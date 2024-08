Meurtres dans la ville : des photos de scènes de crime dans le New York des années 1910

Attention, cet article contient des images difficiles.



Dans les années 1930, le photographe Weegee a révolutionné le monde du photojournalisme avec ses portraits marquants de scènes de crime urbaines, photographiant de violents meurtres et d’horribles accidents avant même que les autorités n’arrivent sur les lieux. Ce qu’on ne savait pas à l’époque, c’est que les véritables innovations dans le domaine du reportage photographique dataient des décennies passées, et qu’elles n’étaient pas le fait de la presse mais de la photographie judiciaire, qui a permis de combiner les possibilités documentaires du noir et blanc avec une autre science naissante : la médecine légale.

Cent cinquante de ces photographies macabres ont été remises au goût du jour à l’occasion de la rénovation du bâtiment qui abritait autrefois le siège de la police new-yorkaise. Elles sont désormais compilées dans Murder in the City, New York, 1910–1920 de Wilfried Kaute, paru le mois dernier aux éditions Thomas Dunne Books. Ce recueil de négatifs abandonnés (initialement condamnés à être jetés dans la baie d’Hudson) rassemble des clichés anthropométriques, des coupures de presse, et offre une vue panoramique sur une ville en pleine transition, entre immeubles et gratte-ciel, calèches et automobiles, disparition des saloons et montée de la prohibition.

Mais surtout, il y a les corps. Un cadavre gît sans vie à son domicile, affalé dans une posture telle qu’on le croirait assoupi, si ce n’était le filet de sang révélateur s’échappant de sa nuque. Un autre est appuyé contre des tonneaux de vin ; un autre encore repose face contre terre, son fedora tombé par terre venant s’ajouter à cette composition macabre.

Copyright 2016 Emons Verlag GmbH. US Edition, Thomas Dunne Books

La plupart des victimes ont été photographiées deux fois : d’abord de profil, parmi leurs effets personnels, puis d’en haut. Ces dernières photos sont le point fort du livre, tant chacune raconte une histoire. Une femme photographiée avec un élégant chapeau a été étranglée à mort dans l’Hôtel Martinique, situé sur la 32e rue, après avoir reçu un mystérieux appel téléphonique. Deux cambrioleurs gisent l’un sur l’autre dans une cage d’ascenseur, après s’être enfuis d’un grenier et avoir chuté de cinq étages. Un rapport du meurtre de Barney Solomon, pugiliste devenu gangster, survenu à la suite d’une trêve entre les briseurs de grève et le syndicat des fabricants de vêtements, est couplé avec la photo d’un homme au format 6,25 x 8,25 – peut-être s’agit-il de Barney, peut-être pas – toujours agrippé à la balustrade de la devanture où il a été abattu.



Les récits – des informations de l’époque qui accompagnent souvent les photographies – sont généralement mystérieux. « Johnny Spanish tué par un assassin », « Son amour pour un enfant l’a trahi », « Un infirme de 80 ans tue pour se venger des moqueries », « La police chasse une femme de 135 kg qui vole les passagers du métro », et mon préféré, « Il est dit que cet homme se vantait d’être expert en ju-jitsu ».

Murder in the City rappelle quelque peu les Nouvelles en trois lignes, rubrique de Félix Fénéon publiée dans le journal Le Matin, et, de fait, beaucoup des micro-récits visuels de Kaute retracent les étapes de l’évolution de la police – le règne du copycat de Jack l’éventreur ; la campagne du « Gopher Gang » irlandais de Hell’s Kitchen ; la recherche dramatique de l’adolescente disparue Henrietta Bulte (qui se trouvait en fait à LA, ayant décidé de quitter Harlem pour Hollywood).



Sur l’image la plus cauchemardesque du livre, un squelette a été recouvert de cire. On trouve également des photos obsédantes de filles disparues (quelques-unes des 700 portées disparues à New York en 1917), de même que des perceurs de coffre déchus, dont l’un a laissé un mot succinct à sa femme : « Je suis dans le pétrin. Adieu. » Kaute a même inséré un lexique criminel pratique des termes de 1915 à la moitié du livre.



Mais le plus souvent, ces photos sont indépendantes de toute cérémonie, spécificité ou lustre. Elles montrent la mort, capturée par la neutralité d’un flash, réduite à ses aléas.



Les récents travaux de J. W. McCormack sont parus dans Conjunctions, Culture Trip, le New York Times.

Murder in the City, New York, 1910–1920 de Wilfried Kaute est disponible aux éditions Thomas Dunne Books.