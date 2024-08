30 dingen die je over seks moet weten voor je 30ste verjaardag

Je oma waarschuwde je er vroeger al voor: hoe ouder je wordt, des te sneller de jaren voorbij vliegen. En wat blijkt? Ze heeft gelijk. Nog maar een paar minuten geleden was het 2014, was Anaconda net uitgekomen en kon ik zonder problemen een fles wijn achterover slaan voordat ik uitging. Nu ben ik bijna dertig, en heb ik met mijn microbladed wenkbrauwen een gezicht dat vooral vergane hipheid uitstraalt.

Maar wat als ik, net zoals Cher, de tijd kon terugdraaien? Ik zou dat nooit doen. Want de seks is met de jaren alleen maar beter geworden. Op je dertigste weet je waarschijnlijk wat je wilt en schaam je je er niet voor om het te vragen. Op je dertigste heb je waarschijnlijk geen lijstje meer nodig met sekstips. Maar misschien heb je die lijst wel nodig, en ook dat is prima. Hierbij kom ik namelijk van pas.

En wat maakt mij, een mooie blonde twintiger met schitterende tieten, geschikt om dit advies te geven? Mijn omvangrijke lijst aan veroveringen zou bewijs genoeg moeten zijn, maar daarnaast besteed ik ook een groot deel van mijn tijd aan het schrijven over kinks, neuken, anaal, rimmen, vingeren… Dit is in feite een weerslag van al mijn kennis op dit gebied, overzichtelijk gepresenteerd in één duidelijke lijst.

Dus, hier zijn dertig dingen over seks die je zou moeten weten voor je dertigste verjaardag.

1) Doe regelmatig een soa-test

Ook als je in een relatie zit. Zelfs als je getrouwd bent. Zelfs als je niet meer weet wanneer je voor het laatst hebt geneukt of speeksel met iemand hebt uitgewisseld. Dit is misschien een voor de hand liggend begin van deze lijst, maar het is enorm belangrijk. Het is verbazingwekkend hoeveel mensen denken dat ze hun zaakje niet regelmatig hoeven te laten controleren.

En het is tegenwoordig heel simpel. De tijd van ellendige klinieken met verlaagde plafonds, harde verlichting en felgekleurde posters met grafische foto’s van onbehandelde soa’s en een verpleegster die je opdraagt in een buisje te pissen, is voorbij. Je kunt nu soa-thuistesten bestellen, zelfs hiv-testen. Wat een vooruitgang.

2) Zoek eerst uit wat je lekker vindt

Weet je wat moeilijker is dan er achter komen wat een nieuwe partner lekker vindt in bed? Als ze zelf niet eens weten wat ze lekker vinden in bed. Hun voorkeuren hoeven niet zo ingewikkeld te zijn als een specifieke kink of een volledig uitgestippeld scenario. Maar het helpt als ze in staat zijn om te laten weten dat ze beffen zonder vingeren saai vinden. Kennis is macht, ook in bed. Plus, het is erg sexy als iemand snapt wat-ie lekker vindt en dat ook nog eens weet te verwoorden.

3) Iedereen is een freak, dus zet je over je verlegenheid heen

Als iemand niet kinky is of geen voorliefde heeft voor iets wat een beetje ongewoon is, kan dat tegenwoordig al een fetisj op zich zijn. Je zou het ‘X-rated normcore’ kunnen noemen.

Het leukste ding aan bijna dertig worden, vind ik, is dat het je niet meer kan schelen wat andere mensen doen. Je oude huisgenoot is een adult baby? Succes ermee. Een oud-klasgenoot heeft zijn profielfoto veranderd in de Joker die een zweep vasthoudt? Ik heb ergere dingen gezien op het internet. Dus ja, omarm je innerlijke freak, want er is geen reden om het niet te doen. Zelfs als dat betekent dat je open moet zijn over het feit dat je van vanilleseks houdt.

4) Voorbereiding is alles

Toen ik een tiener was, dacht ik dat fisting betekende dat je je een weg naar binnen beukte (voor sommige mensen is dit vast en zeker waar). Maar het langzaam opbouwen van vinger na vinger totdat iemands hele hand in je vagina zit, is vaak veel aangenamer dan wanneer alles in één keer naar binnen worden geramd.

