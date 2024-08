10 questions que vous avez toujours voulu poser à un partisan de la théorie de la Terre plate

Cet article a été initialement publié sur VICE Indonésie.

Voici quelques faits incontestables : la Terre est ronde. Elle tourne autour du soleil. La gravité nous retient au sol. C’est la raison pour laquelle les objets tombent par terre. Seulement voilà, en 2017, plus aucun fait n’est incontestable. Les partisans de la Terre plate veulent revenir à une approche pré-copernicienne de la Terre et des cieux. Vous connaissez ces vieilles illustrations qui représentent la Terre comme une assiette plate dans un globe de neige ? C’est en quelque sorte l’idée qu’ils s’en font.

Videos by VICE

Cette théorie veut que la Terre soit en réalité un disque plat entouré d’une ceinture de glace impénétrable appelée l’Antarctique. Selon ses partisans, personne n’a jamais traversé le continent en ligne droite – d’ailleurs, rien ne prouve qu’il s’agit bien d’un continent. Qui peut dire avec certitude que l’Antarctique n’est pas un simple mur de glace ?

Cette idée a pourtant été universellement tournée en ridicule. Le président de la Flat Earth Society a été qualifié de « personne la plus irrationnelle du monde ». Partout dans le monde, cette notion reflète une ignorance délibérée et un refus manifeste d’accepter une montagne de preuves scientifiques.

Qui diable croit vraiment à ça ? Beaucoup d’Indonésiens, semble-t-il. Les « Flat Earthers » indonésiens ne ressemblent en rien à leurs confrères étrangers. Selon eux, la Flat Earth Society n’est qu’un tas de fous trop obsédés par les anciennes théories conspirationnistes de la NASA. Eux, au contraire, se servent de la science pour appuyer leur point de vue. Ils citent généralement Aristote, Copernic et Galilée avant d’enchaîner sur la théorie quantique et la gravité newtonienne.

Il est difficile de leur parler, mais pour vous, j’ai rencontré Yudi, informaticien à Jakarta et administrateur de la page Facebook de Flat Earth Indonesia, afin de voir s’il peut me convaincre que la Terre est plate.

VICE : Vous pensez donc que la Terre est un disque plat entouré de glace, et que toute cette glace, c’est en fait l’Antarctique, c’est bien ça ? Dans ce cas, comment se fait-il qu’autant d’explorateurs aient pu traverser ce continent par le passé ?

Yudi : La Terre n’a pas de bords, il y a seulement une bordure de glace entourant le cercle – c’est ce que nous appelons l’Antarctique. Pourquoi sommes-nous aussi sûrs que l’Antarctique n’est pas un continent ? Parce qu’aucune route humaine ne divise l’Antarctique en deux, d’un bord à l’autre, en une seule ligne droite. La ligne est toujours pliée ou incurvée.

Dans ce cas, qu’est-ce qui maintient la Terre Plate ? Nous ne pouvons le découvrir qu’en traversant l’Antarctique par tous les moyens nécessaires. Ou peut-être en forant un chemin à travers toutes les couches de la Terre, qui pour l’instant se limite à 12 kilomètres, pour ce que l’on en sait.

Donc vous ne croyez pas que la Terre est ronde. Qu’en est-il de la gravité ?

La gravité est un canular. Il y a une différence de masse entre une substance et une autre. L’interaction est ce qui « tire vers le bas » certaines substances, ce qui les tire vers la Terre. En même temps, d’autres substances sont « tirées vers le haut ». Les gens me demandent souvent : la Terre ne flotte-t-elle pas dans l’espace ? Allez savoir. Nous n’avons pas de photo de la Terre dans l’espace. [En dehors de celle-ci, ndlr] La meilleure que nous ayons est celle de la Station spatiale internationale (ISS), et encore, elle ne montre même pas la Terre dans son ensemble ; sans parler d’une Terre qui flotterait dans l’espace.

Attendez, vous ne croyez pas en la gravité ? Et les marées ? L’interaction entre la Terre et la Lune prouve que la gravité existe.

