Votre mère a ruiné Facebook

Facebook ne vous appartient plus. Mark Zuckerberg l’avait peut-être pensé pour des lycéens acnéiques mais ils ont tous été expulsés. Votre fil d’actualité a été colonisé, le paysage a changé et il n’en ressort plus que des commentaires truffés d’émojis has-been ou des vidéos de bébés qui lancent des trucs en l’air en gloussant. Ce nouveau royaume en ligne a un nom: bienvenue dans le Facebook des Mamans.

Il fallait bien que ça arrive : les utilisateurs de réseaux sociaux vieillissent. Ceux qui se sont inscrits sur Facebook vers 2007 ont maintenant au moins 25 ans. Le site a du mal à attirer de nouveaux ados et les enquêtes démontrent que les jeunes sont de plus en plus conscients du rôle dangereux que les médias sociaux jouent dans leur vie, et donc s’en méfient. Ajoutez à cela un récent rapport de l’Ofcom qui démontre une « croissance remarquable dans l’utilisation de la technologie par les personnes âgées entre 2015 et 2016 » – et la transformation devient plus claire.

L’impact culturel de cet inexorable vieillissement se traduit par l’émergence d’une version de plus en plus répandue du réseau social, qui se trouve maintenant pris d’assaut par des préretraitées surfant sur des tablettes avec un air très concentré.

La photo de profil de votre mère la représente sans doute prenant la pose en vacances – peut-être à Tenerife. Pendant des mois, c’était juste une image de jonquille jusqu’à ce qu’elle ait enfin trouvé comment enregistrer ses photos taguées. On l’y voit assise devant une table en plastique blanc, levant vigoureusement son verre de vin. Grâce au flash, on distingue aussi qu’elle a un peu abusé sur le rouge à lèvres rose nacré, son préféré. Son amie Marjorie a commenté « Pfff, veinarde… profite, tu es superbe miss !! Bizz » – le mot « bizz » est maintenant totalement in grâce à la Maman Facebook, de même que l’appellation « miss » – commentaire auquel votre maman a répondu : « Merci Marge !!! C’est parce que j’étais bien maquillée loool ! »

Votre maman croit dur comme fer aux concours sur Facebook. Elle est persuadée que si elle partage une photo de ces 15 bouteilles de gin, elle pourrait vraiment les gagner. Elle croit que si elle invite tous ses contacts à aimer cette page de bijoux ethniques, elle pourrait remporter un bon Zalando. Elle croit que si elle aime, partage et commente cette photo de burger, elle pourrait être l’heureuse gagnante d’un dîner gastronomique pour deux avec coupes de champagne offertes à l’arrivée.

Votre mère a complètement changé la signification du bouton J’aime. Alors que vous l’utilisez avec parcimonie – pour un élan de solidarité, un clin d’œil, un flirt subtil – elle l’utilise avec vigueur et sincérité pour approuver chaque publication qui passe sous ses yeux. Elle a transformé votre fil d’actualité en un défilement incessant de GIFs de chats qui se font des câlins et de partages d’annonces de maisons à louer. Et contrairement à vous, votre mère like tout ça parce qu’elle l’aime. Vraiment. Il n’y a aucune duplicité, aucune sournoiserie. Elle aime tout. Elle pense que tout le contenu de Facebook est génial.

Votre mère partage énormément de mèmes. Même si on devrait plutôt parler de non-mèmes, ceux qui se rapprochent bien plus d’une carte postale catégorie « humour ». Evidemment, votre mère ne sait même pas ce qu’est un mème ; elle les appelle « les choses comiques que j’ai vues. » Les mèmes des mamans peuvent être facilement classés en quatre grandes catégories :

Les mèmes apéro: « Il est toujours 17H quelque part! » /« Prévisions pour ce soir… 99% de risque de cuite » /« Je crois que j’ai retrouvé le goût du bonheur… c’est marrant c’est exactement celui du mojito! »

Les mèmes d’amour sincère : « À mon fils… Si je devais choisir entre toi ou respirer, j’utiliserais mon dernier souffle pour te dire que… Je t’aime. »

Les mèmes culottés et parfois coquins : « Ne retenez jamais un pet ! Il risque de vous remonter de la colonne vertébrale jusqu’au cerveau et c’est comme ça que naissent les idées de merde ! »

Les mèmes positifs et inspirants : « Fais de ta vie un rêve et d’un rêve une réalité » , « Je préfère être belle et rebelle que moche et remoche !!! »

Il arrive parfois que votre mère partage quelque chose qui s’apparenterait à un mème politique, mais il ne s’agissait pas vraiment de Donald Trump, c’était juste Bruce Willis avec une perruque. La position politique la plus largement utilisée sur le Facebook des Mamans est apolitique – beaucoup de plaisanteries au sujet des politiciens qui sont tous des menteurs et sur Macron qui ressemble vraiment trop à l’acteur de Mind Hunter.

