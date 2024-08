Het wonderbaarlijke leven van een Kanye West-lookalike

Kanye Oost. Nay, als je echt vervelend bent. Applaus voor de nieuwste trol van Hollywood: de Ye-kloon, een dubbelganger van Kanye West die rondloopt aan de oostkust van de VS, feestjes verstoort en hele mensenmassa’s voor de gek houdt.



In de afgelopen maanden zijn er waarnemingen van een mysterieuze persoon die loopt, praat en feest zoals Ye getweet, ge-TikTok’t en gepubliceerd op Reels. De vraag op ieders lippen is “wacht even, is dat echt Kanye West?”, op de voet gevolgd door “nee toch?”, wat weer leidt tot de meest prangende vraag van allemaal: “Wie is in godsnaam die vent die door Hollywood rent op Yeezys en met een cape?”.

Laat die vraag maar achterwege mensen, want we staan op het punt te antwoorden met de precisie van een Ultralight Beam (sorry). De man achter het kostuum is Baron Jay, een acteur uit Detroit die in Californië woont. Jay hoort al dat hij op Ye lijkt “sinds de echte Ye zijn album Through The Wire uitbracht”, hoewel hij ook aan VICE vertelt dat hij “niet naar Kanye West-albums luistert”.

Jay wordt al jaren aangezien voor rappers en haalt herinneringen op aan een tijd waarin hij regelmatig door vreemden werd gevraagd of hij P-Diddy was. “Ik kan Diddy doen, maar m’n snor moet dan op een bepaalde manier staan,” lacht hij. Maar naarmate Ye populairder werd, stopten de Diddy-vragen – mensen stopten Jay op straat om te vragen of hij de man achter The College Dropout was.

Op dat moment besloot de aspirant-acteur munt te slaan uit zijn gelijkenis en nam hij klusjes aan om langs te komen op “verjaardagsfeestjes, bar mitswa’s, lunches en gala’s, verkleed als Kanye zodat mensen foto’s konden maken”. Kort daarna begon Jay zijn eigen gigs te boeken en zijn carrière als acteur te ontwikkelen, vrij om andere rollen te spelen dan die van Kanye West.

Pas tijdens de SAG-AFTRA staking in de VS, waarbij acteurs aangesloten bij het gilde geen werk mochten aannemen van stakende bedrijven, had Jay een wereldidee – het was tijd om zijn alter ego af te stoffen en Ye echt naar een hoger niveau te tillen. “De laatste tijd heb ik veel klonen gezien, zoals de Lil Baby-kloon. Ik had zoiets van: shit, dit is leuk. Ik voel me weer een kind. Lekker mensen voor de gek houden.”

In eerste instantie was zijn motivatie “om gewoon plezier te hebben en content te creëren”, door zich te verkleden als de rapper, maar het duurde niet lang voordat hij zich realiseerde dat de mogelijkheden veel groter waren dan hij eerst dacht.

“Eén van mijn vrienden zei: ga naar die club, Delilah in West Hollywood,” herinnert hij zich. Die avond was er een verjaardagsfeest voor een LA Lakers-basketballer – zo exclusief als een evenement in LA maar kan zijn – compleet met grote namen als Akon en Kevin Durant. “Ik had zoiets van, ik sta helemaal niet op de lijst! Hij zei: ga gewoon. Ik stapte uit de auto en liep naar binnen. De bewaker zei niets. Mensen begonnen me te fotograferen. Zelfs Chris Brown was in de war – hij dacht ook dat ik Kanye West was.”

Daarmee werd de toekomst van de Ye-kloon grenzeloos. Zijn manager begon een garderobe voor hem samen te stellen, misschien wel het belangrijkste onderdeel van zijn gelijkenis, want Jay zou niet daadwerkelijk op Ye lijken zonder de oversized zonnebril en volledig zwarte gewaden. Als hij eenmaal in z’n kostuum zit, is het volgens Jay niet moeilijk om in zijn rol te kruipen. Hij gaat er niet mee aan de haal – geen gestoorde tirades of geïmproviseerde freestylesessies. Hij geeft er de voorkeur aan om niet veel te zeggen en laat zijn entourage de contacten onderhouden, als een echte A-lister.

Jay heeft besloten om regelmatig als Kanye op stap te gaan, hij gaat naar steden als Miami, LA, NY of Philadelphia om “de stad te ontregelen, het winkelcentrum plat te leggen en content te schieten”. Hij kreeg een upgrade naar eersteklas vluchten, werd lastiggevallen door fans en hun telefooncamera’s en kreeg menig seksuele aanbiedingen van hoopvolle, geile vrouwen.

Hij is nu van plan om samen met een sociaal psycholoog een documentaire te maken over zijn ontmoetingen met kunstmatige roem en de voorkeursbehandeling die daarmee gepaard gaat: “Ik kan ergens binnenlopen en mensen beginnen me meteen eersteklasservice te geven, omdat ze denken dat ik Kanye West ben. Ze behandelen me anders vanwege mijn persoonlijkheid.”

Een goed voorbeeld: Caesar’s Palace, Las Vegas. Een lid van Jay’s crew waarschuwde de beveiliging dat Ye was gearriveerd, en na een snelle blik op zijn Yeezys, gepaste beveiliging en entourage, begeleidde het personeel van Caesar’s Palace hem door de winkels en restaurants van het luxe casino. “Honderden mensen volgden ons, en de beveiliger schold wat mensen uit met ‘Hou je bek, ga aan de kant!’,” zegt hij.

“Iedereen behandelde ons met respect,” zegt Jay. “We kregen champagne aangeboden, eten… In mijn hoofd had ik zoiets van ‘man, ik voel me hier slecht over’. Ik sta dichtbij deze mensen en ze denken nog steeds dat ik Kanye West ben. Zo zie je maar hoe echt het lijkt als je de juiste uitrusting hebt.”

Pas toen Jay probeerde om Beyoncé’s Renaissance-concert in Parijs binnen te komen, begon hij zich af te vragen hoe ver zijn act kon gaan. “De bewakers escorteerden ons naar de politie, die ons door de slagboom naar de achterkant van het stadion liet gaan. We waren bijna backstage, maar die andere bewaker zei: ‘Ik denk niet dat dat Kanye West is.’ Ik voelde me ongemakkelijk – misschien kunnen we wel serieus in problemen komen door dit te doen, dat weet ik eigenlijk niet. Dus ging ik weg. Maar het was ons bijna gelukt om gratis het concert van Beyoncé te gaan!”

En de originele Ye zelf? Hij heeft nog geen contact opgenomen, maar Jay heeft het stiekeme vermoeden dat hij op de hoogte is van zijn escapades. “Veel van zijn fanpagina’s hebben contact opgenomen,” zegt Jay. “Ik denk dat Kanye West weet wat er aan de hand is – het staat overal op de blogs. Hoe kun je niet op de hoogte zijn? Hij vindt het waarschijnlijk geweldig!”

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.



