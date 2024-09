Les pizzas au pesto

Portions: 5

Préparation: 30 minutes

Videos by VICE

Total: 48 heures

Ingrédients

pour la pâte :

1/4 c. à café de levure de boulanger

900 g de farine ’00’

2 c. à soupe et 1 c. à café de sel

pour la sauce tomate :

800 g de tomates pelées entières

sucre en poudre, selon le goût

sel, selon le goût

pour le pesto aux fanes de carottes :

250 g de fanes de carottes

12 cl d’huile d’olive

250 g de graines de courges grillées ou graines de tournesol

sel et poivre fraichement moulu, selon le goût

pour le pesto de moutarde verte:

250 g de moutarde verte

12 cl d’huile d’olive

jus de citron frais

sel et poivre fraichement moulu, selon le goût

pour finir :

mozzarella fraiche découpée (ou n’importe quel autre fromage que vous ayez à trainer dans votre frigo)

carottes cuites au four

tranches de citron

tranches de mortadelle

speck tranché

et tout autre chose que votre coeur désire !

Instructions

1. Dans le bol d’ un batteur sur socle muni d’un crochet pétrisseur, mélanger la levure avec 50 cl d’eau chauffée à 46 ° C et laisser reposer jusqu’à consistance mousseuse , environ 10 minutes.

2. Ajouter la farine et le sel et mélanger à basse vitesse pendant 5 minutes. Laisser reposer la pâte pendant 20 minutes, puis augmenter à moyenne vitesse et pétrir pendant encore 5 minutes .

3. Transférer la pâte dans un grand bol et couvrir d’un film plastique. Laisser reposer à température ambiante jusqu’à ce que la pâte double de volume et touche le film plastique, pendant environ 2 heures et demi.

4. Percer la pâte vers le bas, gratter les côtés vers le bas, couvrir à nouveau, et réfrigérer pendant 24 heures.

5. Le lendemain, diviser la pâte en boules de 250 g environ et rouler jusqu’à consistance lisse .

6. Placer la pâte sur une plaque de cuisson préalablement graissée en laissant un espace de 2 pouces, puis couvrir et réfrigérer 24 heures.

7. Placer une pierre à pizza dans le four et chauffer à 260 ° C.

8. Faire la sauce tomate : déposer les tomates dans un mixeur ou écraser la main. Assaisonner avec le sel et le sucre et mettre de côté.

9. Faire le pesto de fanes de carottes : Placer tous les ingrédients dans un robot et mélanger jusqu’à consistance homogène. Assaisonnez avec du sel et du poivre.

10. Faire le pesto à la moutarde verte : Placer tous les ingrédients dans un robot et mélanger jusqu’à consistance homogène. Assaisonnez avec du sel et du poivre.

11. Pour faire les pizzas, sur une surface légèrement farinée et en travaillant avec une boule de pâte à la fois, rouler la pâte en un cercle de 12 pouces. Commencer par étaler sauce de votre choix (tomate, fanes de carottes, ou pesto de moutarde verte) et les garnitures. Cuire au four jusqu’à ce que cela soit doré et croustillant et que le fromage bouillonne légèrement, environ 5 minutes. Déposer sur planche à découper et trancher.