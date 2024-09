Cosa ho visto lavorando per un’agenzia che esaudisce le richieste più assurde dei calciatori

I calciatori di serie A fanno una vita fuori dal comune. Considerato che i compensi annui raggiungono le decine di milioni di euro, non sorprende che molti di loro se li godano meglio che possono. Ma non basta avere i soldi, bisogna sapere come e dove spenderli. Per questo esistono i servizi di “luxury lifestyle management,” ossia compagnie che si occupano di viziare e assecondare ogni desiderio della persona ricca di turno—tipo organizzare le vacanze, per esempio.

“Se vogliono passare una vacanza tranquilla in famiglia, di solito li mandiamo in un’isola,” ha detto Jérémy Vosse, direttore di Premium Conciergerie, una delle più rinomate agenzie in questo campo. “Per viaggi con gli amici, è probabile che consiglieremo un hotel a Dubai o Los Angeles, oppure una villa a Miami,” ha spiegato. Come gli influencer, i calciatori sono particolarmente legati a Dubai—una destinazione “ovvia” per passare qualche tempo al caldo d’inverno, ha aggiunto Vosse.

Per ottenere questi servizi esclusivi, prima devi iscriverti a un servizio speciale di Premium Conciergerie, il Premium FC club, che costa circa 4.800€ all’anno. In cambio, Vosse garantisce che ogni tua richiesta sarà presa in carico entro cinque minuti. Sia chiaro, l’agenzia non lavora soltanto con calciatori: tra i suoi clienti ci sono celebrità, titani della finanza e altre persone estremamente ricche.

Vosse ha detto che gran parte delle vacanze tendono a costare tra i 50mila e i 500mila euro. Di qualunque prezzo si tratti, ogni costo viene coperto dall’agenzia e poi rimborsato in seguito. “Anche un orologio molto costoso, lo paghiamo noi,” ha detto. “Il tetto è molto alto—non respingiamo praticamente nessuna richiesta, tranne magari se un cliente vuole un anticipo per acquistare un immobile.”

“I calciatori sono teenager con un budget illimitato,” ha detto Mickael Daya, fondatore di Élysée Conciergerie, un’agenzia con clienti dai portafogli ben farciti dentro e fuori dal mondo del calcio. “Un cliente ha ordinato dieci Playstation 5 quando è uscita—anche se aveva soltanto sei TV in casa!” ha detto. “Ho chiesto se pensava di regalare le altre, e lui ha risposto: ‘No, è per averne una per ogni TV e quattro da mettere in mostra sul muro.’” Quando Daya ha consigliato di comprarle finte per quello scopo, il suo cliente ha detto di no—in quel modo, se le altre si fossero rotte, ne avrebbe avute di riserva.

Ma Daya ha anche aggiunto che i calciatori “tendono ad avere più paura” in confronto ad altri clienti. “Alcuni arrivano da esperienze negative con altri servizi di concierge che li hanno truffati quando erano più giovani.” Non molto tempo fa, per esempio, un giocatore di una grande squadra europea ha detto a Daya di aver affittato una casa vacanze che aveva già frequentato in passato, ma questa volta il prezzo era raddoppiato. “Il servizio che aveva usato aveva fatto la cresta e si era intascato la differenza,” ha raccontato Daya.

Una delle cose preferite dai calciatori è il cibo a domicilio. “Potrà sembrare strano, ma se ci pensi bene ha senso: non è che puoi ordinare il caviale su Deliveroo,” ha detto Daya. Una volta, un calciatore gli ha chiesto di procurargli due chili di caviale e uno chef privato perché gli preparasse dei mini-burger mentre stava sul divano coi suoi amici. La sfida più grande di questo lavoro è mantenere una rete di professionisti che ti permetta di esaudire richieste come questa in pochi minuti.

E rispondere alle richieste dei calciatori può rivelarsi una vera e propria corsa contro il tempo. Una volta, a Premium Conciergerie è stato chiesto di organizzare un intero matrimonio in soli nove giorni lavorativi. “Avevo cinque persone che lavoravano solo a quello ogni giorno,” ha detto Vosse. Ma, alla fine, “il cliente è rimasto molto contento. È stato tutto molto emozionante, una magia!”

Un altro esempio assurdo: un giorno, Daya di Elysée Conciergerie ha ricevuto una chiamata da un calciatore che doveva andare a una festa in bianco. Il problema? La sua Ferrari era blu, e voleva che Daya trovasse il modo di farla diventare bianca. In 96 ore. Ora, questo tipo di riverniciatura richiede almeno 72 ore, e poi bisogna trovare un’officina con la giusta esperienza e un’assicurazione all’altezza per gestire un’auto di quel tipo.

