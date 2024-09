« War Moans » de Mutoid Man a une mission nette et précise : vous faire fondre à 4000°

Lorsque le Monde a découvert l’existence de Mutoid Man, le « supergroupe » comprenant d’anciens membres de Cave In, Converge et All Pigs Must Die, il ne s’attendait pas à ce que ce projet perdure. Formé par des types habitant à des milliers de kilomètres les uns des autres, donner des concerts était loin de rentrer dans leurs priorités. Mais les graines semées avec leur premier disque (Helium Head en 2013), se sont muées en un cerbère incontrôlable à qui ils doivent désormais obéir sous peine de périr.

Sur War Moans, leur troisième album en quatre ans, Mutoid Man n’a pas seulement trouver la bonne marche à suivre, ils avancent tout droit, sans se retourner, en défonçant les murs. Le disque témoigne de cet amour que voue le groupe à la puissance du riff metal et au goût de la mesure, ce qui semble complètement illogique dans l’évolution de Mutoid Man, j’en conçois. On dirait même parfois que tout ça n’est qu’une private joke qu’ils essaient de déformer, de malaxer, et d’étendre à de telles extrêmes que leur musique devient quasiment impossible à jouer par des êtres humains.

Alors que les membres du groupe—Stephen Brodsky, Ben Koller, et Nick Cageao—sont clairement sur le pénis de Van Halen niveau triturage des cordes, War Moans n’a rien d’un disque-hommage. Mieux encore, il retourne complètement l’état d’esprit macho-metal et fait s’interroger les auditeurs sur leur dévotion à ce genre, qui craint quand même pas mal dans l’absolu, il faut bien l’avouer. À des moments, ça passe par l’hyper-sexualisation, comme sur le titre « Date with the Devil » qui parle tout simplement d’engrosser la fille de Satan, mais la plupart du temps, ça se passe surtout via les gémissements a-bu-sés du chanteur/guitariste Stephen Brodsky.

War Moans est un disque spatial, aux limites du heavy-math-rock, qui trouve son équilibre en étant à la fois sincère et méta, il est l’oeuvre d’un groupe qui est clairement là pour durer – et continuer à tout pulvériser. Ecoutez intégralement War Moans (qui sort chez Sargent House) juste ici, et allez me dire le contraire :