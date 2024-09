Satanisten leggen uit waarom ze in Satan geloven

“Het is niet makkelijk om satanist te zijn in Italië “, zegt Jennifer Mezzetta, 33, oprichtster van de Unie van Italiaanse Satanisten (USI). “Het betekent dat je iets vertegenwoordigt dat door de maatschappij als ongemakkelijk wordt beschouwd.” Mezzetta, die liever Jennifer Crepuscolo (schemering) wordt genoemd, richtte USI op in 2010. Haar doel was het verschaffen van informatie over de Satanscult om een beeld van de beweging te schetsen zonder externe morele oordelen.

“Als je satanisme gaat researchen in boeken, kranten of op televisie, zul je niet op informatie stuiten die daadwerkelijk door echte satanisten is verschaft,” schrijft ze op de website van de organisatie. “USI wil een stem zijn voor iedereen die zichzelf eeuwenlang niet kon uitspreken uit angst voor censuur, vervolging, veroordeling of de brandstapel.”

Volgens Crepusculo zijn er twee takken binnen het satanisme: de traditionele cult, waar volgers nog echt geloven in Satan als een echte entiteit en godsvorm; en de filosofische benadering, waarbij volgers Satan eerder als een symbool van rebellie tegen religie zien. Binnen deze twee takken zijn er nog veel meer subrichtingen, de een religieus en de ander weer atheïstisch.

De USI steunt het traditionele satanisme dat ook wel bekend staat als theïstisch satanisme of religieus satanisme. Specifieker geloven ze in Satanismo Originale (originele satanisme), een Italiaanse leer die door de USI zelf is ontwikkeld en ook volgers in andere landen heeft.

Volgens het Satanismo Originale is Satan een echte, eeuwenoude god die later – behoorlijk letterlijk – gedemoniseerd is door de Abrahamitische religies, net als andere demonen. De moedergodin is een centraal figuur binnen de cult. “Zij is de donkere en stralende vrouwelijke figuur die door patriarchale religies op grote schaal wordt gestigmatiseerd,” legt Crepuscolo uit.

De groep gelooft dat deze oude goden ooit op aarde zijn neergedaald om mensen kennis aan te bieden, waarbij sommigen van hen zich besloten voort te planten met mensen en hiermee een nieuw geslacht van afstammelingen creëerden dat “satanids” wordt genoemd. Samen vormen zij een gemeenschap die bekend staat als “de Clade”. Omdat zij biologisch verwant zijn aan Satan, hebben satanids of sataniden toegang tot goddelijke kennis via hun eigen bloed, dat is doordrenkt met een “genetisch geheugen” van deze kennis, legt Crepuscolo uit. Alle USI-leden beschouwen zichzelf sataniden.

“Wij weigeren alle vormen van hiërarchische organisaties gebaseerd op de ondergeschiktheid van meester en volgeling,” vervolgt ze. Sataniden zitten op hun eigen pad naar kennis, maar ze zijn ook verbonden door de Clade. Daardoor hebben ze zelfstandig toegang tot deze kennis “en kunnen ze die delen met en onderwijzen aan anderen, zonder vooraf bepaalde rollen”, aldus Crepuscolo.

Op dit moment heeft de vereniging ongeveer 6.000 abonnees op hun website, 12.000 op Facebook, 2.000 volgers op Instagram en 10.000 op YouTube. Crepuscolo’s eigen TikTok-account heeft meer dan 100.000 volgers.

De meeste leden zijn vrouwen (de verhouding tussen vrouwen en mannen is ongeveer 65% vs 35%) tussen 18 en 34 jaar, “maar er zijn ook minderjarigen en 50-plussers,” voegde Crepuscolo eraan toe. “Ze komen uit alle lagen van de bevolking, van middelbare scholieren tot huisvrouwen, van arbeiders tot leraren, van advocaten tot artsen en zelfs politici (die we om privacyredenen uiteraard niet bij naam kunnen noemen).”

Crepuscolo zei dat veel bij de vakbond aangesloten satanisten – zelfs de meest vrome – in de kast zitten, uit angst om sociaal te schande te worden gemaakt of zelfs te worden aangevallen. Crepuscolo heeft zelf talloze haatberichten en zelfs verkrachtings- en doodsbedreigingen ontvangen vanwege haar aanwezigheid op de sociale media.

We spraken met enkele USI-leden over waarom ze besloten hebben lid te worden. Ze vroegen ons hun achternaam niet te vermelden omdat ze niet in Google-zoekopdrachten wilden verschijnen.

Claudia (19) student, ze werd vijf jaar geleden satanist.

Toen vertelde een vriend me over het satanisme, en ik voelde me eindelijk thuis. Om de vooroordelen over de cult te te overwinnen, wilde ik de eerste zijn die zich niet schaamde en niet bang was. Dus vertelde ik mensen erover – mijn ouders, mijn vrienden, een van mijn leraren en mijn vriendin. Mijn vrienden en lerares waren geïnteresseerd, maar mijn ouders werden boos op me en mijn vriendin ging bij me weg. Het was moeilijk, maar nu heb ik een vriendin van wie ik enorm hou en die ook in de cult zit.

