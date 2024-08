Wat kan je doen aan die venijnige festivaldips die je deze zomer staan te wachten?

Het seizoen van festivals en feestjes is weer aangebroken, en dus kun je deze zomer weer dagenlang helemaal uit je dak gaan. Soms gaan mensen dan rare dingen doen, zoals lauw bier drinken om half twaalf ‘s ochtends en een vuilniszak dragen als regenjas. Voor sommigen van ons zijn festivals ook de perfecte plek om mdma, cocaïne en andere geestverruimende middelen te gebruiken. Of het nu komt doordat er overal laserlampen staan te flitsen, of doordat de hele situatie aanvoelt als een grote speeltuin voor volwassenen: recreatief drugsgebruik en muziekfestivals gaan vaak hand in hand.

Maar na zonneschijn komt regen. Een comedown is onvermijdelijk, vooral als de brandstof voor de high bestaat uit mueslirepen, kauwgom en nul douches. De maandag na een festival ruik je naar een ongewassen string en je verlangt wanhopig naar de warmte die je nooit als kind hebt gekregen.

Videos by VICE

Gelukkig zijn er strategieën om je comedown te overleven. Ik belde Guy Jones, een senior wetenschapper bij The Loop en technisch directeur bij Reagent Tests UK. Ook sprak ik met Giulia Guerrini, de hoofdapotheker bij Medino om van haar te horen hoe je je kunt voorbereiden op de ergste maandag ooit.

Test. Je. Drugs.

Om je voor te bereiden op een comedown, is het in de eerste plaats belangrijk om te weten wat je gebruikt. Gelukkig zijn er plekken waar je je drugs anoniem kunt laten testen en kun je online vrij goedkoop testkits kopen. En die vent die rondhangt achter de dixies om drie uur ’s nachts? Koop zijn pillen niet!

“Veel drugs zien er uit als mdma. Dealers stellen caffeïnecocktails samen die lijken op mdma-cocktails; zelfs mensen die regelmatig drugs gebruiken, kunnen ze niet uit elkaar houden,” vertelt Jones aan VICE.

“De ergste ‘vervuilende’ stoffen die we tegenkomen zijn ‘cathinones’, vaak aangeduid met de straattaal ‘badzout’,” voegt Jones toe, verwijzend naar een groep drugs waartoe ook mephedrone behoort. “Je krijgt van deze drugs een high die snel wegebt, waardoor de gebruiker al gauw een nieuwe dosis neemt om die high vast te houden.”

Maar volgens Jones blijft het effect van cathinonen in het lichaam ongeveer zes uur lang aanhouden, en dat telt op bij iedere extra dosis. “Dus als iemand het vijf keer neemt, dan kan hij of zij dertig uur niet slapen. Dat zorgt voor een echt miserabele comedown. Je hebt slaaptekort, voelt je paranoïde en je hart gaat tekeer. Dat is makkelijk te voorkomen door te testen.”

Als je mdma gebruikt, neem het dan maar één keer om comedowns te voorkomen.

Ondanks het feit dat sommige studies hebben aangetoond dat mdma in feite geen comedowns veroorzaakt, voelen veel mensen zich na een mdma high een trieste zak stront. Over de redenen hiervoor bestaat discussie (is het een serotoninegebrek, of komt gewoon omdat je 24 uur achter elkaar hebt staan dansen?). Hoe dan ook, veel mensen voelen zich down of gaan huilen op willekeurige momenten.

Hoewel je misschien denkt dat het een goed idee is om gewoon nog wat meer te gebruiken om er overheen te komen, is dit echt geen goed idee. Het najagen van de euforische roes van de eerste nacht werkt niet en zal je comedown verergeren.

“Nadat je mdma één keer hebt geconsumeerd, heb je je serotonine al uitgeput. Je systeem is in de war. Een tweede of derde nacht mdma nemen gaat een afgezwakt effect hebben,” vertelt Jones aan VICE, en hij voegt toe: “Zelfs als je dezelfde hoeveelheid neemt, zal dit de comedown veel erger maken.”

Supplementen kunnen helpen, maar er is geen magische anti-comedown pil

Helaas is er geen speciale pil die je weer normaal doet voelen. Maar je kunt wel een aantal dingen doen om je pijn te verzachten. Ik sprak een aantal festivalgangers die er heilig van overtuigd waren dat 5-HTP – een supplement dat de serotoninespiegel verhoogt – een supplement is dat de scherpe kantjes van een erg nare comedown verzacht. Anderen hadden het over magnesium – een mineraal dat stemmingen kan stabiliseren.

