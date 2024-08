Alles wat je moet weten voor je aan een golden shower begint

Voormalig president Jair Bolsonaro wordt vaak gezien als de Braziliaanse versie van Donald Trump. Bolsonaro is anti-abortus en pro-wapen, hij is fel gekant tegen het homohuwelijk, schrapte lhbtiqa+-rechten uit het takenpakket van de nieuwe minister voor Mensenrechten, en noemde immigranten “het uitschot van de aarde.”

De enige noemenswaardige nalatenschap van zijn presidentschap is misschien wel de (reeds verwijderde) tweet uit 2019: “Wat is een golden shower?” Als op zichzelf staande tweet bevindt deze zich ergens op het wonderlijke snijvlak van Daniel Koerhuis’ twitterkunst en de heimelijke WhatsApp-berichten van je oma die – terwijl ze in de rij bij de kassa een gesprek afluistert – jou om toelichting vraagt.

Helaas, zoals altijd met extreem-rechts, is de toedracht van de tweet een stuk schimmiger. Die volgde namelijk op een andere (nu ook verwijderde) tweet: een video van een man die zich tijdens het Carnaval in Rio masturbeert, waarna iemand over hem heen pist. De caption van de video was: “Ik vind het niet prettig om dit te tonen, maar we moeten de waarheid blootleggen, zodat de bevolking de ogen opent en prioriteiten kan stellen. Tot dit hebben veel straatcarnavalsgroepen in Brazilië zich verlaagd.”

We weten weinig over de omstandigheden waarin de video gemaakt is, maar twee zaken zijn wel duidelijk: Bolsonaro wilde met seks, en dan vooral “afwijkende” seksuele praktijken, zijn agenda van haat pushen; en de golden shower is nu officieel een symbool van verzet. Maar let wel: het is belangrijk dat je weet wat je doet als je aan waterspel begint, vandaar deze beginnersgids voor plasseks.

Wat is een golden shower?

Simpel gezegd is het urineren op je seksuele partner. Dat kan overal op het lichaam – op de borst, in het gezicht, in de mond of lichaamsopeningen (opgepast: zie opmerking hieronder). Het staat ook wel bekend als urofilie en bevindt zich aan de kinky kant van seks, hoewel het niet zo zeldzaam is als je zou denken.

Doen: voorbereiden

Voor degenen die regelmatig anale seks hebben – en zelf kwam ik hier veel te laat achter in mijn seksuele carrière – zal de noodzaak van goede voorbereiding niet verrassend zijn.

“Doe watersport altijd in een ruimte met A) een afvoer, of B) absorberende puppy trainingsmatten,” zegt voltijds sekswerker Tara Lacey. “Je wil je houten vloer niet verpesten, en een handdoek is niet voldoende.”

“Doe het niet in je bed,” zegt plasseksliefhebber Barbara. “Niemand wil in een toilet slapen. Tenzij dat jouw ding is. In dit geval, loop maar leeg.”

“Het is prima om op/in iemand te pissen nadat je twaalf cocktails hebt gedronken,” zegt Lacey, “maar na die twaalf cocktails heb je misschien zin om watersport te beoefenen op een minder ideale plek, zoals het trappenhuis van een appartementencomplex op Sicilië – gelukkig was het warm en droogde alles snel.”

Niet doen: de wetenschap negeren

Ons lichaam is een fijn uitgebalanceerd biologisch organisme. Het is belangrijk om dit te onthouden tijdens een golden shower.

“Plas niet in een vagina,” zegt Lacey. “Je pH-waarde raakt snel uit balans en je krijgt bacteriële vaginose of een schimmelinfectie. Urine is alleen steriel in je blaas. Dat is niet meer het geval zodra het uit je urinebuis komt.”

Maar ook mensen die meer van konten houden, zijn niet helemaal buutvrij. “Het is prima om in iemands anus te pissen en het kan heel aangenaam zijn,” zegt Lacey. “Maar bedenk wel bij ieder soort douche: wat erin gaat moet er ook weer uit.”

Doen: drink veel water

Omdat mijn ene mislukte poging, toen ik 20 was en erg dronken, mij geen expert maakt in golden showers, heb ik een oproep gedaan op sociale media om advies en ervaringen op te halen voordat ik dit begon te schrijven. Ik werd overspoeld met reacties van mensen die me vertelden dat je gewoon water moet drinken.

“Hydratatie is de sleutel,” vertelt sekswerker Polly Tickle. “Laat je partner NIET op je pissen als die alleen maar drie koppen koffie heeft gedronken.” “Het stinkt,” voegde iemand anders toe. Een ander persoon antwoordde op mijn tweet met zes keer de zin “drink water”.

Het is altijd goed om water te drinken, dus je zit met dit advies sowieso goed.

Doen: vergeet niet dat je bent wat je eet

Deze verraste me. “Doe het niet als je het laatste half uur artisjok hebt gegeten of antibiotica hebt genomen – het zal branden,” vertelt golden shower deelnemer Marilyn.

“Het is een slecht idee als je koffie hebt gedronken, asperges of veel boerenkool hebt gegeten, en zeker na bieten,” zegt Lacey. “Je probeert een wet en sexy tijd te hebben, en je raakt sowieso in paniek over waarom je misschien bloed plast, en als je beseft wat er echt aan de hand is, is de stemming bekoeld: je partner is je aan het troosten en hij is zijn erectie kwijt.”

Niet doen: slikken

In een andere context ben ik een “alleen als ik verrast word” -type, maar ik weet wel dat sommige mensen gewoon graag slikken. Toch is het misschien beter om die voorkeur bij het pis-spel te heroverwegen.

“Het is prima als iemand pis wil drinken, maar dat kan beter een fantasie blijven,” zegt Lacey. “Het zal zo’n 30 seconden geil zijn, maar daarna zal de ontvanger naar het toilet rennen om te kotsen.”

Yup.

Doen: communiceer

Dit spreekt waarschijnlijk voor zich, maar je kunt niet zomaar op iemand pissen zonder het te vragen. Zodra je die belangrijke, enthousiaste toestemming hebt, is het handig om nog een gesprek te voeren waarin je de regels voor het pissen vastlegt.

“Communiceer voordat je gaat pissen,” vertelt Barbara. “Sommige mensen vinden het prima als het in hun haar zit, voor anderen is dat een harde grens. Hetzelfde geldt voor de mond. Praat er van tevoren over: je wilt er niet halverwege over beginnen, en per ongeluk eindigen met een mond vol pis.”

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op 7 maart 2019 door VICE UK.