Votre maman crée un album de douze photos chaque fois qu’elle sort manger un truc, même si c’est le plat du jour chez Lunch Garden.

Votre maman ne comprend pas la différence entre un message privé et un commentaire. Pour elle, il n’existe que les commentaires.

Votre mère adore les vidéos. Surtout celles où on voit des gosses qui chantent des chansons Disney sur la banquette arrière d’une voiture avec leurs papas trop cools. Elle ne passe à côté d’aucune vidéo de la page Pour nous les filles ou Madame Connasse. Elle aime les vidéos de recettes d’amuse-bouches en forme d’étoile ou celles qui montrent un perroquet en train d’aboyer.

Si on s’en tient à son activité Facebook, on peut facilement affirmer qu’elle aurait pu s’envoyer en l’air avec un Minion.

Votre mère partage également beaucoup d’objets perdus ou d’histoires très (trop) intimes: le nain de jardin volé du voisin, les derniers souhaits d’un enfant atteint du cancer, un avis de recherche pour une clé USB perdue, la déclaration d’amour sulfureuse de sa sœur à son mari. Elle a accidentellement partagé la photo d’Antoine Griezmann grimé en basketteur noir avec la légende « trop drôle. » Vous avez eu une petite discussion en tête à tête et êtes parvenu à lui faire supprimer cette publication. Tout est rentré dans l’ordre.

Votre mère publie un nouveau statut chaque fois que quelqu’un ne continue pas l’aventure The Voice.

Votre maman met des « bizz » après tout ce qu’elle écrit, y compris les réponses qui ne comportent qu’un seul mot.

« Ok. Bizz. »

Votre mère a commenté « tu es superbe ma puce! » sur la photo prise dans un bar avec vos nouveaux collègues. Vous avez commencé ce job il y a une semaine.

Votre mère fait office d’info trafic. Elle publie un statut dès qu’elle est coincée dans les embouteillages.

Votre mère commente les photos de la page officielle de Phil Collins.

Votre mère pense que la page officielle de Phil Collins, c’est vraiment Phil Collins.

Facebook a toujours été la carte de visite de la génération Y, pourtant l’émergence du Facebook des Mamans et le désenchantement des jeunes utilisateurs envers le site nous pousse à envisager la possibilité d’un changement démographique fondamental. Le Facebook des Mamans pourrait bientôt prendre complètement le dessus.



Comme le démontre l’étude récente de l’Ofcom, nos parents n’éprouvent pas de méfiance à l’égard d’internet : jusqu’à 16 pour cent des plus de 55 ans ne se sont jamais soucié de la confidentialité lors du téléchargement d’une photo. Contrairement à nous, leur relation avec le partage en ligne est beaucoup plus simple et insouciante. Pour eux, Facebook est un lieu d’humour bon enfant et un moyen de garder le contact. Ceux qui sont à la retraite ont le temps de l’utiliser tous les jours. Ils s’asseyent dans leur canapé et scrollent sur l’iPads pendant des heures, lunettes de lecture en équilibre sur le bout du nez. Et comme Facebook fonctionne selon des algorithmes, plus ils utilisent le site, plus ils le façonnent à leur manière.

Dans mon groupe d’amis, j’ai de plus en plus de mal à trouver quelqu’un qui aime encore aller sur Facebook. Au cours des deux dernières années, le fil d’actualité s’est transformé en un flot incessant de personnes se taguant les unes les autres dans des vidéos sans intérêt et des GIF débiles sur les raclettes. Bien qu’il semble injuste de blâmer nos mères, c’est aussi un peu difficile de ne pas le faire. Après tout, qu’est-ce que ce type de contenu viral si ce n’est un appât juteux pour les Mamans Facebook ? Du contenu sur mesure pour un public de plusieurs millions de femmes qui vont liker, cliquer et partager absolument tout. Les mamans vont bientôt nous expulser complètement du fil d’actualité, une photo de chat qui tricote à la fois.

Nous soyons pas surpris – ça devait arriver. Pour une maman, être sur Facebook s’apparente au rêve ultime : plus besoin d’appeler trois personnes différentes pour savoir si la cousine a finalement accouché, si Susan est bien arrivée en Australie, et où sa fille est sortie hier soir. Soudain, tout est là, tout à la fois, à portée de clic. Elle est depuis devenue accro au Grand Réseau, vous invitant à jouer à Farmville et passant son temps à épier la vie des autres à travers le petit rideau numérique.

Partagez si vous êtes d’accord.

