet waar het echt vandaan komt.”

Palamar wijst er op dat het diepe dissociatieve effect van ketamine, zelfs afgezwakt met cocaïne, een probleem kan worden. Als dissociatief middel kan ketamine het moeilijker maken om belangrijke dingen te onderscheiden, zoals wat je neemt, hoeveel je neemt, en hoe vaak je het neemt. Volgens Clark maakt de gebruikelijke cokeneiging om ‘meer!!!!!!!!’ te willen doen het erger. “Beide stoffen, die van nature kortwerkend zijn en een euforische en kortwerkende roes teweegbrengen — vooral cocaïne — kunnen leiden tot dwangmatig overdoseren,” beweert Clark. “Als je weet dat je iemand bent die die neiging vanuit zichzelf al heeft, zou ik uiterst voorzichtig zijn met deze combinatie.”

**Ik wil toch proberen cocaïne en ketamine te mixen. Zijn er suggesties voor hoe ik dit zo veilig mogelijk kan doen?

**Koop beide drugs van een dealer die je kent, bij voorkeur iemand van wie jij of een bekende al een keer eerder drugs hebben gekocht. Test dan je voorraad, dat kan gratis en anoniem. Dit verkleint de kans op een toevallige overdosis, en geeft je de rust dat wat je inneemt waarschijnlijk ook is wat je denkt in te nemen. Volg de waarschuwingen over vervuilde drugs via Unity of de Red Alert app. En mocht je na gebruik klachten houden, ga dan naar de huisarts of naar het medisch spreekuur partydrugs.

Als je geregeld medicijnen gebruikt is het ook belangrijk om goed uit te zoeken wat de mogelijke effecten zijn van die medicijnen in combinatie met coke en ketamine. “En het is niet genoeg om je af te vragen: ‘wat is de wisselwerking van deze drugs met bijvoorbeeld een antidepressivum’?” zegt Clark. “Daar gaat het niet om. Het gaat om de specifieke, individuele middelen die je combineert, inclusief allergiemedicijnen en alles wat je zonder recept kunt kopen. Het is veel ingewikkelder dan mensen zich realiseren.” Hij raadt de website PsychonautWiki aan voor mensen die daar meer over willen weten en over de ervaringen willen lezen van andere mensen met het innemen en combineren van middelen.

Hoeveel cocaïne en ketamine moet ik nemen als ik ze mix?

Ten eerste: Palamar raadt aan om de cocaïne en ketamine apart te houden, in plaats van ze in dezelfde verpakking te bewaren, zodat je beter in de gaten kunt houden hoeveel je van elk inneemt.

Zodra je ketamine en cocaïne samen begint te gebruiken, neem dan genoeg tijd tussen de doses. Als je denkt dat je niets voelt, wacht dan tien tot twintig minuten voordat je opnieuw snuift. Terwijl cocaïne de neiging heeft snel te werken, binnen vijf tot tien minuten, kan ketamine meer tijd nodig hebben om in te werken — het kan tot 25 minuten duren, afhankelijk van iemands lichamelijke chemische huishouding. Zoals bij alle drugs, moet je in gedachten houden dat je altijd meer kunt nemen maar nooit minder.

Om te voorkomen dat je steeds opnieuw wil snuiven, neem je alleen de hoeveelheid mee die veilig is voor jouw individuele gebruik, zodat je minder snel te veel gebruikt. Geef jezelf een tijdslimiet voor hoe lang je deze drugs in combinatie gaat gebruiken — denk aan een periode van twee tot drie uur binnen de totale duur van je nacht (of dag).

Zelfs als je genoeg ervaring hebt opgedaan met het apart gebruiken van cocaïne en ketamine, raadt Giordano alsnog aan een een klein beetje te nemen als je CK voor het eerst probeert. “Wanneer je de tweede drug toevoegt, werkt die tweede drug bovenop de eerste,” zegt hij. “Dus, wanneer je ketamine begint toe te voegen, ga dan uit van een kleinere hoeveelheid cocaïne — de laagste dosis cocaïne waarvan jij denkt dat het een effect zal hebben. Begin met dat effect, en wees je er van bewust dat de effecten van beide drugs samen misschien heel, heel anders zullen zijn dan je zou verwachten van een van deze drugs alleen.”

Volgens Clark is een gemiddelde beginnersdosis dertig milligram tot zestig milligram coke of ketamine, hoewel dat altijd van persoon tot persoon zal verschillen. Aangezien zulke hoeveelheden in principe onmogelijk met het blote oog te bepalen zijn en te klein zijn om op de meeste weegschalen te worden geregistreerd, raadt ze aan om enkele ‘microschepjes’ van 10 milligram bij je te dragen, om een nauwkeurige hoeveelheid te verzekeren.

Welke drug je als eerste gebruikt en de verhouding waarin je ze tot je neemt is een kwestie van persoonlijke voorkeur. Clark zegt dat ze graag begint met ketamine en daarna cocaïne toevoegt aan de mix. En als je CK probeert en merkt dat de combinatie je niet bevalt, maak je dan geen zorgen — door de snelle werking van beide drugs ben je relatief snel weer de oude. “Ik heb mensen gezien die zo opgefokt waren dat ze ontzettend moesten overgeven, in de modder rolden en schreeuwden, maar binnen 45 minuten waren ze weer volledig nuchter,” zegt ze. “Dit leidt tot een ander risicoprofiel dan wanneer je één van beide drugs met iets als acid zou mengen, wat ongeveer tien tot twaalf uur duurt. Hoe dan ook, de acute effecten van het mengen van coke of ketamine zullen meestal slechts zo lang duren als de effecten van coke of ketamine afzonderlijk, ketamine soms een beetje langer dan normaal.”

Tot slot, zorg ervoor dat je de eerste snuif CK neemt met mensen die je vertrouwt en die voor je zullen zorgen, mocht er iets onverwachts gebeuren. Het zijn immers recreatieve drugs — je hoort er plezier van te krijgen! Als je het veilig aanpakt, het minimaal houdt en goed voor jezelf en anderen zorgt, heb je de sleutel te pakken tot een fijne tijd met CK.