Guerrini wordt als apotheker vaak gevraagd naar behandelingen voor nare comedowns. Ze zegt dat bepaalde supplementen geen kwaad kunnen, al moeten ze wel op veilige wijze worden ingenomen. “5-HTP helpt om je slechte humeur als gevolg van een comedown aan te pakken door je serotonineniveau te verhogen,” zegt ze.

“5-HTP mag echter niet 24 uur voor of na het innemen van mdma worden geslikt, omdat dit het serotoninesyndroom kan veroorzaken. Dit is een ophoping van te veel serotonine en kan milde symptomen veroorzaken zoals rillen of diarree, maar ook ernstige verschijnselen, zoals aanvallen of spierstijfheid.”

Ga lekker slapen…

Of het nu komt door die irritante gast die om om vijf uur ‘s ochtends bedacht had dat het een supergoed idee was om voor de zesde keer de Jamie xx remix van ‘On Hold’ te draaien, of dat het komt doordat je zoveel shit hebt gebruikt dat je je ogen niet meer kunt sluiten: waarschijnlijk ben je uitgeput.

Jones benadrukt het belang van slaap bij elke comedown – dit is logisch, aangezien slaap het moment is waarop onze hersenen zichzelf genezen en zich ontdoen van giftig afval. Slaap zorgt er niet alleen voor dat je lichaam zich kan opladen na drie nachten op een bobbelige yogamat te hebben gelegen, maar het kan je ook helpen weer gezond te worden en ziekten te voorkomen.

Jones zegt dat slaap bijzonder belangrijk is nadat je cocaïne hebt gemengd met alcohol. “Cocaïne en alcohol hebben een wederzijds effect op hoe het lichaam deze stoffen afbreekt. Hierdoor wordt de duur verlengd en de toxiciteit van elke drug gemaximaliseerd,” legt hij uit.

“Cocaïne maakt je alerter en minder dronken, terwijl alcohol je minder angstig maakt over het innemen van teveel cocaïne. Dit kan leiden tot impulsief gedrag waarbij je teveel inneemt en dit kan het dopamine niveau in je hersenen ontregelen. Als je er in slaagt om een goede nachtrust te krijgen, dan raakt het dopamine-gehalte in je hersenen veel minder uit balans.”

Eet iets dat echt gezond is

Je kunt jezelf wijsmaken dat je het hele weekend maar vier Marsrepen en een rol Mentos hebt gegeten om geld te besparen. Je hebt weliswaar €17 bespaard op een sappige hamburger, maar hoe zit het dan met de €65 die je uitgaf aan dat zakje pillen in je sok?

Stimulerende middelen zoals mdma en cocaïne schakelen je eetlust uit, soms dagenlang. Wanneer je het gevoel hebt dat je voedsel kunt verorberen, raadt Jones aan iets te kiezen waardoor je je beter gaat voelen.

“Gezond eten en ervoor zorgen dat je lichaam de voedingsstoffen krijgt die het nodig heeft, is belangrijk als je lichaam stress meemaakt. Dit betekent niet dat je het veel calorieën moet geven in de vorm van chips en snoep – maar juist een gevarieerde, evenwichtige voeding.”

Ga wat pho halen ofzo. Geef niet toe aan het verlangen om een bord vettige troep te bestellen – daar ga je je alleen maar slechter door voelen.

Er is een reden waarom je je zo slecht voelt…. Weet je nog?

“Als je een zeer intense en emotionele crash ervaart, komt dat waarschijnlijk doordat je een erg stimulerende drug hebt genomen,” zegt Guerrini.

“Je hersenen geven neurotransmitters – serotonine en dopamine – van nature in kleine hoeveelheden af, en normaal gezien absorberen de hersenen ze weer. Recreatieve drugs voorkomen deze heropname, ze overstimuleren de serotonine- en dopaminereceptoren – maar als het effect afneemt, heb je in wezen geen natuurlijke voorraden meer.”

Met andere woorden, je voelt je niet ellendig omdat je echt een vreselijk mens bent en het leven nu werkelijk afschuwelijk en grauw is. Je hersenchemie zorgt er gewoon voor dat je je zo voelt. En het goede nieuws is dat het niet voor altijd gaat duren! De meeste comedowns nemen binnen twee tot vijf dagen af, maar ieder lichaam verwerkt drugs anders. Hoe dan ook, onthoud: het gaat voorbij!