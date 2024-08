Le guide VICE pour survivre à ce reconfinement de l’angoisse

Ça y est. Il est là. Celui qu’on a tant redouté. On l’a vu venir, on a tenté de s’y préparer mentalement, mais on espérait quand même y échapper. Le confinement : épisode 2 est disponible chez vous.

Le sentiment de déjà-vu qui s’empare de vous a de quoi filer la nausée. C’est reparti pour les regards méfiants dans la rue, la peur de perdre son emploi – si vous faites partie des personnes qui jouissent encore d’un emploi –, les potes qui vous manquent, la solitude, la parano. Bref.

Durant le premier confinement, on a fait des boulettes, du coup on s’est dit que ce serait bien de ne pas les répéter. VICE a rassemblé quelques conseils de trucs à (ne pas re)faire pour s’en sortir plus ou moins indemne.

Ne recommencez pas à applaudir à 20 heures

C’était touchant au début, mais le voisin qui s’acharne sur sa casserole tous les soirs pour faire plus de bruit que les autres, on s’en passe.

Suivez des médias qui relaient les infos de manière factuelle

Et qui ne font pas de grabuge sur la situation. Surtout, ne lisez pas les commentaires des articles postés sur les réseaux sociaux sinon c’est la crise d’angoisse assurée. À la limite, comptez sur votre grand-oncle retraité pour vous résumer les derniers débats publics sur le port du masque ou n’importe quel autre truc en lien avec le coronavirus qui fait parler mais qui n’apporte rien de concret. Sinon, jetez un œil aux Trending Topic des différentes plateformes. Si vous voyez #deconfinement, c’est sûrement bon signe.

Ne vous fixez pas d’objectifs que vous n’atteindrez pas

Non, vous n’aurez pas un six-pack à la fin du confinement, tout comme vous ne serez pas un·e pro du yoya ni un·e virtuose musical·e. Au mieux, vous aurez maté toutes les saisons de « Black Mirror » et trié votre bibliothèque Spotify ; c’est ce qu’on appelle un objectif réaliste.

Replongez dans l’enfance

Faites un herbier, écrivez des poèmes nuls, dessinez même si vous ne savez pas dessiner, faites une cabane, jouez aux billes.

En gros, rechargez-vous de bonnes ondes d’antan, ressourcez-vous au plus près de ce que vous étiez dans la période la plus glorieuse de votre vie – quand les soucis n’existaient pas – ; ça vous permettra sans doute de repartir sur un gros coup de boost une fois que cette pandémie sera derrière nous.

Calmez-vous avec les lives sur Instagram

Sincèrement. Vous vous infligez un stress inutile en vous exposant en direct sur les réseaux en train de galérer avec votre WiFi et votre double menton. Bien sûr, de chouettes conversations et concepts ont vu le jour pendant le confinement sur Instagram. Mais tout n’est pas bon à poster. Puis combler le manque de contact social avec les réseaux n’est pas forcément la solution la plus saine.

Maintenez une routine niveau sommeil

Avoir un rythme déphasé vous fera sentir comme une loque humaine, surtout si vous ne faites pas grand chose de vos journées. Si vous devez appliquer une certaine régularité sur un truc en particulier, c’est ça.

N’achetez pas plus de PQ qu’à l’habitude

Idem pour la farine et les pâtes. Apprenons des erreurs du passé pour une fois, s’il vous plaît. C’est peut-être même l’occasion de se lancer et d’essayer des alternatives.

Ne mattez pas des films qui vous feront vous sentir seul·e

Les temps sont durs, et c’est vraiment pas le moment de regarder un truc qui vous mènera à vous rendre compte que vous avez besoin de rapports sociaux : pas de romance donc, ni de films citytrips, pas de films où il est question de souvenirs incroyables entre potes non plus. Regardez plutôt des documentaires, le monde réel c’est déjà pas mal.

Gérez votre conso

Parce qu’on nous dit dans l’oreillette que vous avez un peu forcé sur la weed durant le premier confinement.

Ne vous trouvez pas une nouvelle passion

Il y a fort à parier que vous allez vite lâcher, que vos compétences s’avéreront en fait nulles et que votre progression sera inexistante. Évitez de vous faire du mal et jouez plutôt la sécurité : reprenez en main cette passion que vous avez lâchée il y a quelques années et dont vous maîtrisez déjà les bases.

N’attisez pas votre haine des politiques

Ça pourrait vous donner des envies de meurtre ou, au mieux, un horrible tournis. Oui, des milliers de morts auraient pu être évitées mais on en n’est plus là. Si ?

Consommez local

On le sait, Amazon et Jeff Bezos vont s’en mettre à nouveau plein les poches. Votre argent mérite d’être dépensé ailleurs, quoi qu’en dise votre niveau de flemmardise. En cas d’envie pressante de consommation, trouvez un plan B local : votre magasin de tisane favori qui livre à domicile (exemple très fictif).

Maintenez les apéros (mais pas sur Zoom)

Si vous voulez retrouver une vie normale après la pandémie, il est important de préserver son rythme. Continuez à boire – avec modération – pour rester en forme. C’est le moment ou jamais de découvrir de nouvelles bières ou de se la jouer mixologue sans vous ruiner dans un bar.

Restez aware

Bien qu’il ait été tentant de jouer à Animal Crossing tous les jours pendant le premier lockdown, ou de regarder « Tiger King » en boucle, ou de scroller sans regarder pendant des heures,… il est important de rester présent·e dans la vie réelle. Veillez à ne pas délaisser votre travail (scolaire), ni le contact avec vos collègues ou camarades de classe.

Ne l’affrontez pas seul·e

Les personnes qui ont vécu seules pendant le premier confinement savent qu’elles doivent à tout prix éviter ce scénario. Assurez-vous d’avoir au moins un·e coloc pour passer en mode survie. De préférence quelqu’un qui fasse la vaisselle après avoir cuisiné, ou vous risquez de vous retrouver à nouveau seul·e après une semaine d’enfermement.

Conscientisez-vous

Au sortir de tout ce merdier, il y aura beaucoup, beaucoup de combats à mener et énormément d’inégalités à mater. Lisez, écoutez des podcasts, regardez des docus, discutez (en ligne).

Prenez un calendrier de l’Avent, c’est chouette

Le calendrier de l’Avent est peut-être la meilleure chose que le catholicisme ait légué au monde – juste après les jours fériés. Chaque journée de confinement passée est une victoire, et toute victoire mérite récompense.

Reportez vos fêtes d’anniversaire

Personne n’a envie de chanter « Joyeux anniversaire » sur Zoom – quoique c’est tout aussi malaisant dans la vraie vie. Reportez tout ça pour après le confinement – suffit de changer votre date de naissance sur Facebook, puisque personne ne la connaît à part votre mère. De toute façon, les anniversaires des personnes nées en fin d’année passent toujours un peu à la trappe. Au moins, vous recevrez peut-être un cadeau en 2021.

Courage, on est ensemble !

