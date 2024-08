Hoe overleeft mijn lichaam december?

December draait om samenzijn, om een hectisch jaar afsluiten, om weer even lief zijn voor je medemens, om diepzinnige overpeinzingen over hoe de wereld een prachtige plek is ook al heb je het gevoel dat alles naar de hel gaat. En natuurlijk om bergen eten en liters drank.

Voor je persoonlijke gezondheid ziet deze maand er waarschijnlijk net wat anders uit dan andere maanden. Wil je hulp met zo gezond mogelijk de donkere dagen doorkomen? Of ga je flink los met de feestdagen en vraag je je af of je lichaam dat wel aankan? Vandaag kan je via WhatsApp gratis een (sport)diëtist van I’m a Foodie om advies vragen. Wij stelden ze ook alvast wat prangende vragen over dealen met de feestdagen en alle oliebollen, champagne en overtollige calorieën die daarbij komen kijken.

Hoe kan ik nog snel afvallen zodat ik in mijn feestjurk/glitterbroek/whatever pas met de feestdagen?

I’m a Foodie: Tja… snel afvallen wil iedereen natuurlijk. Een magische truc is er niet. Bedenk dat als je in een week 3 kilo aan gewicht wil verliezen, je maar liefst 21.000(!) kilocalorieën minder zou moeten eten dan je verbruikt. De gemiddelde mens heeft zo’n 2000-2400 kilocalorieën op een dag nodig. Dus eigenlijk zou je een hele week niet moeten eten en wel precies hetzelfde moeten blijven doen qua werk en sport. Conclusie: dat kan niet.

Laat je ook niet verleiden door allerlei poeders, shakes, reepjes, theeën en andere producten die claimen dat het wél kan. Het enige wat je daarmee kwijt raakt is geld, geen kilo’s. Door alle extraatjes zoals frisdrank, koek en snacks te schrappen en veel te bewegen kun je er wel voor zorgen dat je net die paar pondjes kwijtraakt waardoor die feestjurk weer dicht kan. En voor volgend jaar: bedenk niet pas half december dat je over een week of twee in je favoriete feestkleding wil passen.

Wat kan ik doen om m’n lijf er weer bovenop te helpen als ik heel veel drink deze maand?

Alcohol zorgt ervoor dat je uitdroogt, dus als je een dag wat meer gedronken hebt, drink dan de dag erna voldoende water (minimaal 2 liter). En wissel alcoholische dranken af met water om niet te veel in één keer te drinken. Natuurlijk is het sowieso beter om niet te veel te drinken. Niet alleen levert het flink wat calorieën op (een glas bier bevat zo’n 100 kilocalorieën en een glas wijn 80) waardoor je na deze maand flink aan de bak moet om je oude gewicht te bereiken, maar het is ook slecht voor je organen zoals je lever. Die moet de alcohol immers afbreken en verwerken.

Heb je de hele maand toch te veel op? Start het nieuwe jaar back to basic. Zorg voor een regelmatig eetpatroon met veel plantaardige producten (groenten, fruit, noten, peulvruchten, volkoren granen) voor de nodige vitamines, mineralen en antioxidanten. Breng het gebruik van ‘overbodige’ producten zoals snacks, koek, frisdrank, chocolade, sauzen, en ja ook alcohol, terug naar een minimum. Je voelt je binnen een paar weken weer topfit!

Ik kom deze maand niet echt aan sporten toe. Hoe moet ik daar mijn voeding op aanpassen?

Sport je deze maand niet, dan betekent het ongetwijfeld dat je minder energie en dus kilocalorieën verbruikt. Tenzij je elke dag heel lang aan het shoppen bent voor de laatste kerstinkopen, dan zou je het nog een beetje kunnen compenseren. Als je minder energie verbruikt en je niet wil aankomen, moet je ergens anders winst boeken.

Dat betekent dat je domweg wat minder energie zal moeten innemen via je voeding. Kijk eens kritisch naar wat je elke dag eet: waar kun je wel wat minder van nemen? Moet er echt een dubbeldikke laag pindakaas op die boterham? Zijn die drie koekjes bij de thee er niet twee te veel? Kun je die lepel mayo bij de avondmaaltijd niet vervangen door een minder calorierijke saus zoals tomatensaus? Met de kleine dingetjes die je automatisch doet kun je, als je ze verandert, veel winst boeken. Maar natuurlijk is het toch inbouwen van tijd om te sporten of bewegen een goed idee, juist om even weg te zijn van de kerststress.

Staat jouw vraag hier niet tussen? Wil je bijvoorbeeld alles weten over een veganistisch kerstfestijn? Vraag je je af hoeveel oliebollen je mag eten? Of is het je voornemen om je klem te eten en wil je vragen hoe je naderhand van dat opgeblazen gevoel afkomt? Stel je vraag woensdagavond 20 december tussen 18.00 en 21.00 uur rechtstreeks aan een expert van I’m A Foodie.