Mensen vertellen in maximaal zeven woorden waarom ze drugs gebruiken

Waarom gebruiken mensen drugs? De één houdt van de kick aan het eind van een lijn. De ander vindt rust na het roken van een joint. Mensen die, in de woorden van Chance the Rapper, dezelfde drugs doen weten vaak wel waarom, maar zij die niet dezelfde drugs doen, of helemaal geen drugsgebruikers zijn (het kan intimiderend, gevaarlijk en verslavend zijn), kunnen zich afvragen wat er zo geweldig is aan bepaalde middelen.

Natuurlijk, we kennen de verhalen van drugsgebruikers waarbij het al na één keer gebruiken mis ging, de gevaren van langdurig en overmatig gebruik van harddrugs en alles wat hierbij komt kijken. Er zijn echter ook mensen die wel op een verantwoorde manier omgaan met soft- en harddrugs en die niet uitgepraat raken over de aantrekkingskracht die hun drug of choice op ze heeft.

Videos by VICE

VICE vroeg mensen die drugs gebruiken om in maximaal zeven woorden uit te leggen waarom ze dit doen. Hieronder lees je wat ze ons vertelden. Sommige namen zijn veranderd om deze mensen te beschermen tegen de juridische rompslomp die kan komen kijken bij drugsgebruik.

Cocaïne

“Het geeft me meestal een goed gevoel.” – Kevin, 29

“Ik heb een extreme vorm van FOMO.” – Bean, 27

“Ik wil dezelfde energie als normale mensen.” Tony, 27

Xtc

“Ik wil nieuwe perspectieven en sociale ervaringen.” – Robert, 32

“Grenzen doorbreken en helpen losser te worden.” – George, 42

“Standaard denkpatronen deconstrueren en loslaten.” – Brielle, 27

“Ik voel dan eindelijk dat ik leef.” – Jerry, 37

LSD

“De diversiteit van het menselijk bewustzijn ervaren.” – James, 26

“Bijzondere ervaringen en de menselijke geest begrijpen.” – Ashley, 27

“Een hogere spiritualiteit bereiken, hoe kort ook.” – Sam, 29

“Het laat me verbonden voelen met alles.” – Abraham, 37

“Je krijgt er geen kater van.” – Marie, 30

Ketamine

“Een spirituele reis maken met mijn onderbewustzijn.” – Sabrina, 33

“Geweldige visuals en het maakt me geil.” – Rafael, 40

Wiet

“Mijn angstmedicijnen zijn gewoon echt niet cool.” – Lizzie, 27

“Een joint per dag verlicht de pijn.” – Shakira, 26

“Ik ben een klootzak zonder wiet.” – Gringograss, 36



De standpunten en meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de geïnterviewden. VICE onderschrijft noch moedigt het gebruik van verdovende/psychotrope middelen aan.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE US

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.