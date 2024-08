12 piatti vegetariani che ti faranno riscoprire l’amore per il mondo

Sulla cucina vegetariana ci sono sempre molti preconcetti: si parla di piatti senza gusto, ristoranti veg che propongono menu punitivi e si lamenta, a torto, una generale mancanza di varietà. Se conoscete bene le verdure sapete che nulla di tutto questo è vero. Non sarà la mancanza di carne o pesce a rendere la vostra cena peggiore, ma la mancanza di fantasia e conoscenza del mondo vegetale.

Ad esempio, la threesome composta da verdure di stagione, carboidrati e formaggio è da sempre vincente, e se azzeccate cotture e combinazioni avrete piatti vegetariani sfiziosi che potrebbero aprirvi letteralmente le papille gustative.

Alcuni delle ricette di cui vi parliamo qui sono anche vegane, quindi date un occhio se volete in generale diminuire il consumo di derivati animali.

Piatti Vegetariani sfiziosi

Pomodori verdi fritti

Se la stagione è quella dei pomodori allora siete già messi bene e potete utilizzarli in mille modi, ma potete soprattutto friggerli. È molto celebre la ricetta americana, ma anche in altri paesi si friggono pomodori rossi e verdi (ad esempio in Grecia). Qui una ricetta molto fresca con panatura leggermente piccante.

La ricetta dei pomodori verdi fritti

Panzanella con la zucca

E se siete in mezzo all’autunno inverno e non volete utilizzare i pomodori fuori stagione, ma avete una pazza voglia di panzanella, sparatevi questa ricetta con la zucca che potrebbe darvi più di una gioia. Dovrete passare la zucca in forno, così come il pane; il resto è una passeggiata.

Come fare la panzanella di zucca

I Gimbap Coreani Veg

I gimbap sono dei rotolini di riso coreani, con alga intorno e con un ripieno di carne, verdure cotte o fermentate. Qui li proponiamo in versione vegetariana con daikon sottaceto e germogli. Pratici anche per i pranzi fuori.

Imparate a fare i gimbap veg.

Pancake al cipollotto

Qui il cipollotto è l’ingrediente caratterizzante di questi pancake di origine cinese e che potete servire come accompagnamento al pasto o come antipasto. Ricetta oltre che vegetariana, vegana.

Come fare i pancake al cipollotto

Torta salata carciofi e spinaci

La torta salata è sinonimo di piatto veloce che piace a tutti. E poi potete portarvelo come pranzo al sacco o merenda. Insomma si vince sempre. Questa ricetta vegetariana è a base di carciofi e spinaci e non serve un diploma in cucina per prepararla, anzi.

Tutto per fare questa sfiziosissima torta carciofi e spinaci.

Noodles alla cantonese

Le verdure cotte nel wok a temperature molto alte hanno caratteristiche incredibili, in primis la croccantezza. E in questo caso, con un po’ di soia e un goccio di olio di sesamo, i cipollotti e i germogli diventano di una bontà senza pari. In questa ricetta usiamo i noodles all’uovo, ma potete utilizzare quelli che avete già in casa, di riso ad esempio se siete vegani.

La ricetta dei Noodles alla cantonese vegetariani.

Curry di ceci, peperone e latte di cocco

Un ottimo piatto a base di riso, ceci, cipollotto, peperone verde ed erbe aromatiche. Poi tutto viene legato dal latte di cocco che è forse il latte vegetale più buono da usare in cucina. No? Oltre che vegetariano, questo piatto è anche vegano.

Qui la ricetta del curry di ceci

Yeralma Yumurta, sfoglia di patate e formaggio

Uno street food iraniano, questo, che può diventare benissimo un ottimo snack per l’aperitivo o un antipasto fotonico. Il pane, che deve essere basso, accoglie le patate, le erbe fresche e il formaggio (tipo feta) per un boccone semplice ma super profumato.

La ricetta della Yeralma Yumurta.

Piatti veloci vegetariani

Cavolo, ricotta salata e latticello

Qui apriamo il capitolo di piatti vegetariani veloci, ma comunque molto gradevoli, come questo cavolo con ricotta salata e salsa al latticello. L’unica cosa per cui “perderete” un po’ di tempo è la passata in forno del cavolo.

Tutte le informazioni per rifare il cavolo con ricotta salata.

Insalata Greca

Su questa celebre insalata forse non abbiamo nulla da insegnarvi, se non che i pezzi di feta devono essere tagliati un po’ più grossi di quanto saremmo portati a fare e che se avete un po’ di erbe aromatiche sotto mano non fanno mai male.

La ricetta dell’Insalata Greca

Carote grigliate con semi di girasole

Le carote sono sempre considerate un accompagnamento, ma possono essere le vere protagoniste di un piatto vegetariano sfizioso. Come in questa ricetta dove vengono grigliate per meno di 10 minuti (va bene che siano un carbonizzate in alcuni punti). Poi il tutto viene lasciato alla salsa e ai semi di girasole.

Come fare le carote grigliate

Insalata di cavoletti di Bruxelles

I bistrattati cavoletti di Bruxelles possono essere utilizzati per piatti vegetariani epici, tipo questa insalata con limone e mandorle. La magia di questo piatto? Il Parmigiano Reggiano e l’aggiunta del miele.

La ricetta dell’insalata di cavoletti di Bruxelles.

