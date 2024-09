Ouça o Primeiro Som do Kenny Glasgow Depois da sua Saída do Art Department

Por cinco anos, o Kenny Glasgow construiu um nome por meio da sua parceria com o Jonny White no Art Department. Porém, o duo canadense acabou no começo desse ano e Glasgow resolveu seguir carreira solo. E, nessa segunda-feira (16), ele lançou seu primeiro trampo da nova fase, as faixas “In Too Deep” e “Sexxy”. “Essas músicas escolhidas como primeiro single do meu próximo LP, Circus Tales, foram as duas primeiras a serem gravadas para o álbum. Acho que elas introduzem bem o disco.”

Guiada por batidas suaves e inflexões vocais bem curiosas, “In Too Deep” faz você se sentir em contato com a natureza. É como sentar num gramado (ou no galho de uma árvore, como a arte do single sugere) e ficar observando a escuridão da noite. Dá quase para ouvir um grilo cantando e o vento batendo na sua cara. Ouça “In Too Deep” abaixo:

Videos by VICE

Kenny Glasgow está no Facebook // SoundCloud // Twitter



Siga o THUMP nas redes Facebook // Soundcloud // Twitter.