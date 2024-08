Iedereen verdient een geweldig seksleven

Na vijf jaar gaat je relatie echt lekker. Je hebt zorgvuldig een delicaat ecosysteem gecultiveerd van zondagse wandelingen, doordeweekse avonden waarin je samen naar Love Island kijkt en jubileumdates naar waardeloze kunsttentoonstellingen. Je hebt eindelijk de kunst van het vuilnis buiten zetten onder de knie. Je hebt je ingeschreven voor, uitgeschreven van en bent weer lid geworden van elke receptenbox op de markt, voordat je hebt accepteert dat je waarschijnlijk voor altijd dezelfde drie maaltijden omstebeurt gaat koken. Het gaat gewoon heel erg lekker met je.

Maar ergens onder die lagen van liefdevolle grappen, misselijkmakend zoete bijnamen en complexe relatieverhalen, ben je iets kwijtgeraakt. Wat was het ook alweer? Oh ja, de warme en liefdevolle omhelzing van andermans lichaam tegen het jouwe, met opzet, en niet als bijproduct van het reiken naar jouw helft van het dekbed. Je bent gewoon vergeten hoe je moet neuken.

Het overkomt de besten onder ons. Als de nieuwe relatie-energie is weggesmolten, zetten we seks vaak op een laag pitje en kunnen we soms zelfs maanden zonder seks. Misschien geef je begrijpelijkerwijs de voorkeur aan de zachte pulsaties van je vibrator boven het matige vingerwerk van je partner. Misschien neuk je nog wel, maar verbleekt dat bij de eerste keer dat je samen naar huis ging en de beste seks van je leven had op de kringloopfauteuil van je huisgenoot (ik spreek niet uit ervaring).

Het is een veelvoorkomend probleem dat gediplomeerd sekscoach Rachel Sian voortdurend ziet. “We raken in kleine routines met masturbatie en seks,” zegt ze. “Na vijf jaar kunnen stellen zeggen: ‘Oh we doen het altijd op dezelfde manier. Hij voelt aan mijn borsten en dan maak ik zijn broek los…’ Je raakt in een sleur en dan is het niet meer spannend.”

We verdienen het allemaal om geweldige seks te hebben en ons weer verbonden te voelen met onze partners. Maar hoe blaas je een stervende seksdrift nieuw leven in, verhoog je het plezier en word je een betere minnaar voor je partner, echtgenoot of friend met niet zo heel veel benefits meer? Ik sprak met enkele deskundigen die met zeer nuttige informatie aan kwamen zetten waarvan ik baal dat ik het in 2021 nog niet wist.

COMMUNICEER

Het lijkt misschien basaal, maar communicatie is de sleutel tot een bevredigend seksleven, net als alle aspecten van een gezonde en respectvolle relatie. Hoewel het klinkt als een gemakkelijke taak, kan het uitspreken van onze seksuele wensen en verlangens ontmoedigender aanvoelen naarmate we verder verwijderd zijn van ons laatste bevredigende orgasme, tot het punt waarop zelfs het kijken naar een slecht verlichte seksscène op tv een sfeer oproept die ongemakkelijker is dan de keer dat je toegaf dat je je vriend leuk vond.

Een van de beste manieren om over seks te communiceren is natuurlijk in de slaapkamer. Sian legt uit dat hoewel het verwoorden van wat je wilt tijdens de seks in de media vaak wordt afgeschilderd als onsexy, het uiterst nuttig is om je eigen genot in handen te nemen en je partner te laten weten welke sensaties en bewegingen je lekker vindt, waardoor de seks voor jullie beiden beter wordt. (Het is ook van vitaal belang om bij elke specifieke kink of BDSM-scène van tevoren te communiceren wat er gaat gebeuren en te blijven controleren of je partner altijd instemt).