Ik ken een hoop homoseksuele satanisten omdat seksuele voorkeur voor ons helemaal niet boeit. En vrouwen worden ook enorm gerespecteerd. “Ik had sinds ik klein was al mijn twijfels over het christendom. Ik merkte dingen op die niet helemaal klopten op en voelde geen troost als ik aan Jezus dacht.

“Paus Franciscus zei dat geweld tegen vrouwen een satanistische daad is, maar het zijn juist de patriarchale religies die vrouwenhaat veroorzaken.

Satanisme is geen doctrine, we hoeven geen dogma’s te volgen, alleen onze satanistische aanleg. Voor ons bestaat het hele idee van iemand bekeren niet eens, want als je een satanist bent, dan voel je dat in je botten. Dus als je geen satanist bent, dan kan je er ook geen worden. We doen niet aan een hiërarchie, dat is een van de dingen die ik het fijnst vind aan het satanisme. Je hoeft niemand te gehoorzamen, je bent alleen verantwoordelijk voor jezelf.”

Eugenio (25) is bakker en al negen jaar satanist.

“Ik voelde me altijd al aangetrokken tot het occulte, al sinds ik een kind was. Eigenlijk was ik gefascineerd door alles wat heilig was en raakte ik in eerste instantie geïnteresseerd in het christendom, zo erg zelfs dat ik misdienaar werd.

Tot ik, op een avond negen jaar geleden, naar Satan werd geroepen. Het was een onvergetelijke ervaring. Op een koude februarinacht voelde ik hoe mijn lichaam werd doordrongen met de energie van de God. Het was een warm en intens gevoel, moeilijk uit te leggen. Het was de eerste keer dat ik zoiets meemaakte, maar mijn ziel herkende het onmiddellijk.

Ik wist wel dat het Satan was, maar ik was niet bang, ik voelde me goed en veilig. In de volgende dagen vond ik USI en ontmoette ik andere mensen zoals ik. Ik kwam meteen uit de kast. Tegenwoordig weet iedereen dat ik satanist ben, zelfs mensen op het werk. Ik heb tatoeages van de Godenzegels en draag ze met trots.

“Voor mij is Satan de ultieme entiteit, terwijl hij voor veel mensen vooral een stel stereotypen is.”

Mensen denken dat satanisten misdadigers zijn, omdat er mensen zijn die zogenaamd in naam van de duivel misdaden plegen en zichzelf als satanisten bestempelen. Deze mensen zijn eerder anti-christenen, criminelen die geen echte roeping hebben, ze willen alleen maar rebelleren tegen het systeem. Ze zijn eigenlijk het gevolg van het christendom, omdat ze Satan niet echt aanbidden, maar het concept van de duivel uitbuiten om hun frustraties te ventileren. Hun duivel komt niet overeen met de echte Satan, het is een joods-christelijke uitvinding die is bedacht om de massa bang te maken en op afstand te houden.”

Alessandra (31) is juridisch medewerker en al 13 jaar satanist.

“Het is niet zo dat ik meteen vertel dat ik satanist ben als ik iemand voor de eerste keer ontmoet, maar ik probeer het wel rustig uit te leggen als het onderwerp spiritualiteit aan bod komt bijvoorbeeld.

Dat ging niet helemaal goed op m’n werk, zo erg zelfs dat ik nu liever helemaal niet meer voor een baas werk.

“Ik werd gepest omdat ik satanist ben. Ik ben gestraft voor het open zijn over waar ik werk omdat ik hiermee de reputatie van het bedrijf zou beschadigen.”

Ik vind het schandelijk dat dit soort dingen in de 21e eeuw nog kunnen gebeuren. Discriminatie op basis van religie zou nooit getolereerd mogen worden, al helemaal niet als het aankomt op het recht op werk. Naast deze uitgesproken voorvallen is er ook heel veel sprake van verborgen discriminatie, maar dat is moeilijk om in cijfers uit te drukken. Denk maar aan hoe vaak je sollicitatiebrief in de prullenbak is beland nadat ze je hebben opgezocht op Google, dat gebeurt absoluut, denk ik.

Het allergrootste cliché over satanisme is de link met criminaliteit. Tegenwoordig zijn er ook veel complotdenkers die satanisme in één adem noemen met machtige elites en rituele vormen van kindermisbruik. Deze overtuigingen kunnen escaleren en gevaarlijke vormen van massahysterie aannemen – en dit komt allemaal door desinformatie.”

Davide (39) is winkelmedewerker en vier jaar satanist

“Satanisten hebben geen fysieke ontmoetingsplek waar ze heen kunnen gaan, en dat is voor onze eigen veiligheid, maar het zou zo fijn zijn om toch zo’n plek te hebben, al is het maar voor officiële bijeenkomsten. We beschouwen de natuur overigens als onze tempel dus dat is eigenlijk overal.

We stammen af van de natuur en we vieren haar cycli. We hebben respect voor alles dat met de natuur te maken heeft, daarom proberen we de mythe dat we dieren opofferen te ontkrachten. Welke waarde zou het bloed van een hulpeloos dier hebben voor een echte god? Het enige offer dat satanisten maken is dat van onwetendheid op een altaar van wijsheid.”

