Le brownie « triple chocolat »

Portions : 8 à 12

Préparation : 10 minutes

Temps total : 1 heure

Ingrédients

12 c. à soupe de beurre doux, coupé en dés (et un peu pour graisser le plat)

125 g. de chocolat noir (sucré), coupé

10 c. à soupe de pépites de chocolat noir

10 c. à soupe de farine tout usage

6 c. de cacao en poudre non sucré

1 c. à café de cannelle moulue

1 c. à café de sel de table

3 gros œufs

4 c. à soupe de sucre granulé

1 c. à café d’extrait de vanille

2 c. à café de gros sel

1 c. à café de sucre en cristaux

Instructions

1. Préchauffez votre four à 180°. Graissez puis couvrez un plat de cuisson (20 x 33 cm de préférence) de papier sulfurisé. Graissez à nouveau le papier sulfurisé.

2. Faites chauffer une casserole remplie d’environ 5 cm d’eau à feu moyen. Placez-y un bol résistant à la chaleur dans lequel vous ajoutez le beurre, le chocolat et 2 c. à soupe de pépites. Faites cuire en remuant de temps en temps jusqu’à ce que le beurre et le chocolat aient fondu. Retirez du feu et laissez refroidir légèrement.

3. Dans un bol de taille moyenne, fouettez ensemble la farine, la poudre de cacao, la cannelle et le sel.

4. Dans un autre bol de taille moyenne, fouettez ensemble le sucre en poudre, la vanille et les œufs. Ajoutez le chocolat fondu puis les ingrédients secs. Mélangez. Incorporez ensuite le reste des pépites de chocolat, puis versez la pâte dans le moule préparé. Saupoudrez uniformément avec le gros sel et les cristaux de sucre. Faites cuire jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré dans le brownie en ressorte propre (environ 25 à 30 minutes). Attendez qu’il refroidisse complètement avant de le couper en carrés et de le servir.