Sian stelt voor om je partner vragen te stellen als: “Hoe voelt dit? Zou iets het beter maken? Wil je dat ik langzamer, sneller, zachter, harder ga?” Ze adviseert ook om van tevoren over deze dingen na te denken, zodat je ze op het moment zelfverzekerder kunt uiten. “Hoewel het niet klinkt als iets heel ‘natuurlijks’ dat iemand tegen een ander zou zeggen, kan het, als je er eenmaal aan gewend bent het te zeggen, heel geil klinken,” legt ze uit. “Je denkt dan: ‘Oh mijn god, ik word gevraagd om mijn mening? Dat is echt sexy.’”

Relatietherapeut Kendra Capalbo, die wellness-retraites organiseert voor koppels die betere seks willen, benadrukt het belang van “super comfortabel worden in het praten over seks”, zowel in als buiten de slaapkamer.

“Niet eens erover praten vanuit een probleemperspectief, maar je gewoon op je gemak voelen bij het hebben van seks als onderdeel van een regelmatig gesprek, wat zoveel koppels niet doen,”zegt ze. “Het feit dat je over een fantasie praat, betekent niet dat je zegt dat je het wilt uitvoeren – maar je zou kunnen praten over hoe dat zou zijn, of vragen: ‘Heb je daar ooit aan gedacht?’”. Capalbo stelt ook voor om samen te praten over of te kijken naar ethische porno om eventuele schaamte of angst rond jullie seksualiteit en individuele kinks en verlangens te verminderen.

RUSTIG AAN

Hoewel een snelle wip tussen Zoom-afspraken door soms ondeugend kan voelen, kan het zien van seks als niets meer dan een zweterige race naar een orgasme de aantrekkingskracht ervan langzaam verminderen en de intense, plezierige sensaties waar we ten volle van zouden moeten genieten tenietdoen. Alle deskundigen met wie ik sprak adviseerden dat het van cruciaal belang is om het wat rustiger aan te doen en onze ideeën over hoe seks zou moeten verlopen te herzien om een betere minnaar te worden en te genieten van een bevredigender seksleven.

“We hebben altijd te weinig tijd in deze drukke wereld waarin we leven, en opgewonden raken kan op zichzelf ook een gevoel van urgentie geven,” legt Sian uit. “Het is verpakt en aan ons verkocht dat het een vorm van passie is om door de voordeur te rennen, elkaars kleren uit te trekken en het op het aanrecht te doen. Maar als we alleen dat soort snelle, dringende seks hebben, missen we een hele wereld van verlengd genot.”

Het verhaal van onze seksuele ervaringen veranderen kan inhouden dat we het voorspel opkrikken, dat we het beurtspel normaliseren in plaats van het mythische wederzijdse orgasme na te jagen, en zelfs dat we gewoon de (zeer onderschatte, als je het mij vraagt) daad van zoenen stellen.

“Ik heb zoveel koppels waarbij ik zeg: ‘Wanneer was de laatste keer dat jullie gewoon hebben gezoend?’ En dat is letterlijk niet sinds hun eerste afspraakjes en ze nog geen seks hadden gehad,” zegt Capalbo. “Ik denk dat simpelweg de verbinding verbreken en beseffen dat er zoveel plezier te beleven valt, niet per se hoeft te leiden tot dit idee dat geslachtsgemeenschap belangrijk is.”

De aandacht afleiden van geslachtsgemeenschap helpt ook om andere vormen van seks, zoals orale seks, te normaliseren als even belangrijk als heteronormatieve penis-in-vagina-seks. Dingen rustig aan doen kan ook betekenen dat je aandacht schenkt aan het huidige moment. We zijn er allemaal wel eens geweest, midden in de seks, als onze hersenen ons eraan herinneren dat we de oven moeten schoonmaken of de belasting moeten betalen.

Gediplomeerd professioneel counselor en gecertificeerd sekstherapeut Lyndsey Murray beveelt een activiteit aan die sensate focus heet – een vorm van mindfulness – om onze concentratie te verbeteren. “Sensate focus is een intieme oefening waarbij partners tijd opzij zetten en elkaar aanraken zonder kleren aan of in hun ondergoed,” legt ze uit.