Voorspel is vaak beter dan volledige penetratie (kom ik nog op terug). Daarnaast is de zorg en toewijding die een goede seksvoorbereiding vereist op zichzelf al bevredigend. Het gaat tenslotte om het hele gebeuren. Dit geldt ook voor anaal – het vingeren en rimmen voordat je klaar bent om een pik in je kont te krijgen is heel sensueel en de sleutel tot een plezierige finale.

Foto: Sian Bradley

5) De eerste wip hoeft niet meteen goed te zijn

Het is misschien een controversiële opvatting, maar: de eerste keer dat je met iemand van bil gaat zal niet de beste keer zijn. Ofwel omdat je helemaal bezopen bent, ofwel omdat je nerveus bent, ofwel omdat je de persoon nog niet zo goed kent (zie vorig punt). De moraal van het verhaal is dat je iemand die je leuk vindt niet na één slechte beurt moet ghosten. Ghost ze na de tweede.

6) Likken versus zuigen

Tegenwoordig is het niet meer afdoende om te weten waar de clitoris zit, jongens – jullie moeten ook weten wat te doen met je tong. Sommige mensen houden van gelikt worden, anderen hebben graag dat er wordt gezogen. Zorg ervoor dat je beide technieken onder de knie hebt. En ga in godsnaam geen woorden spellen met je tong op de labia van iemand die 26 jaar oud is. Het is geen Love Island-challenge. Wat ons bij ons volgende punt brengt…

7) Iedereen heeft een ander lichaam en andere voorkeuren, en die kunnen veranderen

Op het internet zijn er zat weirdo’s die je er graag van willen overtuigen dat er bepaalde universele trucjes zijn waarmee je je partner elke keer weer geil krijgt. Maar de saaie eentonigheid van één enkele seksroutine zal a) je relatie om zeep helpen en b) niet werken bij de helft van de mensen die je in bed probeert te krijgen.

8) Pis na de seks, IEDERE KEER

Zelfs als je uitgeput bent. Zelfs als je denkt dat je al je plas al hebt opgebruikt tijdens de seks. Zelfs als je door een huiskamer van meurende huisgenoten moet lopen om bij de ranzigste gemeenschappelijke badkamer te komen die je ooit in je leven hebt gezien. Ik heb nog nooit een blaasontsteking gehad die het niet de moeite waard maakte om na een vluggertje een plasje te plegen.

9) Anaal hoeft niet vreselijk te zijn

Als je 27 jaar oud bent en nog nooit anale seks hebt gehad, is dat prima. Ieder zijn eigen ding. Wie ben ik om te oordelen!

Dat gezegd hebbende is het, naar mijn mening, niet nodig om de achterdeur helemaal dicht te slaan als je het nog nooit hebt geprobeerd. Goed glijmiddel en veel geduld zijn je beste vrienden als je deze vaardigheid nog niet beheerst (iemand die een pik / dildo in je achterste duwt zonder voorafgaande voorbereiding snapt er helemaal niets van).

Ik had ooit een ex die anale seks vergeleek met het overstappen van een Playstation One naar een Playstation 4 – de 5 was nog niet uit – en dat is me bijgebleven. Met andere woorden: sta open voor alles wat het lichaam te bieden heeft.

10) Waarom niet slikken?

Het sperma zit al in je mond – waarom zou je het nog een keer over je tong laten gaan om het in de dichtstbijzijnde afvalbak te spugen? Tenzij, natuurlijk, die afvalbak de mond van de ander is.

11) Gebruik je hele lichaam

De binnenkant van een dij is extreem sexy. Net als een oor trouwens, of een nek. Het is eindeloos zonde als je met je 27 jaar alleen maar aandacht hebt voor genitaliën.

12) Vingeren wordt ondergewaardeerd

Wat kan ik hier aan toevoegen? Lesbiennes weten dit al, dus jullie kunnen deze tip overslaan, maar als je een cis-man bent – verbeter je techniek om iemand te laten klaarkomen met je vingers.

13) Als ze seks met je hebben, denken ze waarschijnlijk dat je aantrekkelijk bent

Je hoeft je echt niet druk te maken over hoe je overkomt op degene met wie je in bed ligt, want het feit dat ze met je neuken betekent dat ze je willen. En dat betekent dat ze je op een bepaalde manier sexy vinden.

