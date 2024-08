Le Polpette sono ottime per non sprecare cibo e queste ricette sono una bomba a mano

Le nonne di tutto il mondo lo hanno sempre saputo, e mai hanno taciuto al riguardo: le polpette sono la chiave per mangiare benissimo, anche con gli avanzi. Quelle di carne e di pesce sono le più celebri, ovviamente, ma anche gli avanzi di verdure e formaggio sono ingredienti pregiatissimi per delle ottime sfere da friggere (o da fare al forno).

Con gli anni le polpette sono diventati anche un simbolo della cucina italo-americana: panino o pasta con meatballs, spesso piatti bistrattati, ma che serbano i ricordi delle cucine popolari dove il concetto di “no waste” non era pubblicizzato, ma sempre presente. Negli anni, poi, abbiamo imparato ad amare anche le polpette della cultura mediorientale – cultura fra le altre cose che verosimilmente ha dato origine alle polpette probabilmente -: i falafel a base di ceci.

Quindi, se avete un po’ di avanzi in frigo, o ingredienti poveri o che apparentemente non c’entrano niente l’uno con l’altro, vi diamo un po’ di idee di ricette per polpette da urlo.

Polpette di Ricotta

Alla base di queste ottime polpette vegetariane della ricotta, spinacini (o altre verdure come biete o erbette) e pangrattato. Per il reso rifatevi agli odori di stagione e a un po’ di spezie.

Qui la ricetta precisa delle polpette fritte di ricotta.

Polpette in Umido

Polpette al sugo: classico italiano e italo-americano. In questa ricetta le troverete in accoppiata a degli spaghetti, ma voi potete fare tesoro solo delle indicazioni per fare le polpette. Nella ricetta troverete diverse tipologie di carne macinata, ma se non ne avete una fa niente, verranno una bomba lo stesso.

Come fare le polpette al sugo.

Falafel fatti in casa

Falfel, ovvero delle polpette di base vegane, a base di legumi – in questo caso i ceci secchi – spezie ed erbe come il coriandolo e il prezzemolo. Poi il gioco arriva quando sono pronte: le potete mettere in una pita con un sacco di salse a base di yogurt o tahina.

Come fare i falafel di ceci

Crocchette vegetariane alla zucca

Fino a quando trovate la zucca approfittatene: prima usatela per farci zuppe o risotti, e quello che avanza dentro queste crocchette magiche. Ok, non sono delle vere e proprie polpette, ma passatecela almeno stavolta.

Crocchette di zucca fatte in casa.

Polpette svedesi tipo quelle dell’Ikea

Chi è fan delle polpette svedesi o di quelle che comunemente chiamiamo “dell’Ikea”? Ecco questo piatto, che vi riscalderà nelle giornata più fredde, viene proprio dai lidi scandinavi ed è a base di manzo e maiale, con accompagnamento di purè di patate.

Provate a batterle: la ricetta.

Polpette di carne di maiale

Polpette di maiale, o meglio “Boudin”, che poi sono un must della cucina Cajun, quella franco-statunitense tipica della Lousiana.

Per scoprire come si fanno qui la ricetta passo passo.

Polpette di tacchino

E se vi avanza un po’ di tacchino, queste polpette cotte anche nel grasso d’oca (se siete proprio dei viziosi) vi faranno raggiungere nuovi picchi di goduria sferica. Il tocco inaspettato? La curcuma.

Come fare le polpette fritte di tacchino



Avete voglia di panini?

