Ribeye met blauwekaassaus

Porties: 2

Voorbereiding: 15 minuten

Totaal: 40 minuten

Benodigdheden

2 ribeye-steaks van een halve kilo met het bot erin of 2 ribeye-steaks van 350 gram zonder bot

1 eetlepel plus 1 theelepel gemengde olie

1 eetlepel gehakte sjalotten

75 milliliter droge sherry

250 milliliter bouillon

85 gram blauwe kaas, bijvoorbeeld Cabrales, verkruimeld

250 gram room

zout en peper, naar smaak

Bereidingswijze

1. Laat de biefstukken minstens 30 minuten en maximaal 1 uur voor het koken op kamertemperatuur liggen.



2. Doe de theelepel olie en de gehakte sjalotten in een grote pan. Bak ongeveer twee minuten op middellaag vuur en roer daarbij vaak, totdat de sjalotten zacht en glazig worden. Voeg de sherry toe, zet het vuur middelhoog en kook ongeveer 3 minuten, totdat de helft verdampt is. Voeg de bouillon toe en kook ongeveer 7 minuten, totdat de helft verdampt is. Zet het vuur middellaag. Klop de blauwe kaas erdoor, totdat alles gesmolten en zonder brokken is. Blijf kloppen en voeg ondertussen langzaam de room toe. Zet het vuur laag en laat ongeveer 15 minuten sudderen, daarbij vaak roerend, totdat de saus dik genoeg wordt om de achterkant van een lepel te bedekken.

3. Als de saus eenmaal lekker suddert, bak dan de biefstukken. Verhit de overgebleven olie in een grote gietijzeren pan tot het gloeiend heet is en een beetje begint te roken. Doe flink wat peper en zout op beide kanten van het vlees en leg het in de pan. Zet het vuur wat lager en bak tot er een lekker bruin korstje ontstaat, in ongeveer 5 tot 6 minuten. Als het vlees te hard gaat, zet je het vuur wat lager. Het is de bedoeling dat het vlees helemaal gaar is vanbinnen en een mooi krokant laagje krijgt, maar niet verschroeit. Keer de biefstukken en bak tot de andere kant ook mooi bruin is, in ongeveer 4 tot 5 minuten. Ik eet m’n steak graag medium rare. Je kunt het checken door erop te drukken en te vergelijken of dat hetzelfde voelt als de muis van je hand als je hem open houdt.

4. Leg de biefstukken op een snijplank en laat ze 5 minuten rusten. Snijd tegen de draad in en serveer met de blauwekaassaus.