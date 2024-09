Bekijk het interview van Tyler, the Creator met Seth Rogan

Je dacht waarschijnlijk niet dat er een interview van Tyler, the Creator met Seth Rogan bestond of dat je het in je leven nodig had, maar het bestaat en het is geweldig. Het gesprek lijkt een paar jaar oud te zijn en is geript van Tylers Golf Media-app. Het filmpje dat een half uur duurt, verscheen gisteren op YouTube en het onorthodoxe duo praat over van alles: van de film Donnie Darko tot aan crystal meth. De antwoorden van Seth zijn hilarisch, maar vooral Tylers unieke en directe interviewtechniek maken het gesprek geniaal. Bekijk het filmpje hieronder.

(Beeld via YouTube)