Ma, naturalmente, quando i soldi non sono un problema, le soluzioni sono più facili da trovare. “È andato alla festa tutto contento,” ha ricordato Daya. “Il giorno dopo, mi ha chiamato per raccontarmi quanto si era divertito—ma anche per dirmi che adesso bisognava rimuovere la vernice bianca.”

“A volte i giocatori sono un po’ troppo bravi a rilassarsi,” ha detto Philippe-Alexandre Alain di Elite Career Lifestyle. “Per alcuni, una vacanza significa Ibiza, shisha, alcol e feste lunghe giorni.” Tuttavia, ammette che non sono tutti così. Gran parte dei suoi clienti, in realtà, non amano quel tipo di eccessi e si prendono grande cura dei loro strumenti di lavoro—il corpo.

Anche Vosse sottolinea che i suoi clienti calciatori sono perlopiù gente seria. “Spesso mandiamo dei personal trainer in vacanza con loro—così possono mescolare piacere e dovere,” ha detto. “Alla mattina si allenano, al pomeriggio si divertono.”

In realtà, anche se i calciatori hanno la fama di essere animali da party, la loro professione richiede una vita assai sana e disciplinata, tra allenamento, riposo, restrizioni alla dieta, obblighi verso gli sponsor e richieste dei media. “Tanta gente non capisce i sacrifici che fanno,” ha detto Vosse. “Vivono come monaci gran parte del tempo, super concentrati sul loro lavoro per ottenere il miglior risultato.”

Il ricercatore Frédéric Rasera, che è specializzato in sociologia del calcio, ha subito respinto lo stereotipo del calciatore che si spende tutti i soldi in bazzecole. Prima di tutto, non tutti i calciatori professionisti sono multimilionari. “Sinceramente, questo tipo di vacanza di lusso è riservato a una sparuta minoranza,” ha detto Rasera. In effetti, la rivista sportiva L’Équipe ha stimato uno stipendio mensile lordo di circa 40.000€ nella Ligue 1 francese—che starebbe a significare che metà dei giocatori ha guadagnato meno di così, e metà di più.

Inoltre, gran parte dei calciatori sanno che gli conviene amministrare bene il denaro che accumuleranno nelle loro brevi carriere. “Solo perché spendono molto per feste e vacanze, non vuol dire che non possono fare investimenti oculati,” ha proseguito Rasera. “Hanno dei consulenti finanziari che li aiutano.”

Rasera ha anche spiegato che molti professionisti in quel campo vengono da famiglie di lavoratori. “È molto importante per loro potersi godere i soldi, perché sono cresciuti stringendo la cinghia.”

Le umili origini di alcuni giocatori a volte si mostrano nelle loro richieste più stravaganti. Per esempio, Alain una volta ha dovuto fare i salti mortali per trovare un modo di far consegnare una dozzina di Big Mac e McNuggets su un aeroplano. “Jet privato e McDonald’s: non è un’accoppiata che si vede spesso,” ha commentato Rasera.

Il cibo non è l’unico sfizio che interessa ai giocatori. “Riceviamo richieste che sarebbero immorali nei paesi d’origine dei giocatori, o addirittura illegali—e, naturalmente, non possiamo esaudirle,” ha detto un concierge che ha preferito restare anonimo. “Ma non c’è scritto da nessuna parte che non si possa condividere un numero di telefono con una persona.”

Alcune destinazioni, come Dubai, sono particolarmente famose per i servizi di escort di lusso. “La questione è che a Dubai le ragazze non sono discrete. È molto facile trovarle per i calciatori,” ha proseguito il concierge. “Appena entrano in un bar di lusso, ecco che escono le ragazze a offrire un massaggio. E, dopo, se ne vantano decisamente troppo. In più, i prezzi sono folli laggiù.”

Un altro concierge anonimo ha detto che riceve regolarmente questo stesso tipo di richieste—e spesso vengono dall’entourage dei giocatori. “A volte è il fratello del cliente a fare la tipica vita debosciata ‘da calciatore,’ mentre il giocatore stesso è un atleta molto disciplinato,” ha detto.

Per Vosse, ogni richiesta è più che benvenuta, ma non ammette nulla di illegale. “Dò al massimo due avvertimenti. Al terzo, dò le dimissioni.”