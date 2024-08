Iniziare a scoprire la cucina taiwanese con questi piatti commoventi

La storia della cucina taiwanese, così come quella dell’isola asiatica, è abbastanza complessa; è una cucina che molti riconducono solo alla matrice cinese centro-meridionale, ma molti dei piatti affondano nelle tradizioni della popolazone l’Hoklo— il più grande gruppo linguistico di Taiwan— e della popolazione indigena dell’isole. Senza contare le influenze dovute alla dominazione giapponese.

Il modo migliore per scoprire la cucina taiwanese sarebbe buttarsi a capofitto in uno dei suoi mille mercatini notturni, simbolo di abbondanza e di sperimentazione culinaria. E se per molti andare ai Taipei al momento non è un’opzione, ci tocca trovare qualche buon ristorante taiwanese o preparare qualche piatto in casa.

Qui non parleremo quindi di tutti i piatti che si possono trovare a Taiwan, perché sarebbe impossibile e riduttivo: la cosa che possiamo fare e scorrere con voi alcune delle delizie e qualche piatto ispirato ai suoi commoventi sapori.

Ricette da Taiwan: i Fan Tuan

I Fan Tuan sono noti per essere una delle colazioni tipiche di Shangai, ma sono anche molto conosciuti quelli di Taiwan. In genere vengono venduti come cibo di strada per pochissimi euro, ma in vista di visitare Taipei e mangiare un sacco cibo di strada, potete rifarli a casa. Basta del riso glutinoso, uova e qualsiasi altro condimento vi piaccia.

La ricetta dei rotolini di riso per la colazione

Panino con pollo fritto alla taiwanese

Il pollo fritto a Taiwan è una religione: celebre la versione dei loro popcorn di pollo. Ma con il pollo fritto si sperimenta, per esempio con questo panino che, vede una marinatura di spezie, maionese dal dashi, zenzero e scalogni.

La ricetta del panino con pollo fritto

Zuppa taiwanese con manzo e noodles

Come in molti paesi asiatici i noodles in brodo qui assumono nuovi sapori e consistenze. In questo piatto il brodo è speziato e la carne di manzo così morbida da poterla spezzarla con le bacchette.

Qui la ricetta della zuppa taiwanese

Gua Bao da Taiwan

Sei i bao/baozi tradizionali cinesi vi hanno fatto perdere la testa, i Gua Bao da Taiwan sono il livello successivo di libidine. In questa ricetta del ristorante Bao House di Milano, ancora pollo fritto e aromi inaspettati.

Il video del Gua Bao Taiwanese.

Lu Rou Fan

Pancetta di maiale cotta tradizionalmente in brodo su un letto di riso: il Lu Rou Fan è un piatto molto amato a Taiwan. Nella ricetta originale ci sono anche delle uova marinate, ma qui abbiamo messo dei sottaceti che danno un po’ di freschezza al piatto.

La ricetta del Lu Rou Fan

Torta Taiwanese all’Ananas

A Taiwan l’ananas rappresenta lusso e ospitalità, ed è un famoso simbolo feng shui di ricchezza, fortuna e prosperità. Per questo questa torta è molto importante nella cultura taiwanese, oltre che buonissima.

Qualche informazione in più sulla torta taiwanese