14) Glijmiddel is je vriend

Onder heterojongeren heerst de misvatting dat glijmiddel zinloos is, maar dit klopt voor geen meter. Glijmiddel is nodig voor bepaalde seksuele handelingen, en er zijn ook veel verschillende glijmiddelopties voor specifieke wensen.

Siliconen glijmiddel is superglad (geweldig voor je kont), maar gebruik het niet met condooms en/of seksspeeltjes. Glijmiddel op waterbasis is super omdat het de pH-waarde in je vagina niet aantast, en ook siliconen speeltjes niet aantast.

Beeld: Chris Bethell

15) Iedereen zou minimaal drie seksspeeltjes moeten hebben

Seksspeeltjes behoren tot de meest noodzakelijke aankopen die je in de eerste dertig jaar van je leven zult doen. Denk niet dat je helemaal uit je dak moet gaan en zo’n buitenaardse eierleggende dildo moet kopen. Koop er eentje die je moet inbrengen, eentje die je van de buitenkant kan gebruiken en dan nog eentje vibet met jouw specifieke wensen, en orgastisch plezier ligt in het verschiet.

In mijn verzameling bijvoorbeeld vind je altijd een dildo, een magic wand en iets voor in de anus. En dit is echt niet alleen bedoeld voor meiden en homo’s – het is ongelooflijk erotisch als een heteroman een speeltje voor je klaar heeft liggen tijdens een onenightstand. Dus ben je in de twintig, investeer dan in seksspeeltjes!

16) Niet roddelen

Roddelen is over het algemeen natuurlijk een slecht plan, maar vooral als het op seksen aankomt. En dan bedoel ik niet dat je aan je goede vrienden vertelt dat iemand op je heeft gepist en dat je dat best lekker vond. Dit zijn juist mensen die je kunt vertrouwen met seksroddels. Als is het maar omdat jij ook meer dan genoeg ranzige details over hun seksleven weet.



Maar als iemand je om vier uur ‘s ochtends vraagt hoe het was om die en die te neuken, beperk dan de vunzige details tot een minimum. We zijn geen zestienjarige pubers meer.

17) Geen gezichten / identificeerbare kenmerken in naaktfoto’s

Als je naaktfoto’s wilt delen met een ander, onthoud dan de gouden regel: laat absoluut geen identificeerbare kenmerken zien. Hierdoor hoef je niet bang te zijn voor wraakporno en kan je alles eventueel nog ontkennen, mocht dat later nodig zijn.

18) Sekswerk is werk

We zijn allemaal volwassenen hier. Als je dit niet aankunt, neem ik je laptop in beslag tot je het nodige onderzoek hebt gedaan.

19) Gevoelens zijn normaal

Jij bent Patrick Bateman niet. Zelfs niet op een ironische manier. Zoals meerdere romcoms laten zien, is het niet makkelijk om met een vriend te rotzooien zonder er iets bij te voelen. Denk aan dat meisje dat om 2 uur ‘s nachts bij de wc’s in de club staat te janken omdat een fuckbuddy haar niet serieus neemt.

Door te doen alsof je seks kunt hebben zonder emoties, doe je jezelf en je partner(s) alleen maar pijn. Plus, je gevoelens betrekken bij seks is echt niet slecht. Het hoeft ook echt niet meteen romantisch te worden – maar je wees er bewust van.

20) Wat maakt het uit of squirten pis is?

Al jaren wordt het debat of squirt pis is gedicteerd door clickbait-artikelen, podcastafleveringen en paneldiscussies. Het verlichte en volwassen antwoord op deze vraag is dat het niet uitmaakt of squirt pis is –het is gewoon fucking geil en het voelt geweldig.

21) Een gemiddelde lul is prima.

Niet iedereen heeft een grote lul. Pikbezitters maken zich vaak zorgen over de grootte van hun stengel. Maar wat ze wellicht niet weten is dat een lul van gemiddelde grootte meestal helemaal oké is.

Want wie wil er nou in tweeën gescheurd worden, elke keer als je neukt? En nog iets – veel mannen die groot geschapen zijn, vertrouwen op het feit dat ze een grote zwans hebben, in plaats van te leren hoe ze goed in bed kunnen worden. Alle lof dus voor de gemiddelde zwaardvechter, met hun aandacht voor detail.