“Je identificeert wat je mentale afleidingen zijn, en je brengt de focus terug naar druk, textuur en temperatuur. Je probeert geen opwinding te creëren, maar je probeert het ook niet te stoppen. Je verzamelt alleen bewijzen: Hoeveel afleidingen had ik? Was ik in staat de aandacht terug te brengen naar mijn lichaam en deze sensatie?”

Sian raadt aan om soortgelijke activiteiten ook alleen te doen. “We kunnen kleine micromomenten van mindfulness doen, zoals ons bewust zijn van onze kleren die tegen onze huid strijken,” zegt ze. “In plaats van dat je je telefoon controleert, sta je gewoon even stil en val je in je lichaam.”

ZONDER JE AF

Hoewel het in eerste instantie contraproductief kan lijken, kan het verhogen van zowel de hoeveelheid als de kwaliteit van je intieme tijd alleen je helpen om je favoriete triggers en sensaties te verkennen, die je vervolgens kunt doorvertalen naar partnerseks. “Mensen hebben misschien geleerd om te masturberen zonder veel privacy toen ze kinderen waren, een slaapkamer deelden of met een ouder die op de deur bonkte en schreeuwde dat ze uit de douche moesten komen,” zegt Sian. Dit is helaas een trieste realiteit voor degenen onder ons die nog steeds in krappe en te dure flatgebouwen wonen. Maar dat kan leiden tot een te grote afhankelijkheid van bepaalde bewegingen of methoden om een orgasme te bereiken, zoals in een bepaalde houding moeten liggen, of voor mannen, de gevreesde doodsgreep.

Als tegengif raadt Sian aan te experimenteren met verschillende seksspeeltjes en nieuwe manieren te ontdekken om tot een orgasme te komen, zodat het hoogtepunt minder monotoon en gevarieerder wordt. “Je zou kunnen proberen diep te ademen op weg naar het orgasme, in plaats van je adem in te houden, of je zou kunnen proberen te masturberen in de spiegel, wat sommige mensen nogal confronterend kunnen vinden,” stelt ze voor.

Begrijpen hoe je jezelf een geestverruimend orgasme kunt bezorgen is ook een integrale stap naar het afleren van de veronderstelling dat alleen onze partner verantwoordelijk is voor ons seksueel genot. “We moeten dit bekijken vanuit ons eigenbelang,” verklaart Murray. “Niet dat we niet om onze partner geven, natuurlijk… maar we moeten allebei ons plezier als prioriteit stellen.” Volgens haar is dit onbehulpzame verhaal overheersend in de media, en kan het ons zelfvertrouwen aantasten en ons dwingen tot please-gedrag.

“Voor mannen betekent goed zijn in seks dat je de vrouw hebt laten klaarkomen. Dat is niet echt eerlijk,” zegt ze. “Je bent verantwoordelijk voor je eigen orgasme. Je partner kan je helpen, maar als je angstig bent, kun je een blokkade opwerpen waarbij je niet tot een orgasme komt en dat kan niets met hen te maken hebben.”

NEEM HET ALLEMAAL NIET AL TE SERIEUS

Misschien wel het belangrijkste, vindt Capalbo, is dat we het neuken met gevoel voor humor benaderen. “Ik denk dat we het soms te serieus nemen en te doelgericht zijn,” zegt ze. “In plaats van ervan te genieten, proberen we die filmbeelden te creëren van hoe seks eruit zou moeten zien. Ik denk dat stellen die gewoon om zichzelf kunnen lachen het beste seksleven hebben.” Bij wijze van oefening vertelt Capalbo haar koppels om opzettelijk slechte, ongemakkelijke seks te hebben, waardoor ze zich kunnen realiseren dat het allemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn.

Dus de volgende keer dat het condoom ergens tussen je baarmoederhals en Narnia blijft steken of je overvloedig huilt in de badkamer nadat je weer geen fatsoenlijke neukpartij hebt gehad met je liefje, bedenk dan dat je het niet hoeft te pikken. Er zijn genoeg dingen die jullie beiden kunnen doen om betere minnaars voor elkaar te worden – misschien kun je zelfs beginnen met hen dit artikel te sturen.



Dit stuk verscheen oorspronkelijk op VICE US.

