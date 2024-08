La soupe à la tomate

Portions : 4

Préparation : 20 minutes

Temps total : 40 minutes

Ingrédients

2 c. à soupe d’huile d’olive

1 oignon jaune découpé

2 gousses d’ail

2 c. à soupe de concentré de tomate

du sel et du poivre fraichement moulu

2 boites de tomates entières pelées

750 ml de bouillon de volaille ou de légumes

1 c. à café de sucre en poudre

8 c. à soupe de beurre doux, à température ambiante

30 g de feuilles de basilic frais

8 tranches de bon pain, d’environ 3/4 de pouce d’épaisseur

225 g de cheddar mature tranché

Videos by VICE

Instructions

1. Faites chauffer une grande casserole avec l’huile d’olive à feu moyen. Ajoutez l’ail et l’oignon puis faites cuire 6 minutes. Incorporez le concentré de tomate et faites cuire encore 2 minutes. Ajoutez le bouillon, le sucre et les boites de tomates. Laissez mijoter. Faites cuire 20 minutes, puis incorporez la moitié du beurre jusqu’à ce qu’i fonde. Assaisonnez avec le sel et le poivre, attendez que l’ensemble refroidisse puis transférez dans un mixeur avec le basilic en mélangeant par lots ou bien réduisez en purée à l’aide d’un bras mixeur. Gardez au chaud sur le feu.

2. Pendant ce temps, faites chauffer le four à 220° C. Badigeonnez le pain avec le beurre restant et recouvrez d’une tranche de fromage. Faites cuire au four jusqu’à ce que le fromage fasse des bulles et que la croûte soit légèrement dorée (environ 8 minutes). Retirez du four et mettez de côté.

3. Versez la soupe dans des bols et servez avec les tartines de fromage.

Plus de recettes de soupes :

La soupe aux boulettes de Matzo

La soupe au porc et aux pois chiche

Le bouillon « chanko nabe »

La soupe Pho Bo au bœuf et aux nouilles

Cet article a été préalablement publié sur MUNCHIES US



MUNCHIES est aussi sur Instagram, Facebook, Twitter et Flipboard