22) Lach

Vriend, echt, relax een beetje. Ga lol hebben. Lach om die kutscheet. Giechel om de absurde situatie waarin je je bevindt: vijf minuten geleden keek je nog naar Planet Earth en at je pizza, en nu wrijven jullie je naakte lichamen tegen elkaar.

23) Masturbeer vaak

Net als vingeren, wordt masturbatie vaak zwaar onderschat. Zelfs als je een relatie hebt, neem dan de tijd om jezelf te plezieren. Dit is niet alleen een goede manier om om te gaan met een partner die misschien een andere seksdrive heeft dan jij, maar het is ook waanzinnig lekker. Het is geweldig bevrijdend om te weten dat je de mogelijkheid hebt om jezelf te laten klaarkomen wanneer je maar wilt (binnen de grenzen van de redelijkheid, natuurlijk).

24) Zorg ervoor dat je altijd een handdoek binnen handbereik hebt

Vroeger was dit ‘zorg ervoor dat je altijd vochtige doekjes bij de hand hebt’, maar de wereld staat momenteel letterlijk in brand en wegwerp-artikelen kunnen niet meer met goed fatsoen gepromoot worden, sorry. Maar ja: zorg dat er een handdoek in de buurt is als je aan het seksen bent, voor het geval dat. En probeer altijd dezelfde handdoek te gebruiken, zodat niemand zich per ongeluk afdroogt met de ‘spermadoek’.

25) Voorspel is beter dan penetratie

Niet mee eens? Dan doe je iets niet goed. De heteronormatieve interpretatie van seks komt vaak neer op een neukpartij waarbij de man de vrouw binnendringt zonder enige opbouw, voordat ze op wonderbaarlijke wijze gelijktijdig klaarkomen. Ik zeg niet dat niemand ooit is klaargekomen van het bovenstaande, maar valt qua erotiek in het niets vergeleken bij vijftien minuten aan opbouwende spanning terwijl je iemands tepels teast.

Ik heb eerder met partners afgesproken dat ik minstens één keer moet klaarkomen voordat er sprake kan zijn van p-in-v, en dit betekent dat het voorspel het respect krijgt dat het verdient.

26) Shit happens

Als er billen betrokken zijn bij seks, wees dan voorbereid op de mogelijkheid dat je per ongeluk een beetje poep ziet. Is dat erg? Nee.

27) Experimenteer!

Als je bereid bent slakken te eten omdat je in Parijs bent, waarom zou je dan pegging geen kans geven? Misschien vind je het vreselijk, en dan heb je een legitiem excuus om het in de toekomst niet meer te doen. Maar in het beste geval heb je de tijd van je leven en wordt je seksleven naar een hoger niveau getild.

Foto: Chris Bethell

28) Gebruik speeltjes die aan de onderkant wijder zijn

Wist je dat de ballen aan een dildo een doel dienen? Het is om te voorkomen dat de schacht ergens in je binnenste vast komt te zitten en het onderwerp wordt van een TikTok-verhaal dat beschamend genoeg is om je heel veel views te bezorgen. Als het gaat om seks met je reet, investeer dan in iets wat aan de onderkant wijder is. Ik heb je gewaarschuwd!

29) Consent, natuurlijk

Dit is een serieus onderwerp, zo tegen het einde van de lijst, maar het is cruciaal. Toestemming is niet sexy – het is een noodzaak. Zorg ervoor dat je tijdens seks regelmatig checkt of wat je doet gewenst is, dat je partner ervan geniet en ermee instemt. Ik zou zeggen dat het op je dertigste wel duidelijk moet zijn of je partner instemt met wat jullie beiden doen, maar bij twijfel is het altijd de moeite waard om het te vragen. En dan de laatste tip….

30) Je hebt misschien nog niet de beste seks van je leven gehad

Als ik een euro kreeg voor elk televisiedrama waarin vrouwelijke personages van middelbare leeftijd verkondigen dat seks alleen maar beter wordt na je veertigste, zou ik me waarschijnlijk geen zorgen meer maken over de aankomende recessie. Toen ik nog single was, troostte dit idee me als ik door het Twitter-account van mijn ex scrolde. Het maakt niet uit hoe goed hij was in beffen, er bestaan betere flaphappers ergens op deze aardkloot. En als je achter in de twintig bent, dan moet je ze misschien nog tegenkomen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.

