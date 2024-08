Moneda de tip Bitcoin făcută de mine la mișto valorează miliarde de dolari

Articolul a apărut inițial pe Motherboard.



Pe la sfârșitul anului 2013, când am glumit pe Twitter despre cum aș „investi în Dogecoin”, nu mi-am imaginat niciodată că valuta pe care o inventasem la mișto o să mai existe în 2018, cu atât mai puțin să ajungă la o valoare pe piață de două miliarde de dolari.



Videos by VICE

Anul trecut, am avut parte de o explozie de interes și investiții în criptovalută, deci e tentant să privești anul 2017 ca cel mai bun an de până acum al industriei. Dar e o percepție mioapă să crezi că astfel de creștere explozivă ar putea fi sustenabilă. De fapt, eu consider că anul 2017 a fost cel mai prost pentru criptomonede. Ca să înțelegi de ce, o să recapitulez ce-am învățat din valuta asta pe care am creat la caterincă.



Dogecoin a început ca o parodie față de multitudinea de criptovalute alternative sau „altcoins”, care au inundat piața la momentul respectiv. Cu cât a crescut interesul pentru Dogecoin, prin intermediul social media și a unei comunități Reddit destul de active, a ajuns un portal educațional pentru mulți oameni care de abia intrau în lumea criptomonedelor, datorită prețului mic și comunității prietenoase.



În 2013, viziunea despre viitorul criptovalutei părea destul de clară: de a oferi o alternativă peer-to-peer pentru bani, care prin descentralizare scăpa de nevoia pentru instituțiile financiare, care în timpul crizei din 2008 au dat dovadă de o lipsă de scrupule și deseori corupție. Bitcoin, care a dat startul mișcării de criptovalută în 2009, a adus inovații tehnice reale în realizarea acestei viziuni. Pe-atunci, speram ca prin puterea comunității un proiect ca Dogecoin ar putea ajuta la conștientizarea și inovarea acestei tehnologii.



Totuși, după cum am aflat și eu, o comunitate pasionată care jonglează bani este ca sângele în apă pentru rechinii escroci și oportuniști care, la sfârșitul anului 2014, au cooptat comunitatea Dogecoin și au prostit membrii săi de milioane de dolari.



Prin 2015, energia comunității s-a schimbat, cei care au fost trași în piept de escroci au dispărut, iar interesul comunității în Dogecoin a scăzut, la fel ca și prețul criptomonedei în dolari americani. În același timp, încrederea în Bitcoin a fost zdruncinată: hack-urile și escrocheriile dominau știrile, iar adoptarea comercianților nu a reușit să crească la ratele prognozate. În ciuda acestor evenimente, sume uriașe de capital de risc au continuat să se verse în companii nou-nouțe de criptovalută, susținute doar de site-uri pline de cuvinte tehnice cheie și care nu dispuneau de niciun model de afaceri perceptibil.



În lumina acestor întâmplări, în 2015 am decis să mă retrag din orice implicare în Dogecoin și criptovalută în general. Am predat dezvoltarea Dogecoin unei echipe de membri din comunitate în care aveam încredere. La momentul respectiv, am fost destul de clar că orice Dogecoin pe care l-am deținut în trecut (suma mică pe care o am acum provine de la oameni care m-au „cinstit” după ce am plecat) a fost trimisă la drive-uri de caritate, conduse de comunitate și că am făcut zero profit din implicarea mea în proiect.



Am văzut cum spațiul a fost acaparat de oportuniști care încercau să facă un ban, decât de oamenii dornici să investească în evoluția tehnologiei (care, chiar și atunci, știam că se confrunta cu probleme tehnice reale.) În următorii doi ani, am monitorizat spațiul de la distanță. Ce am remarcat a fost o schimbare de la dezvoltarea tehnologiei de bază care alimenta aceste rețele la proiecte nou-nouțe de pătrundere în „blockchain” oriunde era posibil.



Există o vorbă populară pe piețele financiare: „Când șoferul de taxi îți spune să cumperi acțiuni, atunci știi că e momentul să vinzi.” Practic, atunci când un străin cu (probabil) puțină experiență pe piața bursieră îți dă sfaturi, ăsta e un semn că piața este prea populară pentru binele său. După doi ani în afara spațiului de criptovalută, la începutul anului 2017, când șoferii de Uber au început să-mi vorbească despre Ethereum, am știut că intrăm într-o nouă perioadă de criptomanie speculativă.



Niciun trend nu a exemplificat asta mai bine asta decât „ICO” sau Initial Coin Offering. În 2017, mii de companii novice au strâns împreună peste un miliard de dolari, (un singur ICO a strâns 700 de milioane de dolari în decembrie) la schimb pentru „tokenuri” virtuale pe care cumpărătorii puteau apoi să le schimbe imediat pe o piață secundară, deseori pentru un profit mare. Am început să am flashback-uri de pe vremea zilelor cu escrocheriile Dogecoin.

