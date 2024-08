Zo worden cryptomunten halal

Headerfoto via Flickr-gebruiker Kamel Lebtahi.

In de kelders van verschillende bankgebouwen in Dubai staan grote kluizen, met daarin kilo’s aan goud. Dat goud moet het voor strenge islamieten, die volgens de sharia willen leven, mogelijk maken om in cryptocurrencies te handelen.

Verboden

Als je goed naar de islamitische wetgeving uit de sharia kijkt, dan mag je namelijk niet in cryptocurrencies handelen. Daarvoor is de handel in die munten veel te risicovol: de waarde kan van de ene dag op de andere verdubbelen of halveren. Als je in cryptomunten handelt ben je volgens de sharia een gokker, en gokken is verboden.

Je mag ook geen rente vragen, terwijl dat in het wereldwijde financiële systeem bijna overal gebeurt. Nog een obstakel voor moslims die in crypto willen handelen is dat cryptomunten geen intrinsieke waarde hebben. Een crypto-token is een bestandje, dat je op een usb-stick kunt zetten. Het is wat waard omdat de handelaren er zelf waarde aan toekennen. Net als dat papiergeld wat waard is omdat wij geloven dat het waarde heeft en dat met elkaar hebben afgesproken. (Vroeger kon je je papiergeld nog bij de bank inleveren voor goud. Maar dat kan sinds de jaren zeventig niet meer.)

Volgens de sharia mag je alleen betalen met dingen die zelf ook echt wat waard zijn, zoals goud, of voedsel. Euromunten zouden nog wel oké zijn, omdat een twee-euromunt bijvoorbeeld bestaat uit koper, nikkel en messing. Maar crypto is niets anders dan een bestandje. Daarom zouden juist strenge moslims niet mee kunnen doen aan de cryptohype.

Halal crypto

Een groepje Arabische bankiers zag dit jaar zijn kans en richtte de islamitische cryptomunt OneGram op. Ze vinden dat ook mensen die volgens de sharia willen leven moeten kunnen genieten van de voordelen van de blockchaintechnologie die voor de handel van de cryptomunten wordt gebruikt. Zo kun je met blockchain sneller en goedkoper geld overmaken en het systeem is minder fraudegevoelig.

Het is een simpele tweak. Elke cryptomunt koppelen ze aan een gram goud, die in de kluis op het vliegveld van Dubai ligt. Je kunt je cryptomunten inleveren om je goud te krijgen.

Omdat het aan goud gekoppeld is, is de prijs ook stabieler. Volgens de oprichters is OneGram helemaal sharia-proof: niemand betaalt rente, er is nauwelijks speculatie en ze verdelen bovendien de winst.

Grote pot

Elke keer als je een munt koopt gaat 1 procent van de opbrengst in een grote pot. 70 procent daarvan wordt weer gebruikt om meer goud te kopen. Dat goud is weer voor iedereen die OneGrams bezit, en daardoor hebben alle eigenaren meer goud voor hun OneGram.

Maar dan heeft de OneGram-coin ook geen intrinsieke waarde. Het is alleen het goud dat echt wat waard is, en niet de cryptocurrency – die zal altijd een afgeleide zijn. Maar vorig jaar werd de Sharia Gold Standard samengesteld waarmee goud ook digitaal verhandeld mocht worden. En dus mag het gewoon.

45 kilo goud

Het maximum aantal munten dat zal worden gemaakt staat op 2.400.786 tokens. Om te zorgen dat er ook echt 24.000 kilo aan goud kan worden opgehaald, hebben de oprichters afspraken gemaakt met het online platform voor goudhandel GoldGuard. Daar kun je je tokens inwisselen voor goud. Er ligt nu 45 kilo aan goudstaven verspreid over banken in Dubai die voor de 44.000 OneGrams kunnen worden ingewisseld.

In het white paper dat hij voor zijn cryptomunt schreef, zegt oprichter en bankier Ibrahim Mohammed dat de meeste moslims “geen idee” hebben dat de munten die ze gebruiken helemaal niet mogen van de sharia. Laat staan dat ze helemaal doorgronden hoe het met de cryptomunten zit. De oprichters van OneGram zeggen trouwens tegen VICE Money dat de shariamunt de euro of dollar niet moet vervangen, maar gewoon een toevoeging moet zijn.



Zo komt het islamitisch bankieren – dat door het economische succes van landen als de Verenigde Arabische Emiraten en Maleisië in opkomst is – nu ook de cryptowereld binnen. Er gaat wereldwijd alweer bijna zo’n twee triljoen dollar om in de islamitische financiële sector: ongeveer de helft van wat de Amerikaanse overheid jaarlijks uitgeeft. De PVV zal daar niet zo blij mee zijn, omdat ze denken dat het islamitisch bankieren ervoor kan zorgen dat moslimterrorisme gefinancierd zal worden. Maar als dat al een verhoogd risico was, dan kon het met Bitcoin ook al – al was het misschien haram.