Les marées sont causées par l’activité de l’aimant terrestre situé au fond de la mer. Cela provoque un changement du niveau de la mer. Selon cette « théorie », les marées seraient causées par la Lune et le Soleil ? Par la gravité ? La carte des marées prouve que ce n’est pas le cas. Regardez. Si la théorie générale était correcte, et que la Terre était bien ronde, alors la carte des marées serait divisée en quatre zones de différentes couleurs, avec deux zones de marée haute rouge-jaune et deux autres zones de marée basse en bleu.

Et qu’en est-il des éclipses lunaires ? Une éclipse lunaire a été récemment visible en Asie. Comment une éclipse lunaire peut-elle se produire si la Terre est plate ?

L’éclipse lunaire se produit à cause de l’astre X, un objet céleste qui vient s’interposer entre la Terre et le Soleil. Cela fait également référence aux effets de la diffusion Rayleigh [C’est ce qui donne au ciel une couleur orange au coucher du soleil, ou quelque chose comme ça, ndlr].

Mais toutes les autres planètes du système solaire sont rondes. Pourquoi êtes-vous aussi convaincu que la Terre est plate ?

D’autres planètes dans le système solaire ? Je n’y crois pas. Ce ne sont que des étoiles avec un fort rayonnement qui sont observées depuis la Terre. Les observations montrent toujours un objet brillant et flou. Pour le reste, il suffit d’utiliser un logiciel. Vous n’avez qu’à chercher « astēr planētēs ». [Il veut dire que le mot « planète » vient du grec « astēr planētēs » ou « étoiles errantes », ndlr]

Ferdinand Magellan a fait le tour du monde en bateau. Il est parti d’un point précis et est revenu exactement au même point. La United States Air Force a fait de même en avion. N’est-ce pas la preuve que la Terre n’est pas plate ?

Quels outils de navigation ont-ils utilisés ? Était-ce une boussole sphérique ? Si vous faites le tour de la Terre à l’aide d’une boussole qui pointe vers le nord et que vous allez tout droit d’est en ouest, alors, logiquement, la route est circulaire. C’est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas.

De nombreux pays ont envoyé des satellites en orbite autour de la Terre. La Russie et les États-Unis ont lancé la Station Spatiale Internationale (ISS), et leurs photos montrent une Terre ronde. Pourquoi insistez-vous toujours sur le fait qu’elle est plate ?

Les satellites et l’ISS existent, en effet. C’est juste que la distance entre eux et la surface de la Terre est discutable. Les satellites sont-ils vraiment en orbite autour de la Terre ? Qu’en est-il de la distance maximale lorsque les fusées lancent les satellites ? Maintenant, plus que jamais, je crois que la taille de l’ISS et des satellites est hautement inexacte.

Qu’en est-il de toutes les petites preuves simples ? Par exemple, un navire qui apparaît lentement au-dessus de l’horizon semble petit.

C’est dû à plusieurs facteurs, dont certains ne sont qu’un mirage. Il s’agit d’un reflet de lumière causé par l’atmosphère au niveau de la mer, où le navire semble « apparaître lentement » mais aussi « flotter ». Il y a aussi le point de fuite. Quand on regarde de loin, on ne voit rien, alors que quand on regarde à travers le zoom d’un appareil photo, c’est différent. Je recommande d’utiliser un Nikon Coolpix P900. Pourquoi ? Pour voir la différence du point de fuite.

Vous êtes aussi d’avis que le Soleil n’est qu’à quelques centaines de kilomètres de la Terre. Dans ce cas, le Soleil ne serait-il pas infiniment petit ?

Permettez-moi de le dire de cette façon : si le Soleil peut rendre Saturne visible depuis la Terre, ne devrions-nous pas tous être brûlés à l’heure qu’il est ? Logiquement parlant, Saturne est une étoile à part entière. Elle est unique.

D’accord. Une dernière chose : que se passe-t-il si l’on va au bout de la Terre ?

Vous parlez des bords de la Terre ? Pour l’instant, personne ne peut franchir ces « portes » que sont les murs de glace de l’Antarctique. Les colons nous ont appris que plus on avance, plus la météo devient extrême.