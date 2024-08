Por dentro do primeiro bordel de bonecas eróticas do Canadá

Um novo negócio se anunciando como o primeiro bordel de bonecas eróticas da América do Norte – onde os clientes podem pagar para fazer sexo com modelos de silicone de alta tecnologia – deve abrir mês que vem, num shopping discreto no extremo norte de Toronto, no Canadá.



No dia 8 de setembro, o Aura Dolls, que ficará aberto 24 horas, sete dias por semana, fará sua grande inauguração num shopping center perto da Yonge Street e Shepherd Avenue, no espaço que antes era um salão de bronzeamento, ao lado de uma casa de massagem, uma lavanderia e um salão de manicure.

Aqui vai tudo que sabemos sobre o bordel:

O lugar diz ser o primeiro bordel de bonecas eróticas da América do Norte

O site do Aura Dolls diz que a empresa é “O primeiro ‘bordel’ conhecido na América do Norte que oferece serviços sexuais com as moças de silicone mais bonitas do mundo”, uma afirmação que negócios rivais, como o menos conhecido KinkySdollS de Toronto, vêm refutando nas redes sociais. A visão deles é oferecer “uma nova maneira excitante de atender suas necessidades sem as muitas restrições e limitações que podem vir com uma parceira real”. Bordeis similares já existem em outras partes do mundo, como na Europa, onde surgiram questões sobre o papel que lugares assim podem ter na desumanização e objetificação das mulheres. Os donos do Aura Dolls, que preferem permanecer anônimos, tiveram a ideia depois de uma visita ao Japão (segundo Clare lee, a diretora da marketing deles). Esse tipo de negócio está se tornando cada vez mais popular no Japão.

As bonecas visam atender fantasias masculinas, até as violentas

Lee também disse ao City News que está consciente das preocupações em outras partes do mundo onde já existem bordéis de bonecas eróticas. “No final das contas, é só uma boneca. Vejo isso mais como um jeito dos homens realizarem suas fantasias”, ela disse. “Tentamos focar no fato que como temos esse serviço para homens que têm fantasias sombrias e violentas, em vez de realizar esses desejos através de agressividade, eles podem fazer algo assim e é seguro para todo mundo.”

As TVs no local vão passar Premium Porn, para os clientes poderem escolher o que assistir lá dentro. Um porta-voz do Aura Dolls disse a VICE que cidades podem se beneficiar de bordéis de bonecas, já que a empresa acredita que ajuda a “diminuir taxas de crimes relacionados a sexo, melhorar a vida sexual de casais, e mais importante, dar a homens e mulheres um jeito de explorar suas fantasias sexuais num lugar livre de julgamento”.

O cliente pode escolher entre seis bonecas

O site do Aura Dolls tem uma seleção de seis bonecas realistas, cada uma com um perfil completo com nome, foto e descrição no site. Entre elas está a morena Anna, que eles dizem ser “curvilínea, romântica e espontânea”, e Scarlett, uma loira que é simplesmente “O Sonho Americano Absoluto”. O Aura Dolls se refere a suas funcionárias (???) como sendo “moças de classe, sofisticadas e aventureiras”, escolhidas “para cavalheiros exigentes”. A empresa diz que suas bonecas duram cerca de seis meses, e que os clientes podem fazer o que quiserem com elas desde que seja razoável – ou seja, desde que não seja muito violento ou perturbador. (O Aura Dolls já recebeu pedidos de mulheres para bonecos homens, e está pesquisando para acrescentá-los ao seu menu.)

As bonecas são projetadas para fornecer “sensação intensa”

As bonecas disponíveis são feitas de silicone TPE de alta tecnologia (também conhecido como borracha termoplástica), um material que, supostamente, chega o mais perto de simular a pele humana real (fora um ser humano de verdade). O site do Aura Dolls também aponta: “Nossas bonecas podem ser usadas para sexo vaginal, anal, oral e nos seios. Cada orifício apresenta texturas diferentes e únicas para fornecer sensações intensas, que são impossíveis de alcançar através da penetração real”.

Qual o preço?

Os valores estão disponíveis no site da empresa, e variam de $80 por 30 minutos com uma boneca a $960 por quatro horas com duas. Para a inauguração, o Aura Dolls está dando 25% de desconto em todos os pacotes, e em breve deve oferecer pacotes mensais (as opções Bronze, Ouro e Platina estão listados como “em breve” no site).

E isso é legal?

Os representantes do Aura Dolls dizem que a única restrição legal em torno do negócio de bordéis com bonecas eróticas é que eles não têm nenhuma boneca que pareça menor de idade, e que elas não podem ser menores que uma altura especificada. Oficiais municipais também disseram ao City News que negócios de entretenimento adulto – como salões de massagem e clubes de strip-tease – precisam de licença, o que não é o caso para trabalho sexual ou bordéis. “Se um novo negócio abre em Toronto e há necessidade de regulamentação municipal, vamos responder de maneira apropriada”, disse Tracey Cook, diretora executiva do departamento de licenciamento municipal, ao City News. Um caso em St. Johns, onde um homem foi acusado de importar uma boneca erótica criança do Japão, ainda está em julgamento.

Como é o processo de limpeza?

As bonecas são higienizadas usando um processo de três passos. Sabão desinfetante é usado primeiro para limpar resíduos da superfície, então uma fórmula especialmente criada para TPE é aplicada para esterilização e limpeza profunda. Por último, uma luz UVC é usada dentro dos canais para matar 99,9% dos germes e bactérias. Segundo a internet, há uma variedade de métodos de limpeza para bonecas eróticas, de irrigação vaginal a chuverinhos de banheiro e esponjas com cabo. O Aura Dolls aconselha os clientes a usar lubrificante e camisinha, já que há uma chance de contrair DSTs através do sexo com uma boneca.

Não haverá contato com funcionários de carne e osso

Para privacidade total, o Aura Dolls não terá interação com a equipe – só com uma câmera. O pagamento em dinheiro pelas bonecas deve ser deixado num balcão no começo da visita, e o usuário será guiado até uma sala, onde a boneca estará esperando por ele. Os clientes também poderão ligar com antecedência e dizer como a boneca deve estar vestida ou posicionada. “Operamos da mesma maneira como um bordel onde os clientes chegam e têm seu próprio quarto. Temos um monitor de TV passado entretenimento adulto e uma boneca pronta esperando por eles no quarto”, Lee disse ao City News. O bordel também terá uma entrada privativa nos fundos e um sistema de campainha para sair por outra porta, para que os clientes não precisem se cruzar. “O cliente provavelmente não vai encontrar nenhuma outra pessoa”, disse Lee. Depois que o cliente sai, um funcionário entra para recolher o dinheiro e limpar as bonecas.

Como isso pode afetar trabalhadores sexuais?

Trabalhadores e defensores do trabalho sexual dizem que negócios como o Aura Dolls podem mudar completamente a paisagem da indústria do sexo, possivelmente gerando um diálogo sobre leis que tornam o trabalho sexual perigoso. “Acho que isso vai abrir uma conversa maior sobre descriminalização do trabalho sexual e a importância disso para os trabalhadores atuarem com mais segurança, terem direitos e validação de que isso é realmente um trabalho”, disse a ativista Monica Forrester ao City News. “Com essa coisa de bordéis, espero que trabalhadores sexuais sejam incluídos na discussão e possam fazer parte na derrubada do estigma.”

O estacionamento é grátis

Ah, e o estacionamento é grátis.

Matéria originalmente publicada pela VICE Canadá.

