Tutto quello che devi sapere sul MI AMI 2019

Come ogni anno a fine maggio all’Idroscalo di Milano, negli spazi del Circolo Magnolia, arriva il MI AMI. Mai come quest’anno il rap e protagonista e con un sacco di artisti che ci piacciono, come potete vedere dalla quantità di link che abbiamo messo sui nomi qua sotto: tutti rimandano a nostri contenuti (interviste, recensioni, cose così). Ripercorriamo brevemente quello che succederà, così che capiate da soli perché dovreste andarci.

VENERDÌ 24

Il primo live di Massimo Pericolo vi basta? Se non dovesse bastarvi, sappiate che con lui ci sarà una caterva di artisti che potremmo benissimo mettere tra i nostri preferiti, quelli che consideriamo le punte di diamante del nuovo rap italiano: Speranza da Caserta, Ketama126, i Tauro Boys e i Sxrxxwland da Roma, gli Psicologi al loro esordio milanese.



E poi un sacco di altra gente a cui si vuol bene: i Coma Cose, Franco126, i Gomma, i Fast Animals & Slow Kids, Giorgio Poi. E poi ci saranno esordienti interessanti come Maggio e Jesse The Faccio: entrambi usano le chitarre, ma il primo per rapparci sopra l’emo e il secondo per cantarci sopra l’indie ma quello fatto bene.

SABATO 25

Qua c’è un nome bello grosso al suo primo concerto a Milano da quando ha, ehm, vinto Sanremo: il caro vecchio Mahmood. Restiamo in territori rap con calibri da Novanta come Nitro, Bassi Maestro con il progetto North of Loreto ed Ensi, con un soundsystem a cura di Frenetik&Orang3, con set della regina MYSS KETA e di Chadia Rodriguez, con nuove leve come Venerus, Irbis37 e Fuera.

Allontanandoci dalle rime e dai beat, segnaliamo Motta, Riccardo Sinigallia, gli Uccelli (cioè Pop X), gente dell’underground come i Terso, Le Feste Antonacci, i Dellacasa Maldive.

DOMENICA 26

Per chiudere in bellezza c’è una leggenda e faro dell’itpop come Luca Carboni, che magari una volta nella vita dovreste vedere dal vivo. E poi i bravissimi Any Other di Adele Nigro, Andrea Laszlo De Simone, le bestemmie e il cuore arido di Giorgio Canali, l’unica data estiva di Bugo, gli I Hate My Village, Her Skin e un altro po’ di cose molto ok.

Il programma completo, oltre che ai biglietti e alle istruzioni su come arrivare al festival, stanno sul suo sito ufficiale.



