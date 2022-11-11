VICE AUSTRALIA GUIDE TO THE WEEKEND

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✰ FRIDAY, NOVEMBER 11 ✰
Melbourne✰✰✰
FOOTSCRAY NEIGHBOURHOOD CONTEMPORARY ART FESTIVAL STREET PARTY @ NICHOLSON STREET MALL
QUEENDOM 3 @ AVALON BAR
DJ SWISHA @ NEW GUERNICA
RNB PARTY @ MISCELLANIA
SPARKS @ COLOUR
Perth ✰✰✰
PNEUMATIC @ GOODWILL BASEMENT
Sydney ✰✰✰
ELLIOTT ROAD EP LAUNCH @ OXFORD ART FACTORY
FUN-RAISER @ MARY’S UNDERGROUND
Adelaide ✰✰✰
ROZA TERENZI @THE LAB
✰ SATURDAY, NOVEMBER 12 ✰
Melbourne ✰✰✰
SUIIX @ THE RETREAT
AYWA X 131.2LIMFM – WOMEN, LIFE, FREEDOM @ TBA
NUESTROPLANETA @ SUB CLUB
STEEPLEJACK 10TH BDAY PARTY @ MISCELLANIA
IJALE @ COLOUR
ALOKA @ XE54
Sydney ✰✰✰
YUNG SINGH @ MARY’S UNDERGROUND
BIZARRO WAREHOUSE SESSIONS – KATE MILLER @ INNER WEST TBA
RUCKUS 15 HR RAVE @ THE BRIDGE
Perth ✰✰✰
GARBAGE TV X OUTER BODY PRES. ROZA TERENZI @ METRO CITY
✰ SUNDAY, NOVEMBER 13 ✰
Melbourne ✰✰✰
POOR TOM’S GARDEN PARTY @ DR MORSE
CELESTIA @ MISCELLANIA
Sydney ✰✰✰
DJ SWISHA @ CLUB 77
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