De exemplu, un token intitulat PlexCoin a strâns anul trecut aproape 15 milioane de dolari într-un ICO, înainte ca autoritățile de reglementare canadiene și americane să înghețe activele creatorului, iar o instanță canadiană să-l condamne la închisoare.



Aceste observații îngrijorătoare m-au determinat să revin în universul criptovalutei, pentru a-mi educa colegii, prietenii și familia, care mă întreabă dacă ar trebui să-și verse banii în cripto-valută. Sper că, dacă îmi voi face treaba, vor înțelege mai bine posibilele capcane ale investițiilor în criptovalută.



În ultimul an, am văzut cum piața colectivă a tuturor activelor de criptovalută a trecut printr-o inflație de peste 700 miliarde de dolari, în mare parte din cauza tranzacțiilor speculative. Aparent în fiecare zi mai dai de un articol de știri despre vreun puștan de 20 de ani care a devenit milionar în Bitcoin. Sau în cazul creației proprii, Dogecoin: cum o monedă care nu a mai primit o actualizare de software din 2015 a trecut pentru o perioadă scurtă de un plafon de piață de două miliarde de dolari (1,5 miliarde dolari în momentul redactării acestui articol).



Estimarea Dogecoin este rezultatul maniei de pe piață, care a determinat investitori neexperimentați să achiziționeze active la prețuri scăzute, în speranța că vor urma traiectoria meteorică a Bitcoin. Acest entuziasm irațional, precum și marii jucători care manipulează piețele nereglementate, a dus la un ciclu săptămânal de mitinguri și prăbușiri pentru aproape toate criptomonedele. Deși comunitatea Dogecoin de pe Reddit a avut parte de o recentă creștere în participare, majoritatea discuțiilor noi par că se fixează pe prețul în raport cu dolarul american și speculațiile cu privire la momentul când va crește din nou.



Este minunat să avem parte de entuziasm la o scară mare pentru criptovalută, dar concentrarea pe preț și potențialul de a te „îmbogăți rapid” distrage atenția de la obiectivele lăudabile pe care proiectele precum Bitcoin le-au stabilit. Și mai important, tehnologia de bază încă se confruntă cu provocările tehnice legate de scalare, care trebuie musai abordate. În momentul redactării acestui articol, o tranzacție prin rețeaua Bitcoin costa în medie cam 30 de dolari, pentru orice sumă de bani. În același timp, un token care se pretinde a fi „soluția blockchain pentru industria dentară globală” tocmai a depășit pragul de un miliard de dolari. Ceva nu este OK aici.



În timp ce investitorii amatori se grăbesc să investească în următorul „blockchain pentru X” ICO, în speranța de a obține un profit de 100%, adoptarea comercianților de către Bitcoin descrește, aparent la cel mai scăzut nivel din ultimii ani. Recent, jucători majori precum Microsoft și piața jocurilor video Steam au eliminat opțiunea de a plăti în Bitcoin în magazinele lor online.



În același timp, se pare că principiile Bitcoin anti-sistem sunt diluate și mai mult. Vedem cum banii se varsă în industrie de la mari comercianți instituționali, iar viitoarele contracte Bitcoin, practic pariuri legate de prețul Bitcoin, dacă va crește sau scădea, au început să fie tranzacționate pe Wall Street. Ceea ce mă face să întreb: Ce s-a întâmplat cu eliminarea instituțiilor financiare corupte din ecuație?



Având în vedere creșterile imense de prețuri și hype media, există tendința de a vedea anul 2017 drept cel mai bun an de până acum pentru criptovalută, dar eu cred că e fix opusul.

Din multe puncte de vedere, anul 2017 a marcat anul în care criptomoneda a încetat să mai fie despre un sistem tehnologic inovator, de tranzacții peer-to-peer, iar în schimb, practic a devenit o nouă bursă de valori nereglementată. În plus, 2017 a fost anul în care aceleași instituții pe care Bitcoin dorea să le desființeze au început să coopteze compania pentru profit.



Totuși, nu pot să-mi dau seama dacă criptovaluta e pe ducă. Este dificil să prezici cât de mult se va umfla actuala criptobulă sau când (nu, dacă) se va sparge. Întrebarea care-mi stă pe creier e următarea: Odată ce bula prețului criptomonedei se va sparge, la fel ca și tot entuziasmul ăsta, va putea oare comunitatea să-și recupereze energia necesară pentru a construi din nou o tehnologie reală inovatoare?



Citește mai multe despre cripto-valute:

Coreea de Nord trage tare să controleze cea mai scumpă monedă din lume



Minele chinezești de bitcoin, care fac peste un milion de dolari pe lună



Tipul ăsta a făcut până la 23 de ani o afacere care sperie bancheri și n-o să se oprească aici